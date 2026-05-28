ＪＡ全農は、東京都・神奈川県の直営飲食店舗（５店舗）で、５月２８日（木）より、ＪＡ全農かながわと久米仙酒造（那覇市）が開発した「湘南はるみライスウイスキー」を販売開始します。 「湘南はるみライスウイスキー」は、ＪＡ全農が開発した神奈川県産米「はるみ」を使用したジャパニーズシングルライスウイスキーで、精米された米に発芽玄米を使用して糖化させる世界的にも例のない独自技術を採用しています。また、世界的なウイスキーコンペティションである「World Whiskies Awards（以下、WWA）2026」において、ジャパニーズ・ニューメイク＆ヤングスピリッツ部門でBRONZE（銅賞）を受賞しました。 今回は、お米由来のまろやかな甘みやうまみが深く、口当たりがなめらかな味わいが特徴の湘南はるみライスウイスキーを各店舗で提供します。湘南はるみライスウイスキーは、ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイトＪＡタウン「ＪＡ全農かながわ」でも予約購入できます。（https://www.ja-town.com/shop/g/g3601-sk-al-0001/） 【提供概要】 １．提供期間：令和８年５月２８日（木）より販売開始 ２．提供店舗：以下５店舗（詳細はhttps://minoriminoru.jp/shop/をご覧ください） （１）焼肉レストランぴゅあ 神田店（東京都千代田区内神田1-7-8 大手町佐野ビル1F） （２）焼肉本舗ぴゅあ 品川店（東京都港区港南2-3-13 品川フロントビル2F） （３）焼肉本舗ぴゅあ 北千住マルイ店（東京都足立区千住3-92 北千住マルイ9Ｆ） （４）焼肉本舗ぴゅあ マルイ溝口店（神奈川県川崎市高津区溝口1-4-1 マルイファミリー溝口10F） （５）焼肉・すき焼き 純 池袋店（東京都豊島区東池袋1-8-1 WACCA IKEBUKURO 5F） ３．販売価格： （１）グラス売り（ロック・トワイスアップ・水割り・ハイボール）1,690円（税別） （２）ボトル売り 200ml：6,200円（税別）、700ml：16,600円（税別）

「湘南はるみライスウイスキー」