総合ハンドツールメーカーの京都機械工具株式会社(KTC)(京都府久世郡久御山町/代表取締役社長：伊吹 和彦/証券コード：5966)は、2026年5月1日より、世界的ワークグローブブランド「Mechanix Wear(メカニクスウェア)」とのコラボレーションモデル「【Mechanix Wear×KTC】オリジナル(R)グローブ(品番：YG-337)」を発売いたしました。





本製品は、35年以上にわたり世界中のプロフェッショナルから支持されてきたMechanix Wearの定番モデルである「The Original(R)」をベースに、KTCのものづくりへの想いをのせた特別モデルです。





使用イメージ

【Mechanix Wear×KTC】オリジナル(R)グローブ





■開発背景

自動車整備や設備メンテナンスなど、精度と効率が求められる現場において、「手元の快適性」と「作業品質の向上」は重要な要素です。

KTCは、工具メーカーとして培ってきたノウハウをもとに、作業者のパフォーマンスを最大限に引き出すグローブを目指し、本コラボレーションを実現しました。









■製品特長

1.KTC限定デザイン

・鍛造の炎を象徴する「KTCレッド」をステッチと甲部プリントに採用

・さりげない工具柄デザインを配置

・コラボレーションを象徴するダブルネームタグ

作業中に自然と視界に入る手元だからこそ、機能性だけでなくデザイン性にもこだわりました。





2.作業の質を高める機能性

(1)通気性・快適性

手の甲にメッシュ素材を採用し、長時間の作業でもムレにくく快適

メッシュ素材





(2)優れたフィット感

手の動きに追従する設計と調整可能なカフにより、高い一体感を実現

調整可能なカフ





(3)高い耐久性

摩耗しやすい箇所を補強し、ハードな現場にも対応

使用イメージ





(4)タッチスクリーン対応

装着したままスマートフォンやタブレットの操作が可能

スマートフォン操作可能

タブレット操作可能





(5)洗濯機で丸洗い可能

メンテナンス性にも優れ、常に清潔な状態を維持









■使用シーン

・自動車整備、設備メンテナンス

・工場作業、建設現場

・DIY、ガレージ作業

・アウトドア、日常作業

プロフェッショナルから一般ユーザーまで、幅広いシーンでお使いいただけます。









■Mechanix Wearについて

1991年、アメリカ・カリフォルニア州にて誕生。

モータースポーツの現場で働くメカニックのために開発された高機能グローブブランドであり、現在では軍・警察などのプロフェッショナルをはじめ、世界中で支持されています。









■製品概要

製品名：Mechanix Wear×KTC オリジナル(R)グローブ

品番 ：YG-337

価格 ：5,170円(税込)

発売日：2026年5月1日





サイズ展開(USサイズ)：XS / S / M / L / XL

※日本サイズよりも1サイズ小さめのご購入を推奨





素材 ：・合成皮革

・ポリエステル

・スパンデックス

・TPR(ラバー部)

重量 ：約75g

原産国：ベトナム





製品ページ： https://ktcos.jp/products/yg-337.html





■会社概要

京都機械工具株式会社(KTC)は、日本を代表する総合ハンドツールメーカーとして、プロフェッショナルの現場を支える高品質な工具を提供しています。