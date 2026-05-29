株式会社サイバーレコード（本社所在地：熊本県熊本市、代表者：増田一哉、以下「当社」）が支援する東京都杉並区は、区の夏の風物詩として全国に知られる「東京高円寺阿波おどり」の特別観覧席入場券等を、新たにふるさと納税の返礼品として受付開始しました。 本返礼品のポータルサイトへの展開は、受託自治体数112自治体、ふるさと納税サイト運営数571件の実績※がある当社のサポートによるものです。 ※令和7年5月時点

・第67回を迎える本イベントは、令和8年8月29日（土）・30日（日）の2日間にわたり、高円寺の街全体を舞台に開催されます。 ・返礼品の観覧席は、阿波おどりをゆっくり座って御覧いただける演舞場特別観覧席等です。 ・体験型の返礼品を通じて、区の魅力を体感できる機会を創出し、来街者の増加につながることを目指します。踊り手と観客が一体となった「熱気」と「迫力」を、至近距離でお楽しみください。

「東京高円寺阿波おどり」について

「東京高円寺阿波おどり」は、1957 年に高円寺パル商店街で地域の賑わい創出を目的に始まり、その後周辺商店街や町会へと広がり発展してきました。関係団体や地域住民、阿波おどりを愛する人々に支えられ、現在では約1 万人の踊り手と延べ100 万人を超える来場者を誇る日本最大級の“踊る祭典”へと成長しました。「東京高円寺阿波おどり」の最大の魅力は、踊り手と観客が一体となる圧倒的な「熱気」と、商店街の至近距離で繰り広げられる「迫力」です。「ヤットサー！」の掛け声とともに150以上の連（れん）と呼ばれる踊り手のグループが、個性豊かな踊りや囃子、衣装を競い合う雰囲気は、本場徳島に匹敵する熱狂を感じさせます。都内にありながら、地域に根差した文化と人のつながりを感じられる「東京高円寺阿波おどり」を、ぜひ会場にお越しいただきお楽しみください。

杉並区課税課ふるさと納税担当課長コメント

東京高円寺阿波おどりは、区を代表するイベントのひとつです。特別観覧席は、踊り手の「熱気」を至近距離で感じられ、セシオン舞台阿波おどりは、各連が流し踊りとは異なる趣向を凝らした演出をゆったりと鑑賞できます。この機会にぜひ杉並区にお越しいただき、区の魅力を感じていただきたいです。今後も区の魅力発信や来街者の増加につながるなどの地域経済の活性化に寄与する返礼品の充実を図ってまいります。

対象返礼品について

▼楽天 第67回東京高円寺阿波おどり 桃園演舞場特別観覧席入場券 https://item.rakuten.co.jp/f131156-suginami/047-0214/ 第67回東京高円寺阿波おどり みなみ演舞場特別観覧席入場券 https://item.rakuten.co.jp/f131156-suginami/047-0216/ 2026夏のセシオン舞台阿波おどり 指定席入場券 https://item.rakuten.co.jp/f131156-suginami/047-0218/ ▼チョイス 第67回東京高円寺阿波おどり 桃園演舞場特別観覧席入場券 8月30日 1枚 https://www.furusato-tax.jp/product/detail/13115/46804380?utm_source=tokyoto_suginamiku&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_13115 第67回東京高円寺阿波おどり 桃園演舞場特別観覧席入場券 8月30日 2枚 https://www.furusato-tax.jp/product/detail/13115/46804381?utm_source=tokyoto_suginamiku&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_13115 第67回東京高円寺阿波おどり みなみ演舞場特別観覧席入場券 8月30日 1枚 https://www.furusato-tax.jp/product/detail/13115/46804382?utm_source=tokyoto_suginamiku&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_13115 第67回東京高円寺阿波おどり みなみ演舞場特別観覧席入場券 8月30日 2枚 https://www.furusato-tax.jp/product/detail/13115/46804383?utm_source=tokyoto_suginamiku&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_13115 2026夏のセシオン舞台阿波おどり 指定席入場券 8月29日 第一部 1枚 https://www.furusato-tax.jp/product/detail/13115/46804384?utm_source=tokyoto_suginamiku&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_13115 2026夏のセシオン舞台阿波おどり 指定席入場券 8月29日 第一部 2枚 https://www.furusato-tax.jp/product/detail/13115/46804385?utm_source=tokyoto_suginamiku&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_13115 2026夏のセシオン舞台阿波おどり 指定席入場券 8月29日 第二部 1枚 https://www.furusato-tax.jp/product/detail/13115/46804386?utm_source=tokyoto_suginamiku&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_13115 2026夏のセシオン舞台阿波おどり 指定席入場券 8月29日 第二部 2枚 https://www.furusato-tax.jp/product/detail/13115/46804387?utm_source=tokyoto_suginamiku&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_13115 2026夏のセシオン舞台阿波おどり 指定席入場券 8月30日 第一部 1枚 https://www.furusato-tax.jp/product/detail/13115/46804388?utm_source=tokyoto_suginamiku&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_13115 2026夏のセシオン舞台阿波おどり 指定席入場券 8月30日 第一部 2枚 https://www.furusato-tax.jp/product/detail/13115/46804389?utm_source=tokyoto_suginamiku&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_13115 2026夏のセシオン舞台阿波おどり 指定席入場券 8月30日 第二部 1枚 https://www.furusato-tax.jp/product/detail/13115/46804390?utm_source=tokyoto_suginamiku&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_13115 2026夏のセシオン舞台阿波おどり 指定席入場券 8月30日 第二部 2枚 https://www.furusato-tax.jp/product/detail/13115/46804391?utm_source=tokyoto_suginamiku&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_13115

東京都杉並区について

https://www.rakuten.co.jp/f131156-suginami/ https://www.furusato-tax.jp/city/product/13115?utm_source=tokyoto_suginamiku&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_13115

杉並区は23区最西部に位置し、３つの川が流れる自然豊かな環境でありながら、５つの鉄道で都心へのアクセスがよい住宅都市として人気があります。一方、「東京高円寺阿波おどり」をはじめとした様々なイベントやアニメーションミュージアムといった観光施設のほか、銭湯や公園、史跡、商店街といった多くの観光資源があり、多様な魅力とにぎわいのある快適なまちとなっています。

寄附金の使い道について

(1) 次世代育成基金（次代を担う子どもたちの夢を育てる） (2) 社会福祉基金（まちの福祉向上のために） (3) NPO支援基金（杉並を変える 暮らしを変える） (4) みどりの基金（～まもろう そだてよう みどりを みらいへ～） (5)児童養護施設退所者等応援基金（児童養護施設や里親からの巣立ちを応援） (6) 区長におまかせ

株式会社サイバーレコードについて 2008年にGLOBAL EC COMPANY(GEC)として創業し、以来、ECビジネスの啓蒙者として、運営代行、コンサルティング、ブランディングなどに従事。モールおよびマーケットプレイスのEC支援サービスの提供に加え、ふるさと納税事業や越境ECの支援も行う｡ 【社名】株式会社サイバーレコード 【代表者】代表取締役社長 増田一哉 【所在地（本社）】〒860-0833 熊本市中央区平成3丁目23-30 4F 【設立】2008年8月1日 【URL】https://www.cyber-records.co.jp/ 【採用サイト】https://www.cyber-records.co.jp/recruit_form