『LCバレエパフォーマンス ジゼル全幕』が2026年8月11日（祝・火）に品川きゅりあん大ホール（東京都品川区東大井5-18-1）にて上演されます。 チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

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2026年8月11日、品川きゅりあん大ホールにて、LCバレエパフォーマンス『ジゼル』全幕を上演いたします。 本公演はバレエを学ぶ子どもたち・若いダンサーたちが、第一線で活躍するプロダンサーと共に、古典バレエの名作『ジゼル』に挑みます。 愛、裏切り、赦し、そして魂の救済を描くロマンティック・バレエの代表作、登場人物それぞれの繊細な感情が舞台全体を通して丁寧に描かれます、美しい群舞も見どころです。 主演には、新国立劇場バレエ団の奥村康祐、スターダンサーズ・バレエ団の冨岡玲美を迎えます。 ヒラリオン役には新国立劇場バレエ団の石山蓮が初挑戦、物語の重要な役どころをどのように演じるのかも見どころです。 プロダンサーによる本格的な舞台芸術の質を大切にしながら、若い出演者たちが学び、成長し、舞台経験を重ねることを大きな目的としています。 最も難しいと言われる白いバレエ【バレエブラン】の世界に挑戦する子供たちプロフェッショナルの表現力と、若き出演者たちの真摯な挑戦が響き合う、特別な一日。世代を超えて受け継がれる名作『ジゼル』を、ぜひ劇場でご体感ください。

公演概要

LC Ballet Performance 2026では、ロマンティック・バレエの名作『ジゼル』を全幕上演いたします。 主演には、新国立劇場バレエ団シーズンプリンシパルの奥村康祐、スターダンサーズ・バレエ団の冨岡玲美を迎え、繊細で美しい物語を本格的な舞台としてお届けします。 純粋な愛、裏切り、赦し、そして永遠の想い――。 村娘ジゼルと青年アルブレヒトの悲恋を、幻想的な音楽と舞踊で描く不朽の名作です。 プロダンサーと生徒たちがひとつの舞台を創り上げる、夏の特別なバレエ公演。 初めてバレエをご覧になる方にも、バレエファンの方にもお楽しみいただける舞台です。 =========================== ジゼル 全幕 愛する人を信じ続けた少女・ジゼルの純粋な愛を描く、ロマンティック・バレエの名作『ジゼル』。 儚くも美しい物語を、実力派ゲストダンサーとともにお届けいたします。 主演には、新国立劇場バレエ団で活躍する奥村康祐、そしてスターダンサーズ・バレエ団の冨岡玲美を迎え、特別キャストで上演。 繊細な演技と高い技術力で魅せる、一夜限りの舞台をぜひ劇場でご堪能ください。 また、公演では合同発表会作品も同時開催。 それぞれの個性と魅力を大切にする素敵なバレエスクールが集まり、子どもたちから大人まで、多彩なステージをお届けします。 クラシック・バレエの魅力が詰まった、夏の特別な一日。 ぜひご家族・ご友人とともにお楽しみください。 『LCバレエパフォーマンス ジゼル全幕』 公演期間：2026年8月11日（祝・火） 会場：品川きゅりあん大ホール（東京都品川区東大井5-18-1） ■出演者 奥村康祐 新国立劇場バレエ団 冨岡玲美 スターダンサーズ・バレエ団 石山蓮 新国立劇場バレエ団 望月美利 元オーランドバレエ II 山田悠貴 新国立劇場バレエ団 土橋冬夢 東京シティバレエ団 刑部星矢 NBAバレエ団 関口智則 Ballet Studio CATS 小林治晃 BALLET SPRING 織山万梨子 牧阿佐美バレヱ団 依田俊之 牧阿佐美バレヱ団 瀬川智子 ソフィアバレエロイヤル 出演スクール LCバレエスタジオ バレエロイヤル三軒茶屋 ソフィアバレエロイヤル バレエロイヤル鶴川 ARK BALLET SCHOOL ■公演スケジュール 8月11日（祝・火） 16:00 開演予定 ※開場は開演の30分前 ※上演時間は約２時間30分（休憩含み） ■チケット料金 S席：7,700円 A席：6,600円 親子席：8,800円（５歳未満幼児１名お膝鑑賞可能） （全席指定・税込）

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