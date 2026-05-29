ゼンリンXアカウント”中の人”登壇　11.6万超のフォロワーとの向き合い方とプロの技



















フォロワー11.6万超！ファンが自然と集まる “ゼンリン流” SNS運用とは？ 一般社団法人ウェブ解析士協会（WACA）は2026年6月16日（火）、企業のSNS運用担当者向けオンラインセミナー「ゼンリン流“つながり”を生み出すBtoB企業のX運用」を開催します。SNSマネージャーがゼンリンアカウントの”中の人”池田祐太氏にお願いし、本セミナーが実現しました。▼詳細・申し込み