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「うたの☆プリンスさまっ♪ グッズフェア2026」が全国のアニメイトで開催決定
株式会社ブロッコリー（本社：東京都練馬区 社長：大儀 真士）は、「うたの☆プリンスさまっ♪」の「Shining Birthday Acoustic Album」のビジュアルと、アプリ「LIVE EMOTION」のビジュアルを使用したグッズを販売する「うたの☆プリンスさまっ♪ グッズフェア2026」を、2026年9月4日（金）から9月27日（日）までの期間、アニメイト全店にて開催することを発表しました。
詳細は、特設サイトをご確認ください。
https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=115495
【開催概要】
イベント名：うたの☆プリンスさまっ♪ グッズフェア2026
開催場所：アニメイト全店
開催日時：2026年9月4日（金）〜9月27日（日）
【事前予約】
実施場所：アニメイト通販
日時：2026年5月29日（金）10:00〜
商品ページはこちらから
https://www.animate-onlineshop.jp/corner/cc/utapri-0529goods/cd/4384/
【グッズ紹介】※一部抜粋
トレーディング缶バッジ Shining Birthday Acoustic Album Ver.
種類数：全11種よりランダムで1種
価格：550円（税込）
アクリルスタンド Shining Birthday Acoustic Album Ver.
種類数：全11種
価格：各1,980円（税込）
B2サイズ布ポスター Shining Birthday Acoustic Album Ver.
種類数：全1種
価格：3,630円（税込）
チュールポーチ Shining Birthday Acoustic Album Ver.
種類数：全11種
価格：各2,970円（税込）
うたの☆プリンスさまっ♪ LIVE EMOTION トレーディングクリアカード Special Selection エクストラVer.「SHINING」
種類数：全11種よりランダムで1種
価格：550円（税込）
うたの☆プリンスさまっ♪ LIVE EMOTION トレーディングクリアカード Special Selection エクストラVer.「RAGING」
種類数：全7種よりランダムで1種
価格：550円（税込）
リバーシブルアクリルスタンド Special Selection Ver.
種類数：全18種
価格：全2,200円（税込）
【購入特典】
対象商品を税込2,200円以上お買い上げごとに、オリジナルブロマイドを全18種からランダムで1枚お渡しします。
©SAOTOME GAKUEN Illust.G-angle, KLabGames
本件に関するお問合わせ先
株式会社ブロッコリー
マーケティンググループ 宣伝チーム
TEL: 03-5946-2811（代）
https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=115495
【開催概要】
イベント名：うたの☆プリンスさまっ♪ グッズフェア2026
開催場所：アニメイト全店
開催日時：2026年9月4日（金）〜9月27日（日）
【事前予約】
実施場所：アニメイト通販
日時：2026年5月29日（金）10:00〜
商品ページはこちらから
https://www.animate-onlineshop.jp/corner/cc/utapri-0529goods/cd/4384/
【グッズ紹介】※一部抜粋
トレーディング缶バッジ Shining Birthday Acoustic Album Ver.
種類数：全11種よりランダムで1種
価格：550円（税込）
アクリルスタンド Shining Birthday Acoustic Album Ver.
種類数：全11種
価格：各1,980円（税込）
B2サイズ布ポスター Shining Birthday Acoustic Album Ver.
種類数：全1種
価格：3,630円（税込）
チュールポーチ Shining Birthday Acoustic Album Ver.
種類数：全11種
価格：各2,970円（税込）
うたの☆プリンスさまっ♪ LIVE EMOTION トレーディングクリアカード Special Selection エクストラVer.「SHINING」
種類数：全11種よりランダムで1種
価格：550円（税込）
うたの☆プリンスさまっ♪ LIVE EMOTION トレーディングクリアカード Special Selection エクストラVer.「RAGING」
種類数：全7種よりランダムで1種
価格：550円（税込）
リバーシブルアクリルスタンド Special Selection Ver.
種類数：全18種
価格：全2,200円（税込）
【購入特典】
対象商品を税込2,200円以上お買い上げごとに、オリジナルブロマイドを全18種からランダムで1枚お渡しします。
©SAOTOME GAKUEN Illust.G-angle, KLabGames
本件に関するお問合わせ先
株式会社ブロッコリー
マーケティンググループ 宣伝チーム
TEL: 03-5946-2811（代）