全世界で累計1,700万人以上を動員している体験型ゲーム・イベント「リアル脱出ゲーム」を企画制作する株式会社SCRAP（本社：東京都渋谷区、代表：加藤隆生）は、大人気テレビアニメ「名探偵コナン」とコラボレーションしたリアル脱出ゲームの最新作『疾風の追走（ハイウェイ）からの脱出』の開催を記念して、過去開催されたシリーズの中から5作品の再演を決定いたしました。 ★リアル脱出ゲーム×名探偵コナン 再演特集ページ：https://realdgame.jp/s/conan2026/revival.html ★『疾風の追走（ハイウェイ）からの脱出』イベント特設サイト：https://realdgame.jp/s/conan2026/

2013年の初開催以降、累計260万人以上が体験している「リアル脱出ゲーム」と「名探偵コナン」のコラボレーション「コナン脱出」シリーズ。会場で起こる事件に巻き込まれた参加者が、コナン達と協力しながら謎を解き明かし、事件の真相に迫る体験型ゲーム・イベントです。 シリーズ最新作となる『疾風の追走（ハイウェイ）からの脱出』は、大ヒット上映中の劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の後日譚となる完全オリジナルストーリー。参加者は劇場版でも大活躍中のコナンや萩原千速達とともに情報を集め、推理を通して事件の解決を目指していきます。

■最新作の開催を記念して、過去に開催された「コナン脱出」5作品が期間限定で再演が決定！

再演されるのは、以下の作品です。 ・黒ずくめの組織が関与する暗殺計画を阻止する『黒き暗殺者（アサシン）からの脱出』（2016年初演） ・爆弾魔に占拠された試験会場から、安室透と共に脱出を目指す『公安最終試験（プロジェクト・ゼロ）からの脱出』（2018年初演） ・容疑者は赤井秀一!? FBI捜査官として連続爆破事件を解決に導く『緋色の捜査網（ブラッド・タスクフォース）からの脱出』（2021年初演） ・結婚式会場で次々に巻き起こる事件を、実際に現場で推理する『追憶のハロウィンからの脱出』（2022年初演） ・宝石を狙う怪盗キッドから予告状が届いた絡繰館で服部平次達と計画阻止に挑む『100万ドルの絡繰館からの脱出』（2024年初演）

どの作品も、豪華なオリジナルストーリーと会場で巻き起こる臨場感たっぷりの演出で、名探偵コナンの世界を存分に満喫いただけます。最新作と合わせて、この機会にぜひ「コナン脱出」シリーズをお楽しみください。

リアル脱出ゲーム×名探偵コナン 再演概要

◼︎リアル脱出ゲーム×名探偵コナン 再演詳細ページ https://realdgame.jp/s/conan2026/revival.html ◼︎再演イベント一覧 ・『黒き暗殺者（アサシン）からの脱出』（2016年初演） ・『公安最終試験（プロジェクト・ゼロ）からの脱出』（2018年初演） ・『緋色の捜査網（ブラッド・タスクフォース）からの脱出』（2021年初演） ・『追憶のハロウィンからの脱出』（2022年初演） ・『100万ドルの絡繰館からの脱出』（2024年初演） ◼︎開催会場、日程 ・リアル脱出ゲーム×名探偵コナン『黒き暗殺者（アサシン）からの脱出』開催概要 【愛知】リアル脱出ゲーム名古屋店：2026年10月16日（金）～11月23日（月祝） 【京都】リアル脱出ゲーム京都店：2026年7月16日（木）～10月4日（日） ・リアル脱出ゲーム×名探偵コナン『公安最終試験（プロジェクト・ゼロ）からの脱出』開催概要 【東京】東京ミステリーサーカス（PTGルーム）：2026年7月9日（木）～9月6日（日） ・リアル脱出ゲーム×名探偵コナン『緋色の捜査網（ブラッド・タスクフォース）からの脱出』開催概要 【神奈川】リアル脱出ゲーム横浜店：2026年7月9日（木）～8月30日（日） 【京都】リアル脱出ゲーム京都店：2026年10月9日（金）～12月13日（日） ・リアル脱出ゲーム×名探偵コナン『追憶のハロウィンからの脱出』開催概要 【東京】リアル脱出ゲーム渋谷店：2026年7月24日（金）～8月30日（日） 【大阪】リアル脱出ゲーム大阪南堀江店：2026年9月10日（木）～10月25日（日） ・リアル脱出ゲーム×名探偵コナン『100万ドルの絡繰館からの脱出』開催概要 【東京】東京ミステリーサーカス（PTGルーム）：2026年9月10日（木）～10月25日（日） ◼︎チケット販売スケジュール 少年探偵SCRAP団(FC)団員先行販売：2026年5月30日(土)12:00～6月5日(金)23:59 一般販売：2026年6月6日(土)12:00～ ※チケット料金などの詳細は、特設サイトをご確認ください。

【2026年最新作】リアル脱出ゲーム×名探偵コナン『疾風の追走（ハイウェイ）からの脱出』 概要

◼︎イベント特設サイト https://realdgame.jp/s/conan2026/ ◼︎イベントCM https://youtu.be/IAjsuZPJdDU ◼︎ストーリー 「待ってろ……蘭！」 横浜で自動運転バスの試乗会に参加したコナン、蘭、世良。 しかし突如、蘭を1人乗せたままバスが暴走を始める！ コースを外れたバスを追うコナンと世良。そして神奈川県警交通機動隊の萩原千速も白バイで追走する。 「指令センター、応答願います！ 車内には……時限爆弾が仕掛けられている模様です！」 しかし、指令センターにいるあなたもまた、未曾有の危機に直面していた。 ウイルスによってシステムが乗っ取られ、バスをコントロールできなくなっていたのだ……！ 現場を奔走するコナン、世良、千速。犯人を捜査する横溝重悟。 そして、指令センターに残された最新鋭のシステムを駆使するあなた。 バスの行方は？ システムを乗っ取った犯人の目的とは？ 指令センターから横浜の街にいるコナン達と協力し、絶体絶命の危機から蘭を救い出せ！

◼︎プレイ形式 所要時間約120分（制限時間60分）／1チーム最大6人／屋内イベント ◼︎開催会場、日程 東京、名古屋、大阪ほか、台湾を含む全世界40会場以上で開催。詳細は特設サイトをご確認ください。 ■ チケット販売スケジュール 好評販売中！ ◼︎チケット料金 【前売】 一般：3,700円 グループチケット（1人～6人）：1人あたり3,400円（合計20,400円） 特典付きチケット：チケット料金+3,500円／1人 ※チケット料金の詳細は、特設サイトをご確認ください。

■特典付きチケット情報 特典付きチケット限定グッズには、オリジナル箔押しBOX入りのインクボトル付きの本格的な羽ペンと謎解きキットがセットになった「女神の羽ペンセット」がついてきます。 ※特典付きチケットの詳細や注意事項は、特設サイトをご確認ください。

■主催 『疾風の追走からの脱出』製作委員会 ■企画制作 SCRAP

〈補足情報〉リアル脱出ゲームとは

2004年に発表された「クリムゾンルーム」というネットの無料ゲームを発端に、爆発的に盛り上がった「脱出ゲーム」。そのフォーマットをそのままに現実世界に移し替えた大胆な遊びが「リアル脱出ゲーム」。マンションの1室や廃校、廃病院、そして東京ドームや六本木ヒルズなど、さまざまな場所で開催されている。07年に初開催して以降、現在までで1,700万人以上を動員。日本のみならず上海、台湾、シンガポールやサンフランシスコなど全世界で参加者を興奮の渦に巻き込み、男女問わずあらゆる世代を取り込む、今大注目の体験型エンターテインメントです。 ※「リアル脱出ゲーム」は株式会社SCRAPの登録商標です。 ☆「リアル脱出ゲーム」オフィシャルサイト：http://realdgame.jp/ ☆「リアル脱出ゲーム」公式Instagramアカウント：https://www.instagram.com/scrap_official_insta/ ☆「リアル脱出ゲーム」公式Xアカウント：https://x.com/realdgame

〈補足情報〉名探偵コナンとは

1994年より小学館『週刊少年サンデー』にて連載されている漫画作品および同名TVアニメ。 TVアニメ放送回数は1,100回以上、原作コミックスの単行本全世界累計部数は2億7,000万部を突破するなど、『週刊少年サンデー』を代表する作品。TVアニメは1996年から30年以上にわたり放送されており、TV放送の枠を越えて劇場版・イベントなど様々な展開がされている。 TVアニメ「名探偵コナン」 読売テレビ・日本テレビ系 毎週土曜よる6:00放送（一部地域除く） https://www.ytv.co.jp/conan/ 劇場版 「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」 2026年4月10日（金）より大ヒット上映中 風の女神（エンジェル）vs黒き堕天使（ルシファー） 旋風巻き起こす史上最速バトルミステリー、いざ開戦!! https://www.conan-movie.jp/