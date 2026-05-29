株式会社さすがやが東京・上野アメ横で運営するリユース販売店「SASUGAYA OUTLET」は、さらなる店舗拡大と売り場環境の向上を目的に、2026年6月1日（月）～6月30日（火）までの期間、店舗拡張のため一時休業いたします。

SASUGAYA OUTLETは、ブランドバッグ・財布・ジュエリー・時計・お酒などのリユース品を、驚きの価格で販売するアウトレット業態として、国内外のお客様から多くのご支持をいただいてまいりました。 今回の一時休業は、より多くのお客様に商品を見やすく、選びやすく、楽しくお買い物いただくための前向きな増築期間となります。再開後は、これまで以上にパワーアップした売り場づくりを目指してまいります。

休業期間中は「SASUGAYA OUTLET 2nd」へ

SASUGAYA OUTLET 1号店の一時休業期間中は、徒歩数秒圏内にある「SASUGAYA OUTLET 2nd」をぜひご利用ください。 SASUGAYA OUTLET 2ndは、1号店のすぐそばに位置する2号店として、2025年4月に上野アメ横へオープンした店舗です。1号店が高級ラインやガラスケース展示を中心としているのに対し、2号店ではより身近に楽しめるブランドアイテムを中心に展開しています。 COACHなどの人気ブランドをはじめ、Louis Vuitton、Chanel、Gucciといった世界的な高級ブランドまで幅広く取り揃え、初めてブランド品を購入する方にも手に取りやすい価格帯の商品を多数ご用意しております。 また、商品を実際に手に取りながら、素材感やサイズ感を確かめられる売り場づくりも魅力のひとつです。休業期間中も、アメ横での“掘り出し物探し”をぜひお楽しみください。

SASUGAYA OUTLET 2nd 店舗概要

店舗名：SASUGAYA OUTLET 2nd 住所：〒110-0005 東京都台東区上野6-4-6 アメ横ウェルカムモール1F 営業時間：11:00～18:00 定休日：年中無休 電話番号：03-6806-0577 アクセス：JR御徒町駅 北口より徒歩約1分／アメ横通り沿い

6月は特別イベントも開催！銀座・大井競馬場に期間限定出店

SASUGAYA OUTLET 1号店の増築期間中も、皆さまにお得なお買い物を楽しんでいただけるよう、銀座およびTokyo City Flea Marketにて期間限定イベントを開催いたします。

Tokyo City Flea Market 出店情報

会場：大井競馬場 第一駐車場 住所：〒140-0012 東京都品川区勝島2丁目1-1 開催時間：9:00～14:30 開催日： 2026年6月6日（土） 2026年6月7日（日） 2026年6月13日（土） 2026年6月14日（日） 2026年6月27日（土） 2026年6月28日（日）

大井競馬場で開催されるTokyo City Flea Marketでは、COACHをはじめ、MICHAEL KORS、kate spade new york、Samantha Thavasa、Tory Burchなどのバッグ・財布・小物類を中心に販売予定です。 「COACH 500円～」をはじめ、掘り出し物が満載のイベントとなります。フリーマーケットならではのワクワク感とともに、人気ブランドを驚きの価格でお楽しみいただけます。

SASUGAYA OUTLET POP UP STORE @銀座

会場：GALLERY ART HOUSE 住所：〒104-0061 東京都中央区銀座4-4-5 籏ビル1F 開催期間：2026年6月15日（月）～6月21日（日） 開催時間：10:00～18:00 銀座で開催するPOP UP STOREでは、Louis Vuitton、Chanel、Gucci、Hermès、ROLEXなどの高級ブランドバッグ・財布・小物・時計などを中心に販売予定です。 「銀座で特別開催」「7日間限定」の貴重な機会となります。アメ横で人気のSASUGAYA OUTLETならではの“特売価格”を、銀座という特別な場所でもお楽しみいただけます。

SASUGAYA OUTLETとは

SASUGAYA OUTLETは、全国約120店舗を展開する「買取専門店さすがや」が東京・上野アメ横で運営する販売専門店です。 全国の店舗でお買取りしたブランドバッグ、時計、お酒、ジュエリーなどを、仲介業者を介さずダイレクトに販売することで、品質と価格の両立を実現しています。 取り扱う商品は、鑑定機関による真贋確認を経たブランド品を中心としており、安心してお買い求めいただけます。国内のお客様はもちろん、海外からの観光客にも多くご来店いただき、SNSや海外TikTokでも話題を集めています。 「地方と世界を驚きでつなぐ」というビジョンのもと、地方で眠っていた価値あるお品物を、上野アメ横から世界へ届ける販売拠点として、多くのお客様にリユース品との新しい出会いを提供しています。

会社情報

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商号：株式会社さすがや 本社：〒110-0016 東京都台東区台東4-33-1 クロスポイント御徒町 6F TEL：03-5816-6362 従業員数：191名（2025年4月時点） 設立 ：2018年7月

【本件に関する取材のお申し込み・お問い合わせ先】

株式会社さすがや 広報担当 TEL：03-5816-6362 / MAIL：pr@sasugaya.jp URL：https://sasugaya.jp/（サービスサイト） URL：https://sasugaya.co.jp/（コーポレートサイト） URL：https://recruit.sasugaya.co.jp/（リクルートサイト） ※様々なメディア様に取材を頂いております、ぜひご連絡ください。 メディア掲載実績：https://sasugaya.co.jp/news/

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