ミツカングループの株式会社ZENB JAPAN（ゼンブ ジャパン）（愛知県半田市、以下 ZENB）は、豆粉を使ったグルテンフリーの「ゼンブブレッド」と黄えんどう豆100%でできた「ゼンブヌードル」の新TVCMを、2026年5月29日（金）より関東・関西エリアで放映開始します。 今回のTVCMでは、“ヘルシー食品らしさ”ではなく、“思わず食べたくなるおいしさ”を表現。ゼンブブレッド『ふんわりとの遭遇』篇、ゼンブヌードル『もっちりとの遭遇』篇を通じて、「ヘルシーだから」ではなく、「ただ、おいしいから食べたくなる」という、新しい食体験を描きます。ZENBは、“おいしいから続けたくなる”食の選択肢を通じて、おいしさと健康のどちらも我慢しない食生活を提案してまいります。

新TVCM概要

YouTube動画 : https://www.youtube.com/watch?v=xPjcTZ4sAt4YouTube動画 : https://www.youtube.com/watch?v=EAck2J34dfM

【放映開始日】 ・2026年5月29日（金） 【放映エリア】 ・関東エリア（東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・群馬県・栃木県・茨城県） ・関西エリア（大阪府・京都府・兵庫県・奈良県・和歌山県・滋賀県） 【出演】 ・優杏 【制作スタッフ】 ・監督（Director）：松岡芳佳 ・企画・制作：CHOCOLATE Inc ・制作会社：tyo

CMストーリー

ゼンブブレッド『ふんわりとの遭遇』篇（15秒）

在宅ワーク中のある日のランチ。この日は、トースターでふっくら焼き上げたゼンブブレッドを頬張ります。 食べた瞬間、主人公は「ん！？ちょっと待って…」「これほんとにヘルシーなやつ？」と、思わず驚いた表情に。 おいしさのあまり、ルンルン気分でもう一個おかわり。 「やるじゃん。」と満足げな表情を浮かべながら、キレイがつづく予感を噛みしめます。

ゼンブヌードル『もっちりとの遭遇』篇（15秒）

食べることが大好きな主人公。体に気を遣わなければと思いつつも、ストイックな食生活は苦手。 そんなある日、たまたま見つけたゼンブヌードルで、お家パスタを作ってみることに。 ひと口食べた瞬間、その“もっちり”食感に思わず驚き、 「ん！？」「これでヘルシーはウソでしょ。」と声が漏れる主人公。 何気ないいつものランチが、ちょっと特別な時間に変わっていくストーリーです。

CMコンセプト

ヘルシーは、ここまできた。「ヘルシー食品」の固定観念を、“おいしさ”で覆す

健康を意識した食品に対して、「味は妥協するもの」「なんとなく物足りない」といったイメージを持つ人は少なくありません。今回のCMでは、ZENBのヘルシーな豆由来の商品特長を機能的に説明するのではなく、とにかく食欲をそそる、おいしそうな表現と“もっちり”“ふんわり”という食感との“遭遇”を描くことで、「これほんとにヘルシーなやつ？」「これがヘルシーはうそでしょ」と思わず驚くような、おいしさの体験を表現しました。食事制限や我慢のためではなく、「おいしいからまた食べたい」。 実際に、ZENBのお客様アンケート※1でも満足理由として最も多かったのは「おいしい・好みの味」。また、「ふわふわ」「しっとり・もちもち」といった食感への評価も多く寄せられており、“我慢して食べるヘルシー食品”ではなく、“おいしいからまた食べたくなる食品”として支持されていることがうかがえます。 そんな、日常に自然と溶け込む新しい主食の価値観を提案します。 ※1 当社調べ（2026年2月、ゼンブブレッド購入者アンケート n=793）

監督・松岡芳佳コメント

今回のCMのお話をいただき撮影前に実際に食べてみた時に、ヘルシーであること以前に、 「もっちり感」「ふんわり感」とその「美味しさ」に本当に驚きました。 その自分の感じたままのリアルな驚きをそのままCMにするべきだと思い、 あえて作られすぎていない空間や食べ姿を映像に映すことを意識して優杏さんにお願いしました。 「ヘルシーなのに美味しい」ではなく「美味しくて実はヘルシー」という固定概念を崩す大きな差を是非感じていただきたいです。嘘ではなく、撮影が終わってから毎日食べています。

プロフィール 松岡芳佳 1994年生まれ､大阪府出身｡ 2023年､博報堂プロダクツ退社､2024年にClub_Aに所属｡ 主なCM作品として､UNIQLO/Suntory/マクドナルドなど｡ CMだけでなく､DISH//「いつだってHIGH！」, CHAI「miniskirt」,目黒蓮「朝の時間」などのMV演出や､短編映画「ただの夏の日の話」, WOWOW「にんげんこわい2」などのドラマ作品も演出｡

キャスト・優杏 コメント

この度出演させていただいた優杏です。 私自身、初めての単独出演ということもあり少し緊張していたのですが、監督を始め現場の皆さんのアットホームな雰囲気のなか、リラックスして撮影に臨むことができました。 ゼンブヌードルはプライベートでいただいたことがあり、その美味しさを知っておりましたが、ゼンブブレッドをいただくのは初めてだったため、どんな味がするんだろう？とドキドキでした。 いざ食べてみると、本当にふわふわした食感でとてもおいしく、これがえんどう豆からできているのか…！？と感動さえ覚えました。何カットも撮影するので結構な量のヌードル・ブレッドを食べるのですが、おいしすぎて全部食べきってしまいました（笑）！ぜひ一度、皆さんにも食べていただきたいです！

プロフィール 優杏 2001年生まれ。愛知県出身のファッションモデル。 デビュー当初から様々なCMや広告で活躍。 Instagram：https://www.instagram.com/m.n.d.c.o

ゼンブブレッド、ゼンブヌードルとは

【ゼンブブレッド】 黄えんどう豆でできた、小麦でも米粉でもない“第3のパン”。小麦のグルテンやバター、牛乳に頼らず、ふんわりとした食感や素材のおいしさを楽しんでもらうことにこだわりました。カロリーは1袋190kcal以下で糖質をコントロールでき、食物繊維や鉄分、ビタミンB1がたっぷりで、もちろんたんぱく質入り。ダイエット中や腸活中の栄養補給にもおすすめです。新商品の「ふわもちロール」に加え、「くるみ＆レーズン」「カカオ」「3種の雑穀」「紅茶＆オレンジ」「きなこあん」「金時豆」「黒ごまあん」の8種を販売。 商品カテゴリページ：https://zenb.jp/pages/bread

【ゼンブヌードル】 黄えんどう豆100％でできた“もちっ”とした食感が魅力の豆ヌードル。食物繊維や植物性たんぱく質が豊富な黄えんどう豆をうす皮までまるごと使っており、いつものパスタより糖質40%オフでカラダにも嬉しいことだらけ。パスタやラーメン、焼きそばなど、どんな料理にも自由に使えて、毎日おいしく食べ続けられる「新しい主食」です。 商品詳細ページ：https://zenb.jp/pages/noodle

ZENBとは

野菜や豆といった植物を可能な限りまるごと“ぜんぶ”使った食で、おいしくてカラダにいい、人と社会と地球の健康に貢献する、ウェルビーイングな食生活を提案しています。動物性原料不使用で、可能な限り添加物も使用せず、素材そのもののおいしさと栄養を余すことなく活かしています。小麦や米よりもヘルシーで地球にもやさしい黄えんどう豆を使った「ZENBヌードル」「ZENBブレッド」「ZENBチップス」や、普段食べずに捨ててしまう芯や皮まで、まるごと野菜を使った「ZENBカレー」「ZENBスープ」「ZENBバトン」などを販売しています。 ・公式サイト ：https://zenb.jp ・Instagram ：https://www.instagram.com/zenb_japan/ ・X ：https://x.com/Zenb_jp ・ZENB GARDEN ：https://garden.zenb.jp/ （ZENB好きな人が集まるユーザーコミュニティ）

＜本件に関するお問い合わせ先＞ お問い合わせフォーム：https://support.zenb.jp/hc/ja/requests/new