全世界で累計1,700万人以上を動員しているリアル脱出ゲームを企画制作する株式会社SCRAP（本社：東京都渋谷区、代表：加藤隆生）は、株式会社東京ドーム（本社：東京都文京区、代表取締役社長 ：斎藤 裕）とともに開催中の、東京ドームシティを巡って謎を解くリアル脱出ゲーム、『閉ざされた東京ドームシティからの脱出』を2026年9月27日(日)まで延長開催することを発表いたします。 ★イベント特設サイト：https://realdgame.jp/s/tokyogamecity/

■ゲームの世界に侵食された東京ドームシティから脱出せよ。

本イベントの舞台は、ゲームの世界へと変貌してしまった東京ドームシティ。この世界に迷い込んだプレイヤーは、モグラ叩きやシューティングゲームなど、お馴染みのゲームをすべてクリアし、この世界からの脱出を目指します。 脱出の鍵となるのは、謎が書かれたゲームの攻略本。東京ドームシティ内を巡って手がかりを見つけ、攻略本を解読していきます。現実の世界を歩きながら、自身がゲームの世界の一部となって脱出を目指す、没入感あふれる体験をぜひお楽しみください。 また、制限時間がないので気軽に参加が可能です。謎解きに熱中して解き進めるのはもちろん、ショッピングなどの合間にプレイするなど、ご自身のペースでイベントをお楽しみいただけます。

■大好評につき、9月27日(日)までの延長開催が決定！

昨年11月のスタート以来、のべ15,000人の方にご体験いただいている本イベント。これまでにご体験いただいた方からは、「たくさんギミックがあって大満足」「自分のペースでゆったり楽しめた」などご好評の声を多数いただいております。 このご好評の声にお応えし、本イベントの2026年9月27日(日)までの延長開催が決定いたしました。延長開催分の謎解きキットは、少年探偵SCRAP団(FC) 先行発売が2026年5月29日(金) 12:00より、一般販売が2026年5月30日(土) 12:00よりスタートいたします。

ゲームの世界での大冒険をお楽しみいただける本イベントを、この機会にぜひお楽しみください。

『閉ざされた東京ドームシティからの脱出』 概要

◼︎イベント特設サイト https://realdgame.jp/s/tokyogamecity/ ◼︎ストーリー 東京ドームシティに遊びに来たあなた。 落ちていた一冊の攻略本に導かれた先に現れたのは、ゲームだらけの不思議な世界だった。 いたるところで見え隠れする謎のモグラたち。 無数の侵略者が街を覆いつくし、リングの上では、伝説のファイターがあなたの挑戦を待ち構えている。 まるで、街全体がひとつのゲームセンターになったかのようだ。 その瞬間、空中に浮かび上がる謎のメッセージ。 「すべてのゲームをクリアして、この世界から脱出せよ」 ここは、現実と非現実が交差する『トウキョウゲームシティ』。 その攻略が、いま始まる。

◼︎プレイ形式 周遊型／人数制限なし／制限時間なし／所要時間：約90～120分 ◼︎開催会場、日程 会場：東京ドームシティ (東京ドームシティ公式サイト：https://www.tokyo-dome.co.jp/ ) ■開催日程：～2026年9月27日(日) ◼︎謎解きキット販売スケジュール 少年探偵SCRAP団(FC) 先行発売：2026年5月29日(金) 12:00 ～ 5月29日(金)23:59 一般発売：2026年5月30日(土)12:00～ ※2026年5月31日(日)ご参加分までは好評販売中です。 ◼︎チケット料金 2,300円 ◼︎主催：SCRAP／株式会社東京ドーム

〈補足情報〉リアル脱出ゲームとは

2004年に発表された「クリムゾンルーム」というネットの無料ゲームを発端に、爆発的に盛り上がった「脱出ゲーム」。そのフォーマットをそのままに現実世界に移し替えた大胆な遊びが「リアル脱出ゲーム」。マンションの1室や廃校、廃病院、そして東京ドームや六本木ヒルズなど、さまざまな場所で開催されています。07年に初開催して以降、現在までで1,700万人以上を動員。日本のみならず上海、台湾、シンガポールやサンフランシスコなど全世界で参加者を興奮の渦に巻き込み、男女問わずあらゆる世代を取り込む、今大注目の体験型エンターテインメントです。 ※「リアル脱出ゲーム」は株式会社SCRAPの登録商標です。 ☆「リアル脱出ゲーム」オフィシャルサイト：http://realdgame.jp/ ☆「リアル脱出ゲーム」公式Instagramアカウント：https://www.instagram.com/scrap_official_insta/ ☆「リアル脱出ゲーム」公式Xアカウント：https://x.com/realdgame

〈補足情報〉SCRAPとは

「リアル脱出ゲーム」をはじめとした、さまざまな体験型イベントを企画運営。SCRAPが提供するのは謎解きを通しての「物語体験」。自分がリアルな主人公になれる体験、まだ誰も知らない世界に入れる体験…そんな「物語体験」をつくっています。テレビ局やレコード会社などともコラボレーションを行い、常に新しい体験型エンターテインメントを提供しています。 ☆「SCRAP」オフィシャルサイト：https://www.scrapmagazine.com/ ☆「SCRAP」公式Xアカウント：https://x.com/scrapmagazine