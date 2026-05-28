全世界で累計1,700万人以上を動員しているリアル脱出ゲームを企画制作する株式会社SCRAP(本社：東京都渋谷区、代表：加藤隆生)は、2026年5月29日(金)より開催される新作イベント『スパイミッションからの脱出-パンドラの箱と裏切りの銃弾-』の開催を記念し、同日よりSNS投稿キャンペーンを実施することをお知らせいたします。 ★イベント特設サイト：https://realdgame.jp/s/spymmb/

■スパイ映画のようなドキドキ体験！ スパイ脱出とは？

本作の舞台は、リアル脱出ゲームの店舗。賑やかな店内で密かに行われようとしている世界を揺るがす極秘取引を阻止するため、プレイヤーはスパイとなって潜入します。店内に仕掛けられたさまざまな暗号をスパイ道具を駆使して解き明かし、敵を欺いてミッションクリアを目指す、そんなスパイ映画さながらの手に汗握る体験をお楽しみいただけます。 このイベントの主役はあなた。誰もが一度は憧れる、エレガントでクールなスパイになって、悪の取引を阻止しましょう！

■好きなキャラクターのカードがもらえるSNSシェアキャンペーンも開催！

イベント開催会場では、「#スパイ脱出」のハッシュタグをつけてイベントの感想をSNSに投稿した方に、1投稿につき1枚、イベント内に登場するキャラクターカード(全3種)をプレゼントいたします。イベント参加の思い出として、ぜひお持ち帰りください。 キャンペーンの詳細や注意事項は、SCRAPのお知らせページにてご確認ください。 https://www.scrapmagazine.com/news/spymmb-sharecp/

■サイトの「どこか」に隠されたお試し謎にも挑戦！

本イベントの開催を記念して、無料で遊べるお試し謎「スパイ適性検査」が特設サイトにて公開中。ただし、スパイの適性をはかる謎のため、サイト内のどこに隠されているかを探すところから、すでにあなたのミッションは始まっています！ はたしてあなたは謎を見つけ出し、スパイとしての才能を証明できるでしょうか？ ぜひ挑戦してみてください。 ★イベント特設サイト：https://realdgame.jp/s/spymmb/

リアル脱出ゲーム『スパイミッションからの脱出-パンドラの箱と裏切りの銃弾-』概要

◼︎プレイ形式 ・所要時間：約90～120分 ・参加人数：制限なし ・随時スタート ・屋内イベント ◼︎開催会場、日程 【東京】リアル脱出ゲーム渋谷店 2026年5月29日(金)～ 【北海道】リアル脱出ゲーム札幌店 2026年6月4日(木)～ 【大阪】リアル脱出ゲーム大阪恵美須町店 2026年7月9日(木)～ 【愛知】リアル脱出ゲーム名古屋店 2026年7月16日(木)～ 【宮城】リアル脱出ゲーム仙台店 2026年7月23日(木)～ 【岡山】リアル脱出ゲーム岡山店 2026年7月30日(木)～ ◼︎チケット販売スケジュール チケット好評販売中！ ◼︎チケット料金 前売(平日)：1,700円 前売(土日祝＆ハイシーズン)：2,000円 ※当日チケットは料金が異なります。 ※チケット料金の詳細は特設サイトをご確認ください。 ◼︎主催／企画制作：SCRAP

〈補足情報〉リアル脱出ゲームとは

2004年に発表された「クリムゾンルーム」というネットの無料ゲームを発端に、爆発的に盛り上がった「脱出ゲーム」。そのフォーマットをそのままに現実世界に移し替えた大胆な遊びが「リアル脱出ゲーム」。マンションの1室や廃校、廃病院、そして東京ドームや六本木ヒルズなど、さまざまな場所で開催されています。07年に初開催して以降、現在までで1,700万人以上を動員。日本のみならず上海、台湾、シンガポールやサンフランシスコなど全世界で参加者を興奮の渦に巻き込み、男女問わずあらゆる世代を取り込む、今大注目の体験型エンターテインメントです。 ※「リアル脱出ゲーム」は株式会社SCRAPの登録商標です。 ☆「リアル脱出ゲーム」オフィシャルサイト：http://realdgame.jp/ ☆「リアル脱出ゲーム」公式Instagramアカウント：https://www.instagram.com/scrap_official_insta/ ☆「リアル脱出ゲーム」公式Xアカウント：https://x.com/realdgame

〈補足情報〉SCRAPとは

「リアル脱出ゲーム」をはじめとした、さまざまな体験型イベントを企画運営。SCRAPが提供するのは謎解きを通しての「物語体験」。自分がリアルな主人公になれる体験、まだ誰も知らない世界に入れる体験…そんな「物語体験」をつくっています。テレビ局やレコード会社などともコラボレーションを行い、常に新しい体験型エンターテインメントを提供しています。 ☆「SCRAP」オフィシャルサイト：https://www.scrapmagazine.com/ ☆「SCRAP」公式Xアカウント：https://x.com/scrapmagazine