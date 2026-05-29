海の見える別荘で。ホームパーティのような自由な滞在を。 淡路島・釜口の1日1組貸切の別荘「villa ocean kamaguchi（ヴィラオーシャン釜口）」では、最大8名様まで一棟まるごと貸し切りで過ごす休日が叶います。 2026年6月1日～6月30日の宿泊期間中、チェックイン当日12時に雨が降っていたら「銀座千疋屋（ぎんざせんびきや）」のフルーツタルトを1ホールプレゼント。 いつものメンバーで、いつもと違う大人のご褒美旅をどうぞ。

1日1組・最大8名、淡路島のオーシャンビュー貸別荘

villa ocean kamaguchiの2階に上がると、最初に目に入るのは海。 リビング・ダイニング・キッチンが一続きになった2階のフロアは、海側の壁面が大きな窓で抜けていて、片面全てがオーシャンビュー。 屋根つきのテラスからは、直接自分の目で淡路島の海を味わうことも。バスルームからも、窓越しに海が。 そんな視界が丸ごと海に染まる空間を、1日1組限定の貸切別荘として、最大8名様までで楽しめます。

1棟貸切、淡路島の貸別荘で楽しむホームパーティの夜

villa ocean kamaguchiでは、ホテルや旅館の夜とは違って 「夕食は何時に集合」「朝食は何時まで」といった決まりのない、自由な過ごし方ができます。 施設にはIHコンロ、電子オーブンレンジ、食洗機、コーヒーマシンまで揃っているキッチンスペース。 料理上手な人が持ち込んだ食材で腕を振るったり、シャンパンやワイン、おつまみを買ってきたり…。 まるで別荘に集まって過ごす優雅なホームパーティのように、自分たちのペースで楽しむ事ができます。盛り上がった会話が途切れることもありません。 ※食事は希望に応じて、BBQコンロのオプション利用や淡路牛・淡路ポーク・海鮮を含むBBQセットの手配も可能です。（有料・要予約）

美と癒しの極上体験『ReFaルーム』──ワンランク上の宿泊を

夜にシャワーを浴びる時間も、髪を乾かす時間も、villa ocean kamaguchiでは旅の体験の一部に。 くつろぎの空間で、ReFaのアイテムを楽しみながら心身ともにリフレッシュ。海を眺めながら、自分を整える特別な時間が過ごせます。 ご自由にお試しいただけるReFa製品は、以下の通りです。 ・ReFa FINE BUBBLE DIA（シャワーヘッド） ・ReFa BEAUTECH DRYER PRO（ドライヤー） ・ReFa BEAUTECH STRAIGHT IRON（ストレートアイロン） ・ReFa BEAUTECH CURL IRON（カールアイロン） ReFaは、もともと美容室や百貨店、ホテル・サロンを中心に広がってきたブランドです。 普段は自分のドライヤーやアイロンを旅先に持参する方も、一度手ぶらで試してみても良いかもしれません。 また、気に入ったReFa商品は、宿泊者限定の特別価格で購入することもできます。

6月の特典 ── 雨が降れば、銀座千疋屋のタルトをひとつ。

普段なら旅行当日の雨マークに少しがっかり…するところですが、6月は雨マークが「ラッキー」と感じられる一か月になります。 2026年6月1日～6月30日の宿泊期間中、チェックイン当日12時の時点で雨が降っていた場合、「銀座千疋屋」のフルーツタルトを1ホール丸ごとプレゼントします。 旬のフルーツがのったホールケーキを、海を眺めながらみんなでシェアをする。雨の日のチェックインに、ちょっとした楽しみが追加です。

※掲載の写真はイメージを含みます。

予約方法・キャンペーン概要

梅雨得キャンペーンは「1日1組限定 貸別荘プラン（ご一泊・連泊）」に予約された方が対象となります。 （※母の日・父の日スペシャルプランは対象外） ※梅雨得キャンペーンは6月中のみとなります。ご希望の日程がございましたら、お早めにご予約ください。 料金や詳細は以下の予約ページよりご確認ください。 【villa ocean kamaguchi の予約はこちら】 ・公式予約サイト https://www.489pro.com/asp/489/menu.asp?id=28000022&ty=ser&list=YES&gp=YES&lan=JPN&liop=1 ・一休 https://www.ikyu.com/00050845/ ・じゃらん https://www.jalan.net/yad399215/plan/ ・リゾートグランピング https://reserve.489ban.net/client/v-o-kamaguchi/0/plan ・楽天トラベル https://hotel.travel.rakuten.co.jp/hotelinfo/plan/177648 【お電話でのお問い合わせ・ご予約】 ・TEL：0120-290-096（グッディリゾート総合受付センター） ・受付時間：10:00～17:00（年末年始を除く） 【キャンペーン概要】 ・キャンペーン名：梅雨得キャンペーン ・対象宿泊期間：2026年6月1日（月）～ 2026年6月30日（火）の宿泊 ・対象施設：villa ocean kamaguchi ・対象プラン：1日1組限定 貸別荘プラン（一泊・連泊） （※母の日・父の日スペシャルプランは除く） ・特典：宿泊当日12時の時点で雨が降っていた場合、「銀座千疋屋」のフルーツタルトを1ホールプレゼント。 ・料金：「1棟貸切・素泊まりプラン」で、1棟54,000円～（税込） ※プラン・予約サイト・時期によって料金は異なります。詳細は各予約サイトでご確認ください。 ※6月宿泊の方は、すでに予約されている方も対象となります。

施設・運営情報

【施設情報】 ・villa ocean kamaguchi（ヴィラオーシャン釜口） ・チェックイン：15:00～18:00 ・チェックアウト：11:00 ・〒656-2334 兵庫県淡路市釜口2236-1 ・アクセス：神戸淡路鳴門自動車道「東浦IC」➜ 国道28号を南（洲本方面）へ約10分 ・公式サイト：https://villaocean-kamaguchi.jp/ ・Instagram：https://www.instagram.com/vok_kamaguchi/ 【運営情報】 ・運営会社：株式会社グッディ（グッディリゾート） ・本社：大阪府大阪市中央区常盤町2丁目1-13 アドバンスビル 8F ・代表者：代表取締役 笹倉 絹枝 ・公式Instagram：https://www.instagram.com/goodey_resort/ 【掲載・取材に関するお問い合わせ先】 ・広報窓口：株式会社ぷらど ・電話：06-6948-6089 ・メール：a-press@plad.jp