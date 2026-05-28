全世界で累計1,700万人以上を動員しているリアル脱出ゲームを企画制作する株式会社SCRAP（本社：東京都渋谷区、代表：加藤隆生）は、新感覚のパズルアクションゲーム『コロコロジック』を、2026年5月30日（土）よりリアル脱出ゲーム名古屋店で開催いたします。 ★『コロコロジック』イベント詳細ページ：https://www.scrapmagazine.com/event/korokologic/

本イベントは、全身を使って巨大な箱の謎に挑む、新感覚のパズルアクションゲームです。箱の中に入れたボールを転がし、もう一度外へ取り出すことができればクリアとなるシンプルなルール。ただし、プレイヤーはこの箱の中を見ることはできません。箱の内部にはさまざまな謎やパズル、仕掛けが張り巡らされており、ヒントとなるのは自身の触覚だけ。箱の側面に開いた穴から手を入れ、中の構造を探りながらギミックを動かし、ボールの通り道を想像して攻略を目指します。 所要時間は約20分で、遊びたいときにいつでも気軽に挑戦可能。プレイ人数は1人から3人まで対応しており、1人でタイムアタックに挑戦するのはもちろん、友人や恋人と箱の中を探り、手と手で協力しながら進む楽しさも味わえます。 そんな本イベントを名古屋で開催することが決定。昨年より開催中の東京会場で体験した方からは、「友達とわちゃわちゃできて楽しかった！ デートで来ても楽しそう！」「さくっと遊べるのに意外と骨太なパズルで、試行錯誤が必要なのが面白い！」など、ご好評の声を多数いただいております。 見えないからこそ高まるドキドキ感と、触った感触がひらめきにつながる興奮を、ぜひ会場でご体験ください。

『コロコロジック』 概要

◼︎イベント詳細ページ https://www.scrapmagazine.com/event/korokologic/ ◼︎ストーリー あなたのすべきことはたった1つ。 目の前にあるカラフルでトンチキな箱からボールを脱出させること。 箱には、無数の穴！ 手を入れた先にあなたを待ち受けるのは、回るブロックに、音の鳴るボール？ 一体中身はどうなってるんだ!? 新感覚謎解きアクションゲーム、『コロコロジック』。 触感と想像力でこの箱のヒミツを解き明かせ！ ◼︎プレイ形式 ・制限時間：15分（所要時間約20分） ・チーム人数：1チーム最大3名 ・場所：屋内 ・開始タイミング：随時スタート ◼︎開催会場、日程 【東京】東京ミステリーサーカス ：開催中 【愛知】リアル脱出ゲーム名古屋店：2026年5月30日（土）～ ◼︎チケット販売スケジュール ・東京会場 好評販売中 ・名古屋会場 少年探偵SCRAP団（FC） 団員先行販売：5月28日（木）17:00～23:59 一般販売：5月29日（金）12:00～ ◼︎チケット料金 ▼チームチケット（1～3人） 平日：1人あたり800円（合計：2400円） 土日祝&ハイシーズン：1人あたり900円（合計：2700円） ※チケット料金の詳細は、特設サイトをご確認ください。 ◼︎主催/企画制作 SCRAP

〈補足情報〉SCRAPとは

「リアル脱出ゲーム」をはじめとした、さまざまな体験型イベントを企画運営。SCRAPが提供するのは謎解きを通しての「物語体験」。自分がリアルな主人公になれる体験、まだ誰も知らない世界に入れる体験…そんな「物語体験」をつくっています。テレビ局やレコード会社などともコラボレーションを行い、常に新しい体験型エンターテインメントを提供しています。 ☆「SCRAP」オフィシャルサイト：https://www.scrapmagazine.com/ ☆「SCRAP」公式Xアカウント：https://x.com/scrapmagazine