¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú£·¼Ò¶¦Æ±¡ÛÎ®ÄÌBMS¡ß¥È¡¼¥¯¥ó²½ÍÂ¶â¡¢¼õÈ¯Ãí¤«¤éºÄ¸¢´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤Þ¤Ç¤Î¥Ç¡¼¥¿Ï¢·È¤Ë´ð¤Å¤¯·èºÑ/¾Ã¹þ¼«Æ°²½¤Ë¸þ¤±¤¿¼Â¾Ú¼Â¸³¤¬À®¸ù
¾ÍèÅª¤Ê´ë¶È´Ö¼è°ú¶ÈÌ³¼«Æ°²½¤Ë¸þ¤±¤Æ¶ÈÌ³Äã¸º¤ò¾ÚÌÀ
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥£¡¼¥«¥ì¥Ã¥ÈDCP¤¬»öÌ³¶É¤òÌ³¤á¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ëÄÌ²ß¥Õ¥©¡¼¥é¥à¥¤¥ó¥Ü¥¤¥¹¥Á¥§¡¼¥óÊ¬²Ê²ñ¤Ï¡¢¥µ¥¤¥í²½¤·¤Æ¤¤¤ë³Æ²ñ·×¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä·èºÑ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÅý°ìµ¬³Ê¤Î¸¡Æ¤¤ä¡¢Ë¡¿Í´ë¶È´Ö·èºÑ¤Ë¤«¤«¤ë²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§¡¼¥óµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¶È³¦É¸½à¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹½ÃÛ¤ª¤è¤ÓDCJPY¤Ë¤è¤ë²ÝÂê²ò·è¤Î²ÄÇ½À¤òµÄÏÀ¡¦¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ä¥ë¥Ï¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¢¥¤¥ª¥ó¥¹¥Þ¡¼¥È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÃÓÅÄÀô½£¶ä¹Ô¡¢²Ö²¦¥°¥ë¡¼¥×¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥¤¥Ð¡¼¥ê¥ó¥¯¥¹¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥ß¥í¥¯¾ðÊó¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥£¡¼¥«¥ì¥Ã¥ÈDCP¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Ü¥¤¥¹¥Á¥§¡¼¥óÊ¬²Ê²ñ¤«¤éËÜ¼Â¾Ú¼Â¸³¤Î¼ñ»Ý¤Ë»¿Æ±¤¹¤ë´ë¶È¤È¤È¤â¤Ë·×9¼Ò¤Ç¡¢Î®ÄÌBMS¤òÍÑ¤¤¤¿¼õÈ¯Ãí¥Ç¡¼¥¿¤«¤éºÄ¸¢´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤Ø¤ÎÏ¢·È¡¢¤ª¤è¤Ó¥È¡¼¥¯¥ó²½ÍÂ¶â¤Ë¤è¤ëÆþ¶â¾Ã¹þ¤Î¼«Æ°²½¤Ë¸þ¤±¤¿¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼Â¾Ú¼Â¸³¤Î»²²Ã´ë¶È°ìÍ÷¤È¤½¤ÎÌò³ä
¼Â¾Ú¼Â¸³¤Î¥¹¥¡¼¥à¿Þ
¼Â¾Ú¼Â¸³¤ÎÈÏ°Ï
ËÜ¼Â¾Ú¼Â¸³¤ÎÇØ·Ê
´ë¶È´Ö¤ÎÀÁµá¡¦»ÙÊ§¶ÈÌ³¤Ë¤Ï¡¢³Æ¹©Äø´Ö¤Ç¥·¥¹¥Æ¥à¤¬Ê¬ÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÈó¸úÎ¨¤Êºî¶È¤¬Â¿¤¯¡¢Çä³Ý¶â¤ÈÆþ¶â³Û¡¢Çã³Ý¶â¤ÈÀÁµá³Û¤Î³ÎÇ§¡¦º¹Ê¬¤Î²òÌÀ¡¦²ò¾Ã¤Ë´ë¶È¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿ÍÅª¥ê¥½¡¼¥¹¤ò³ä¤«¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢¥¤¥ó¥Ü¥¤¥¹¥Á¥§¡¼¥óÊ¬²Ê²ñ¤Ç¤ÏEDI¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤ÈÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤´ë¶È¤Ç¤Ï¶ÈÌ³¥Õ¥í¡¼¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥æ¡¼¥¹¥±¡¼¥¹¤´¤È¤Ë¥Á¡¼¥àÃ±°Ì¤Ç³èÆ°¤ò½Å¤Í¡¢¼Â¾Ú¼Â¸³¤Î·×²è¤òÎý¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤º¡¢2026Ç¯£³·î¤ËEDI¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤´ë¶È·²¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿»æ¤ÎÀÁµá½ñ¤«¤éÀÁµá¶ÈÌ³¤Î¼«Æ°²½¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¾¦¼è°ú¥Ç¡¼¥¿¤Î¥È¡¼¥¯¥ó²½¤Ë¤è¤ë·èºÑ¸úÎ¨²½¤ÎÍ¸úÀ¤ò³ÎÇ§¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢º£²ó¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ç¤Ï¡¢EDIÍøÍÑ´ë¶È¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¡¢Î®ÄÌ¶È³¦¤ÎÉ¸½àµ¬³Ê¤Ç¤¢¤ë¡ÖÎ®ÄÌBMS¡×¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤ØÂÐ¾Ý¤ò¹¤²¡¢¼õÈ¯Ãí¥Ç¡¼¥¿¤«¤é»ÙÊ§¤¤¡¢¾Ã¹þ¤Þ¤Ç¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç½èÍý¤ò¹Ô¤¤¼«Æ°²½¤Ë¸þ¤±¤¿¸¡¾Ú¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¼Â¾Ú¼Â¸³¤ÎÍ×»Ý
º£²ó¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ç¤Ï¡¢¾®Çä¡¦²·¤Î´ë¶È´Ö¤Ë¤ª¤±¤ëÎ®ÄÌBMS¡ÊEDI¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ë¤òÍÑ¤¤¤¿¾¦¼è°ú¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼õÈ¯Ãí¤«¤é»ÙÊ§¤¤¡¢¾Ã¹þ¤Þ¤Ç¤Î°ìÏ¢¤ÎÎ®¤ì¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ç´°·ë¤µ¤»¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¡¢³Æ¶ÈÌ³¤¬¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¼«Æ°´°·ë¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Î¼Â¸½¤òÌÜÅª¤Ë·Ç¤²¤Þ¤·¤¿¡£¥Ä¥ë¥Ï¥°¥ë¡¼¥×¤¬ÊÝÍ¤¹¤ë²Ö²¦¥°¥ë¡¼¥×¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¸þ¤±¤Î¼õÎÎ¥Ç¡¼¥¿¤ª¤è¤ÓÊÖÉÊ¥Ç¡¼¥¿¤òÃê½Ð¤·¡¢Åö³º¥Ç¡¼¥¿¤ò¥¤¥ó¥Ü¥¤¥¹¥Á¥§¡¼¥ó¤ØÁ÷¿®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¸µ¤Ë¾¦¼è°ú¥È¡¼¥¯¥ó¤òÀ¸À®¤·¡¢DCJPY»ÙÊ§¤¤¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥¤¥ó¥Ü¥¤¥¹¥Á¥§¡¼¥ó¤è¤êºÄ¸¢´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎºÄ¸¢¥Ç¡¼¥¿¤È¤Î¾È¹çÍÑ¤È¤·¤Æ¾Ã¹þ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÀ¸À®¤·¡¢´ù¾å¤ÇºÄ¸¢´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤ÈÏ¢·È¤µ¤»¤Æ¾Ã¹þºî¶È¤¬ÌäÂê¤Ê¤¯¤Ç¤¤ë¤«¤ò¸¡¾Ú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¼Â¾Ú¼Â¸³¤Î·ë²Ì
¡ DCJPY¤Ç¤Î»ÙÊ§¤¤¡§¼õÎÎ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÈÊÖÉÊ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¸µ¤Ë»ØÄê¤·¤¿Äù¤áÆü¤Þ¤Ç¤Î¹ç»»¥Ç¡¼¥¿¤òÀ¸À®¤·¡¢³ÛÌÌÄÌ¤ê¤ÎDCJPY¤Ç¤Î»ÙÊ§¤¤´°Î»¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢ ºÄ¸¢´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥àÍÑ¾Ã¹þ¥Ç¡¼¥¿À¸À®¡§DCJPY¤Ç¤Î»ÙÊ§¤¤´°Î»¸å¡¢ºÄ¸¢´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎºÄ¸¢¥Ç¡¼¥¿¤È¤Î¾È¹çÍÑ¤È¤·¤Æ¾Ã¹þ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÀ¸À®¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
£ ºÄ¸¢´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥àÏ¢·È¡Ê´ù¾å¡Ë¡§¾åµ¤Î¾Ã¹þ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¤Ï¡¢Æþ¶â¾Ã¹þ¤ËÉ¬Í×¤Ê½ô¹àÌÜ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂÐ¾ÝºÄ¸¢´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤Æ¾Ã¹þ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬´ù¾å³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾åµ¡-£¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤è¤ê¡¢´ûÂ¸¤Î¾¦Î®¥·¥¹¥Æ¥à¡Ê¼õÈ¯Ãí¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤É¡Ë¤«¤é¥È¡¼¥¯¥ó²½ÍÂ¶âDCJPY¤Ë¤è¤ëÄ¾ÀÜ»ÙÊ§¤¤½èÍý¤ò¹Ô¤¤¡¢ºÄ¸¢´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤Ø¾Ã¹þ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÏ¢·È¤·¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×½èÍý¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à²½¤Î²ÄÇ½À¤Î³ÎÇ§¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ËÈ¼¤¤·ÐÍýÉô¤Ç¶ÈÌ³Éé²Ù¤¬Âç¤¤¤Çä³Ý¶â¤Î¾Ã¹þ¶ÈÌ³¤ä»ÅÌõ¡¦µÄ¢½èÍýÅù¤Î¶ÈÌ³¤¬¾ÊÎÏ²½¤µ¤ì¡¢¿ô¿Í·îÊ¬¤Î¶ÈÌ³Éé²Ù·Ú¸º¤ä¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤ÎÂçÉý¤Ê¸úÎ¨²½¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
º£²ó¤Î¸¡¾Ú·ë²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Ã»´üÅª¤Ë¤Ï¸½¹Ô¶ÈÌ³¥Õ¥í¡¼¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤Ê¤¤·Á¤Ç¡¢Çä¼êÂ¦¡¢Çã¼êÂ¦¤Î·ÐÍýÉôÌç¤Ë¤ª¤±¤ë»ÙÊ§¡¦Æþ¶â¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤È¡¢Çä³Ý¶â¤ÈÆþ¶â³Û¡¢Çã³Ý¶â¤ÈÀÁµá³Û¤Î³ÎÇ§¡¦º¹Ê¬¤Î²òÌÀ¡¦²ò¾Ãºî¶È¤Î¼«Æ°²½¤Ë¤Æ¾Ê¿Í²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£Ä¹´üÅª¤Ë¤Ï¸½¹Ô¶ÈÌ³¥Õ¥í¡¼¤ò²þ³×¤·¡¢´°Á´Ìµ¿Í²½¤ÈºâÌ³¤Ë¤ª¤±¤ë¥È¥ì¥¸¥ã¥ê¡¼µ¡Ç½¤Î¶¯²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£EDIÍøÍÑ´ë¶È¤Î¥æ¡¼¥¹¥±¡¼¥¹¤Ë¤ª¤±¤ëµ¡Ç½²ÝÂê¤ÎÀ°Íý¤È²ò·èÊýË¡¤ÎºöÄê¤ò¹Ô¤¤¡¢¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËµÄÏÀ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
´ë¶ÈÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ä¥ë¥Ï¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹
URL¡§https://www.tsuruha-hd.co.jp/
½êºßÃÏ¡§ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»ÔÅì¶èËÌ24¾òÅì20ÃúÌÜ1-21
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡Äá±© ½ç
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¤Î³Æ¼ï»ö¶ÈÀïÎ¬¤Î¼Â¹Ô»Ù±ç¤ª¤è¤Ó·Ð±Ä´ÉÍý
´ë¶ÈÌ¾¡§¥¤¥ª¥ó¥¹¥Þ¡¼¥È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼³ô¼°²ñ¼Ò
URL¡§https://www.aeon-st.co.jp/
½êºßÃÏ¡§ÀéÍÕ¸©ÀéÍÕ»ÔÈþÉÍ¶èÃæÀ¥1-5-1
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÂÀÅÄ ÂîÌé
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à¥µ¡¼¥Ó¥¹
´ë¶ÈÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒÃÓÅÄÀô½£¶ä¹Ô
URL¡§https://www.sihd-bk.jp/
½êºßÃÏ¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶èÃã²°Ä®18ÈÖ14¹æ
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌòÆ¬¼è ·ó CEO¡¡ºå¸ý ¹°ì
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¶ä¹Ô¶È
´ë¶ÈÌ¾¡§²Ö²¦¥°¥ë¡¼¥×¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò
URL¡§https://www.kao.com/jp/
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶¾®ÌÖÄ®8-3
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡¡ÃæÈø ÎÉÍº
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§²Ö²¦¥°¥ë¡¼¥×³Æ¼Ò¤ÎÀ½ÉÊ¤ÎÈÎÇä
´ë¶ÈÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥¤¥Ð¡¼¥ê¥ó¥¯¥¹
URL¡§https://www.cyber-l.co.jp/
½êºßÃÏ¡§ÏÂ²Î»³¸©ÏÂ²Î»³»Ôµª»°°æ»û849ÈÖÃÏ¤Î3
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡Åì Ä¾¼ù
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§Î®ÄÌ¥¯¥é¥¦¥É»ö¶È¡¿´±¸øÄ£¥¯¥é¥¦¥É»ö¶È¡¿¥È¥é¥¹¥È»ö¶È¡¿¥â¥Ð¥¤¥ë¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯»ö¶È
´ë¶ÈÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ß¥í¥¯¾ðÊó¥µ¡¼¥Ó¥¹
URL¡§https://www.mjs.co.jp/
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è»ÍÃ«4-29-1
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡À§»Þ ¼þ¼ù
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ÀÇÍý»Î¡¦¸øÇ§²ñ·×»Î»öÌ³½ê¤ª¤è¤Ó¤½¤Î¸ÜÌäÀè´ë¶È¸þ¤±¤Î¶ÈÌ³ÍÑ¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥½¥Õ¥È¤ÎÈÎÇä¡¿ÈÆÍÑ¥µ¡¼¥Ð¡¼¡¦¥Ñ¥½¥³¥ó¤ÎÈÎÇä¡¢¥µ¥×¥é¥¤ÍÑÉÊ¤ÎÈÎÇä¤Ê¤é¤Ó¤ËÊÝ¼é¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¡¿·Ð±Ä¾ðÊó¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢°éÀ®¡¦¸¦½¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹Åù¤ÎÄó¶¡
´ë¶ÈÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥£¡¼¥«¥ì¥Ã¥ÈDCP
URL¡§https://www.decurret-dcp.com/
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÉÙ»Î¸«2-10-2
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷ CEO·óCOO¡¡Ê¿»Ò ØªÀ¸
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Ç¥¸¥¿¥ëÄÌ²ß»ö¶È¡¿ÅÅ»Ò·èºÑÅùÂå¹Ô¶È¼Ô ´ØÅìºâÌ³¶ÉÄ¹¡ÊÅÅÂå¡Ë92¹æ
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥Ç¥¸¥¿¥ëÄÌ²ß¥Õ¥©¡¼¥é¥à
https://www.decurret-dcp.com/dc-forum/
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥£¡¼¥«¥ì¥Ã¥ÈDCP¤¬»öÌ³¶É¤òÌ³¤á¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ëÄÌ²ß¥Õ¥©¡¼¥é¥à¥¤¥ó¥Ü¥¤¥¹¥Á¥§¡¼¥óÊ¬²Ê²ñ¤Ï¡¢¥µ¥¤¥í²½¤·¤Æ¤¤¤ë³Æ²ñ·×¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä·èºÑ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÅý°ìµ¬³Ê¤Î¸¡Æ¤¤ä¡¢Ë¡¿Í´ë¶È´Ö·èºÑ¤Ë¤«¤«¤ë²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§¡¼¥óµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¶È³¦É¸½à¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹½ÃÛ¤ª¤è¤ÓDCJPY¤Ë¤è¤ë²ÝÂê²ò·è¤Î²ÄÇ½À¤òµÄÏÀ¡¦¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ä¥ë¥Ï¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¢¥¤¥ª¥ó¥¹¥Þ¡¼¥È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÃÓÅÄÀô½£¶ä¹Ô¡¢²Ö²¦¥°¥ë¡¼¥×¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥¤¥Ð¡¼¥ê¥ó¥¯¥¹¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥ß¥í¥¯¾ðÊó¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥£¡¼¥«¥ì¥Ã¥ÈDCP¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Ü¥¤¥¹¥Á¥§¡¼¥óÊ¬²Ê²ñ¤«¤éËÜ¼Â¾Ú¼Â¸³¤Î¼ñ»Ý¤Ë»¿Æ±¤¹¤ë´ë¶È¤È¤È¤â¤Ë·×9¼Ò¤Ç¡¢Î®ÄÌBMS¤òÍÑ¤¤¤¿¼õÈ¯Ãí¥Ç¡¼¥¿¤«¤éºÄ¸¢´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤Ø¤ÎÏ¢·È¡¢¤ª¤è¤Ó¥È¡¼¥¯¥ó²½ÍÂ¶â¤Ë¤è¤ëÆþ¶â¾Ã¹þ¤Î¼«Æ°²½¤Ë¸þ¤±¤¿¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼Â¾Ú¼Â¸³¤Î¥¹¥¡¼¥à¿Þ
¼Â¾Ú¼Â¸³¤ÎÈÏ°Ï
ËÜ¼Â¾Ú¼Â¸³¤ÎÇØ·Ê
´ë¶È´Ö¤ÎÀÁµá¡¦»ÙÊ§¶ÈÌ³¤Ë¤Ï¡¢³Æ¹©Äø´Ö¤Ç¥·¥¹¥Æ¥à¤¬Ê¬ÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÈó¸úÎ¨¤Êºî¶È¤¬Â¿¤¯¡¢Çä³Ý¶â¤ÈÆþ¶â³Û¡¢Çã³Ý¶â¤ÈÀÁµá³Û¤Î³ÎÇ§¡¦º¹Ê¬¤Î²òÌÀ¡¦²ò¾Ã¤Ë´ë¶È¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿ÍÅª¥ê¥½¡¼¥¹¤ò³ä¤«¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢¥¤¥ó¥Ü¥¤¥¹¥Á¥§¡¼¥óÊ¬²Ê²ñ¤Ç¤ÏEDI¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤ÈÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤´ë¶È¤Ç¤Ï¶ÈÌ³¥Õ¥í¡¼¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥æ¡¼¥¹¥±¡¼¥¹¤´¤È¤Ë¥Á¡¼¥àÃ±°Ì¤Ç³èÆ°¤ò½Å¤Í¡¢¼Â¾Ú¼Â¸³¤Î·×²è¤òÎý¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤º¡¢2026Ç¯£³·î¤ËEDI¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤´ë¶È·²¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿»æ¤ÎÀÁµá½ñ¤«¤éÀÁµá¶ÈÌ³¤Î¼«Æ°²½¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¾¦¼è°ú¥Ç¡¼¥¿¤Î¥È¡¼¥¯¥ó²½¤Ë¤è¤ë·èºÑ¸úÎ¨²½¤ÎÍ¸úÀ¤ò³ÎÇ§¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢º£²ó¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ç¤Ï¡¢EDIÍøÍÑ´ë¶È¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¡¢Î®ÄÌ¶È³¦¤ÎÉ¸½àµ¬³Ê¤Ç¤¢¤ë¡ÖÎ®ÄÌBMS¡×¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤ØÂÐ¾Ý¤ò¹¤²¡¢¼õÈ¯Ãí¥Ç¡¼¥¿¤«¤é»ÙÊ§¤¤¡¢¾Ã¹þ¤Þ¤Ç¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç½èÍý¤ò¹Ô¤¤¼«Æ°²½¤Ë¸þ¤±¤¿¸¡¾Ú¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¼Â¾Ú¼Â¸³¤ÎÍ×»Ý
º£²ó¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ç¤Ï¡¢¾®Çä¡¦²·¤Î´ë¶È´Ö¤Ë¤ª¤±¤ëÎ®ÄÌBMS¡ÊEDI¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ë¤òÍÑ¤¤¤¿¾¦¼è°ú¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼õÈ¯Ãí¤«¤é»ÙÊ§¤¤¡¢¾Ã¹þ¤Þ¤Ç¤Î°ìÏ¢¤ÎÎ®¤ì¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ç´°·ë¤µ¤»¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¡¢³Æ¶ÈÌ³¤¬¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¼«Æ°´°·ë¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Î¼Â¸½¤òÌÜÅª¤Ë·Ç¤²¤Þ¤·¤¿¡£¥Ä¥ë¥Ï¥°¥ë¡¼¥×¤¬ÊÝÍ¤¹¤ë²Ö²¦¥°¥ë¡¼¥×¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¸þ¤±¤Î¼õÎÎ¥Ç¡¼¥¿¤ª¤è¤ÓÊÖÉÊ¥Ç¡¼¥¿¤òÃê½Ð¤·¡¢Åö³º¥Ç¡¼¥¿¤ò¥¤¥ó¥Ü¥¤¥¹¥Á¥§¡¼¥ó¤ØÁ÷¿®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¸µ¤Ë¾¦¼è°ú¥È¡¼¥¯¥ó¤òÀ¸À®¤·¡¢DCJPY»ÙÊ§¤¤¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥¤¥ó¥Ü¥¤¥¹¥Á¥§¡¼¥ó¤è¤êºÄ¸¢´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎºÄ¸¢¥Ç¡¼¥¿¤È¤Î¾È¹çÍÑ¤È¤·¤Æ¾Ã¹þ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÀ¸À®¤·¡¢´ù¾å¤ÇºÄ¸¢´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤ÈÏ¢·È¤µ¤»¤Æ¾Ã¹þºî¶È¤¬ÌäÂê¤Ê¤¯¤Ç¤¤ë¤«¤ò¸¡¾Ú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¼Â¾Ú¼Â¸³¤Î·ë²Ì
¡ DCJPY¤Ç¤Î»ÙÊ§¤¤¡§¼õÎÎ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÈÊÖÉÊ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¸µ¤Ë»ØÄê¤·¤¿Äù¤áÆü¤Þ¤Ç¤Î¹ç»»¥Ç¡¼¥¿¤òÀ¸À®¤·¡¢³ÛÌÌÄÌ¤ê¤ÎDCJPY¤Ç¤Î»ÙÊ§¤¤´°Î»¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢ ºÄ¸¢´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥àÍÑ¾Ã¹þ¥Ç¡¼¥¿À¸À®¡§DCJPY¤Ç¤Î»ÙÊ§¤¤´°Î»¸å¡¢ºÄ¸¢´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎºÄ¸¢¥Ç¡¼¥¿¤È¤Î¾È¹çÍÑ¤È¤·¤Æ¾Ã¹þ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÀ¸À®¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
£ ºÄ¸¢´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥àÏ¢·È¡Ê´ù¾å¡Ë¡§¾åµ¤Î¾Ã¹þ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¤Ï¡¢Æþ¶â¾Ã¹þ¤ËÉ¬Í×¤Ê½ô¹àÌÜ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂÐ¾ÝºÄ¸¢´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤Æ¾Ã¹þ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬´ù¾å³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾åµ¡-£¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤è¤ê¡¢´ûÂ¸¤Î¾¦Î®¥·¥¹¥Æ¥à¡Ê¼õÈ¯Ãí¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤É¡Ë¤«¤é¥È¡¼¥¯¥ó²½ÍÂ¶âDCJPY¤Ë¤è¤ëÄ¾ÀÜ»ÙÊ§¤¤½èÍý¤ò¹Ô¤¤¡¢ºÄ¸¢´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤Ø¾Ã¹þ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÏ¢·È¤·¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×½èÍý¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à²½¤Î²ÄÇ½À¤Î³ÎÇ§¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ËÈ¼¤¤·ÐÍýÉô¤Ç¶ÈÌ³Éé²Ù¤¬Âç¤¤¤Çä³Ý¶â¤Î¾Ã¹þ¶ÈÌ³¤ä»ÅÌõ¡¦µÄ¢½èÍýÅù¤Î¶ÈÌ³¤¬¾ÊÎÏ²½¤µ¤ì¡¢¿ô¿Í·îÊ¬¤Î¶ÈÌ³Éé²Ù·Ú¸º¤ä¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤ÎÂçÉý¤Ê¸úÎ¨²½¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
º£²ó¤Î¸¡¾Ú·ë²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Ã»´üÅª¤Ë¤Ï¸½¹Ô¶ÈÌ³¥Õ¥í¡¼¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤Ê¤¤·Á¤Ç¡¢Çä¼êÂ¦¡¢Çã¼êÂ¦¤Î·ÐÍýÉôÌç¤Ë¤ª¤±¤ë»ÙÊ§¡¦Æþ¶â¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤È¡¢Çä³Ý¶â¤ÈÆþ¶â³Û¡¢Çã³Ý¶â¤ÈÀÁµá³Û¤Î³ÎÇ§¡¦º¹Ê¬¤Î²òÌÀ¡¦²ò¾Ãºî¶È¤Î¼«Æ°²½¤Ë¤Æ¾Ê¿Í²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£Ä¹´üÅª¤Ë¤Ï¸½¹Ô¶ÈÌ³¥Õ¥í¡¼¤ò²þ³×¤·¡¢´°Á´Ìµ¿Í²½¤ÈºâÌ³¤Ë¤ª¤±¤ë¥È¥ì¥¸¥ã¥ê¡¼µ¡Ç½¤Î¶¯²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£EDIÍøÍÑ´ë¶È¤Î¥æ¡¼¥¹¥±¡¼¥¹¤Ë¤ª¤±¤ëµ¡Ç½²ÝÂê¤ÎÀ°Íý¤È²ò·èÊýË¡¤ÎºöÄê¤ò¹Ô¤¤¡¢¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËµÄÏÀ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
´ë¶ÈÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ä¥ë¥Ï¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹
URL¡§https://www.tsuruha-hd.co.jp/
½êºßÃÏ¡§ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»ÔÅì¶èËÌ24¾òÅì20ÃúÌÜ1-21
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡Äá±© ½ç
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¤Î³Æ¼ï»ö¶ÈÀïÎ¬¤Î¼Â¹Ô»Ù±ç¤ª¤è¤Ó·Ð±Ä´ÉÍý
´ë¶ÈÌ¾¡§¥¤¥ª¥ó¥¹¥Þ¡¼¥È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼³ô¼°²ñ¼Ò
URL¡§https://www.aeon-st.co.jp/
½êºßÃÏ¡§ÀéÍÕ¸©ÀéÍÕ»ÔÈþÉÍ¶èÃæÀ¥1-5-1
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÂÀÅÄ ÂîÌé
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à¥µ¡¼¥Ó¥¹
´ë¶ÈÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒÃÓÅÄÀô½£¶ä¹Ô
URL¡§https://www.sihd-bk.jp/
½êºßÃÏ¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶èÃã²°Ä®18ÈÖ14¹æ
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌòÆ¬¼è ·ó CEO¡¡ºå¸ý ¹°ì
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¶ä¹Ô¶È
´ë¶ÈÌ¾¡§²Ö²¦¥°¥ë¡¼¥×¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò
URL¡§https://www.kao.com/jp/
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶¾®ÌÖÄ®8-3
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡¡ÃæÈø ÎÉÍº
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§²Ö²¦¥°¥ë¡¼¥×³Æ¼Ò¤ÎÀ½ÉÊ¤ÎÈÎÇä
´ë¶ÈÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥¤¥Ð¡¼¥ê¥ó¥¯¥¹
URL¡§https://www.cyber-l.co.jp/
½êºßÃÏ¡§ÏÂ²Î»³¸©ÏÂ²Î»³»Ôµª»°°æ»û849ÈÖÃÏ¤Î3
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡Åì Ä¾¼ù
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§Î®ÄÌ¥¯¥é¥¦¥É»ö¶È¡¿´±¸øÄ£¥¯¥é¥¦¥É»ö¶È¡¿¥È¥é¥¹¥È»ö¶È¡¿¥â¥Ð¥¤¥ë¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯»ö¶È
´ë¶ÈÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ß¥í¥¯¾ðÊó¥µ¡¼¥Ó¥¹
URL¡§https://www.mjs.co.jp/
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è»ÍÃ«4-29-1
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡À§»Þ ¼þ¼ù
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ÀÇÍý»Î¡¦¸øÇ§²ñ·×»Î»öÌ³½ê¤ª¤è¤Ó¤½¤Î¸ÜÌäÀè´ë¶È¸þ¤±¤Î¶ÈÌ³ÍÑ¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥½¥Õ¥È¤ÎÈÎÇä¡¿ÈÆÍÑ¥µ¡¼¥Ð¡¼¡¦¥Ñ¥½¥³¥ó¤ÎÈÎÇä¡¢¥µ¥×¥é¥¤ÍÑÉÊ¤ÎÈÎÇä¤Ê¤é¤Ó¤ËÊÝ¼é¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¡¿·Ð±Ä¾ðÊó¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢°éÀ®¡¦¸¦½¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹Åù¤ÎÄó¶¡
´ë¶ÈÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥£¡¼¥«¥ì¥Ã¥ÈDCP
URL¡§https://www.decurret-dcp.com/
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÉÙ»Î¸«2-10-2
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷ CEO·óCOO¡¡Ê¿»Ò ØªÀ¸
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Ç¥¸¥¿¥ëÄÌ²ß»ö¶È¡¿ÅÅ»Ò·èºÑÅùÂå¹Ô¶È¼Ô ´ØÅìºâÌ³¶ÉÄ¹¡ÊÅÅÂå¡Ë92¹æ
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥Ç¥¸¥¿¥ëÄÌ²ß¥Õ¥©¡¼¥é¥à
https://www.decurret-dcp.com/dc-forum/