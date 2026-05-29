本格タイ料理店を都内に4ブランド、16店舗を展開している株式会社SUU・SUU・CHAIYOO(スー・スー・チャイヨー／所在地：東京都大田区、代表取締役：川口 洋)は、2026年5月29日(金)、新店舗『クルン・サイアム パークシティ中野店』をパークシティ中野 SHOPS & RESTAURANTS 2Fにオープンいたします。

多様な飲食文化が集まる中野で、“タイ料理をもっと自由に楽しめる場所”を目指し出店。地域の方々に長く愛される店舗づくりを行ってまいります。数量限定でオープン記念キャンペーンを実施！タイにまつわるグッズを、ご来店いただいた先着1,300名にプレゼントします！





パークシティ中野店オープンチラシ

クルン・サイアム パークシティ中野店 オープン告知





パークシティ中野店 外観

パークシティ中野店 内観









■パークシティ中野店のコンセプト

ふと扉を開けると、スパイスやハーブの香り、活気ある空気が広がり、自然と気分が上がるタイの食卓。

私たちは、そんな“タイの楽しさ”を、もっと気軽に日常の中で味わえる場所をつくりたいと考えています。

本格的なタイ料理はもちろん、タイ人コックによる現地感のある味わいと、初めての方でも安心して楽しめる親しみやすさを大切にしています。

多様な文化が集まる中野の街で、“タイ料理をもっと自由に、もっと気軽に楽しめる場所”を目指し出店いたします。女性おひとりでも、ご家族でも、日常の中でふらっと立ち寄れるタイ料理店を目指します。

タイの熱気や笑顔、食べる楽しさを通して、地域の皆さまに長く愛される店舗づくりを行ってまいります。





【店舗概要】

店舗名 ：クルン・サイアム パークシティ中野店

所在地 ：東京都中野区中野4-14-1

営業時間：11:00～23:00









■パークシティ中野店の内装

クルン・サイアム パークシティ中野店では、タイ出身のコラージュアーティスト、パリワット氏の作品をはじめ、タイの新鋭デザイナーやアーティストによる作品を店内各所にちりばめております。

店名「クルン・サイアム」が想起させるのは、かつてのタイに建ち並んだ洋館の面影。その空間に、現代バンコクのカルチャーや感性を自由に融合させることで、タイらしい彩り豊かな世界観を表現しております。古い建物の一角にセンスあふれるショップや屋台が軒を連ねる――そんなタイの街並み特有の空気感を、そのまま中野にお届けします。

店内を彩る雑貨や小物は、現地を丹念に歩き回って見つけたアイテムばかり。古きよきタイのムードと、いま最もホットなタイのクリエイティブシーンが、ひとつの空間のなかで自然に交わっています。

本場のタイ料理とともに、まるでタイの路地裏に迷い込んだような非日常の空気感と、タイらしい色彩あふれる世界観をどうぞお楽しみください。





パリワット氏

https://www.visiontrack.jp/pariwat/





パリワット氏のコラージュ

店内を彩る雑貨









■キャンペーン概要

パークシティ中野店のオープンを記念して、タイにまつわるプレゼントキャンペーンを実施します。タイにまつわる商品を多数ご用意！先着1,300名様限定。商品がなくなり次第終了となります。





オープン記念グッズ





【プレゼント商品一覧】

・タイの雑貨キーホルダー 480名様

・パークシティ中野店オープン記念オリジナルガム 500名様

・シンハーオリジナルキーホルダー 50名様(アイコン・ユーロパブ株式会社様協賛品)

・シンハーオリジナルコースター 200名様(アイコン・ユーロパブ株式会社様協賛品)

・メコンハイボールマグネット 50名様(株式会社池光エンタープライズ様協賛品)

・メコンハイボールマドラー 20名様(株式会社池光エンタープライズ様協賛品)





【協賛企業様のご紹介】

・アイコン・ユーロパブ株式会社 https://www.htg-iep.com/

・株式会社池光エンタープライズ https://www.ikemitsu.co.jp/









■クルン・サイアム パークシティ中野店 代表メニュー

●「ガイ・パット・バイガパオ・ラートカオ 鶏挽肉のホーリーバジル炒め」

価格：1,500円(税込)

タイの屋台や食堂で人気No.1メニュー！ホーリーバジルというタイのハーブと鶏挽肉の相性がすばらしい一品。

揚げた目玉焼きは必須で、半熟の黄身を混ぜながら食べるのがタイ流です。





ガイ・パット・バイガパオ・ラートカオ 鶏挽肉のホーリーバジル炒め





●「トム・ヤム・クン ぷりぷりエビとハーブたっぷりのスパイシースープ」

価格：2,200円(税込)

世界3大スープのひとつとして有名なトムヤムクンスープ。レモングラス、コブミカンの葉、タイのショウガなどのハーブをふんだんに使い、甘くて辛くて酸っぱい、タイ料理を象徴するスープです。





トム・ヤム・クン ぷりぷりエビとハーブたっぷりのスパイシースープ









■自社農場「千葉いちはらタイ農場」について

当店では、千葉県市原市の自社農場「千葉いちはらタイ農場」での栽培にこだわり、パークシティ中野店でも食材を使用しています。

店舗メニューで使用している赤玉ねぎは、すべて千葉いちはらタイ農場産。タイ料理の象徴ともいえるトムヤムクンに欠かせないレモングラスや、人気のレモングラスティーに使用するレモングラスも、千葉県市原市の自社農場で育てたものを使用しています。

さらに、季節ごとに採れたてのハーブや野菜をメニューへと展開。自然のリズムに寄り添った旬の食材を、鮮度そのままにお客様へお届けします。タイ料理本来の香りと風味を最大限に引き出せるのも、千葉いちはらタイ農場ならではのこだわりです。パークシティ中野にて開催するイベントへも、自社農業を生かし、積極的に参加していきます。





千葉いちはらタイ農場赤玉ねぎ

千葉いちはらタイ農場









■株式会社SUU・SUU・CHAIYOOとは

HappyThailandを世界へ届ける！タイの素晴らしい文化や人々との触れ合いを通じ、社会へ貢献する企業です。皆様に親しみやすい「食事」へ視点を向け、タイ料理を通じてタイの文化や人々の魅力を、皆様に伝えるためタイ料理レストラン事業、タイ食品製造販売事業、農園事業を営んでおります。





【関連サイト】

・株式会社SUU・SUU・CHAIYOOホームページ

http://www.sscy.co.jp

・千葉いちはらタイ農場

https://www.sscy.co.jp/business_agriculture/

・スースーデリ

https://suusuudeli.com

・店舗一覧

https://www.sscy.co.jp/business_restaurant/