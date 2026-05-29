令和8年6月6日(土)・7日(日)に道の駅「ながおか花火館」にて、「全国ナイスハートバザールにいがた2026 in ながおか」を開催します。

会場では、全国の障がい者就労支援事業所で作られた商品(菓子、加工食品、雑貨〔縫製品、木工品、陶芸品等〕等)を展示・販売します。





全国NHB in ながおか チラシ





■全国ナイスハートバザールとは

全国ナイスハートバザールとは、全国の障がい者就労支援事業所で作られた商品を展示・販売するイベントです。

本バザールを通して、障がい者就労支援事業所の販路拡大・障がい者の工賃向上を図るとともに、障がい者の社会参加を促進することを目的としています。









■全国ナイスハートバザールにいがた2026 in ながおか(概要)

日時 ： 令和8年6月6日(土)・7日(日)

販売時間： 10：00～16：00

会場 ： 道の駅「ながおか花火館」(長岡市喜多町707)

・屋外催事スペース 雁木いちば

・屋外多目的広場 さじきの広場

・屋内スペース イベントルーム催-sai-

アクセス https://nagaoka-hanabikan.niigata.jp/

主催 ： 社会福祉法人全国社会福祉協議会 全国社会就労センター協議会

認定特定非営利活動法人日本セルプセンター

新潟県社会就労センター連絡協議会

後援 ： 新潟県、長岡市、新潟県社会福祉協議会、長岡市社会福祉協議会、

全国介護事業者連盟障害福祉事業部会新潟県支部









【全国社会就労センター協議会とは】

全国社会就労センター協議会(全国セルプ協)は、1977年に全国の障害者の働く施設(旧法授産施設)の関係者が大同団結して結成された組織です。現在、約1,300ヶ所の障害者就労支援事業所が全国セルプ協に加入しています。すべての都道府県に都道府県セルプ協が設置され、各地方の都道府県セルプ協によって7つのブロック組織が構成されています。