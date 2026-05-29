AI技術の進展や社会変化の加速により、「正解のない課題」に向き合う力がこれまで以上に求められています。一方で、日本の学校教育では依然として「失敗を避ける」傾向が強く、生徒が挑戦そのものをためらう場面も少なくありません。こうした中、麗澤瑞浪中学・高等学校（岐阜県瑞浪市、校長：藤田知則）は、“自ら未来を切り拓く力”を育むアントレプレナーシップ教育を実践する全寮制コースを2026年度より新設しました。 本プログラムでは、2026年度にスタートした全寮制アントレプレナーシップコース（通称アントレコース）の学びを、中学生が実際に体験します。参加者は「社会課題に挑むワーク」に取り組むほか、高校3年間で100人以上の社会人との出会いを創出する独自プログラム、通称「100プロ」にアントレコース1期生とともに参加します。 「100プロ」では、起業家や大学生、地域で活動する社会人など、多様な価値観や生き方に触れることで、「自分はどう生きるのか」を考えるきっかけを提供しています。また、宿泊体験やホームルーム、生徒同士の交流も実施し、全寮制コースの学びや生活の雰囲気を体感できます。

■プログラム概要

日程：2026年9月20日（日）から21日（月・祝）まで ＜受付開始は13:00からを予定＞ 対象：全国の中学3年生 定員：70名 参加費：10,000円（宿泊・食事込み） 開催場所：麗澤瑞浪中学・高等学校キャンパス内（岐阜県瑞浪市稲津町萩原1661）

■主な内容

・アントレコース授業体験（アイデアを形にするワーク） ・「3年間かけて100人以上の大人との出会いを創出するプロジェクト（通称100プロ）」にアントレ1期生と一緒に参加 ・アントレコース１期生との交流 ・宿泊体験 ・ホームルーム 詳細およびお申し込みは、以下の特設サイトをご覧ください。 https://www.mz.reitaku.jp/boarding_2027h/ （申込締切：9月6日(日)まで）

【麗澤瑞浪中学・高等学校について】

麗澤瑞浪は昭和10年、創立者の廣池千九郎（法学博士）が「道徳科学専攻塾」を開塾したことから始まります。自立、感謝、思いやりの心を育む中高一貫の私立学校です。豊かな自然環境の中、寮生と通学生が切磋琢磨しながらともに過ごし、人としての成長と高い大学進学率の両立を実現しています。『私の未来は私が創る』をスローガンに掲げ、世界で活躍できる日本人を輩出する進学校として ・探究・キャリア教育 ・英語・国際教育 ・道徳教育 ・確かな学力 の4つを柱に教育活動を展開しています。

https://www.mz.reitaku.jp/

【本件に関するお問合せ先】

澤瑞浪中学・高等学校 入試広報課 担当：鳥海、須川 〒509-6102 岐阜県瑞浪市稲津町萩原1661 TEL: 0572-66-3173 FAX: 0572-66-3100 Email: mz-pr@mz.reitaku-u.ac.jp