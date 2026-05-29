こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「いきなり！ステーキ」 メニュー価格の改定および新メニュー導入に関するお知らせ
株式会社ペッパーフードサービス（本社/東京都墨田区・代表取締役社長CEO/一瀬健作）は、2026 年 6 月 1 日（月）より、原材料費・人件費・エネルギーコストの上昇に伴い「いきなり！ステーキ」のメニュー価格改定および新メニュー導入を実施させていただきます。
お客様にはご負担をおかけいたしますが、今後も品質とサービスの維持・向上に努めてまいりますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
■ 適用日および新メニュー導入日
2026 年 6月 1 日（月）より
■ 改定内容
改定後の価格および詳細は、大変お手数をお掛け致しますが
『いきなり！ステーキ』公式ホームページまたは下記 URLよりご確認ください。
■価格改定商品一覧（一部）：https://ikinaristeak.com/wp-content/uploads/2606menu.pdf
■メニューイメージ：https://ikinaristeak.com/wp-content/uploads/2606POP.pdf
お客様にはご負担をおかけいたしますが、今後も品質とサービスの維持・向上に努めてまいりますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
■ 適用日および新メニュー導入日
2026 年 6月 1 日（月）より
■ 改定内容
改定後の価格および詳細は、大変お手数をお掛け致しますが
『いきなり！ステーキ』公式ホームページまたは下記 URLよりご確認ください。
■価格改定商品一覧（一部）：https://ikinaristeak.com/wp-content/uploads/2606menu.pdf
■メニューイメージ：https://ikinaristeak.com/wp-content/uploads/2606POP.pdf