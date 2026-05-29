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ゼンリンXアカウント”中の人”登壇 11.6万超のフォロワーとの向き合い方とプロの技
2026年6月16日（火）14：00〜14：50【SNSマネージャー定例セッションvol.20】ゼンリン流“つながり”を生み出すBtoB企業のX運用
■概要
「BtoB企業のX運用は、商品紹介ばかりになって伸びない……」。そんな方に聞いてほしい！
SNSマネージャーがゼンリンアカウントの”中の人”にお願いし、本セミナーが実現しました。
地図情報事業の株式会社ゼンリン（北九州市）。BtoB企業ですが、Xではユーザーを巻き込んだ企画が話題を呼び、2025年にはKADOKAWAから書籍化されました（『#クイズ空から見たら 日本地図に強くなる頭の体操』今尾恵介氏と共著）。
BtoB企業のX運用現場担当者の視点から、運用の工夫や課題、伝える力の大切さを教えていただきます。単なるバズの狙い方ではなく、いいねやインプレッションといった”数字”の向こう側にいるユーザーとどう向き合い、社内の理解を得ながらビジネスに貢献するつながりをどう作ってきたのか。専門知識とぬくもりを両立させるプロの技やSNSマネージャーの視点から見ても目からウロコの戦略を教えていただくとともに、これから運用に臨む方へのメッセージもお伝えします。
BtoB企業でSNS運用に関わる方、ヒントを探している方はぜひご参加ください。
https://digitalpr.jp/table_img/2934/135455/135455_web_1.png
■登壇者
池田祐太（いけだ・ゆうた）氏
株式会社ゼンリン コーポレート本部 コーポレートコミュニケーション部
金融システム会社、市場調査会社を経て2017年ゼンリン入社。マーケティング部で製品プロモーションに従事する傍ら、2018年からゼンリン公式X（旧Twitter）運用を担当。広報職に異動した現在も、SNSをはじめとした幅広いコミュニケーション戦略を実施している。
モデレーター
毛利美佳（もうり・みか）
m-pixel labo 代表
チーフSNSマネージャー／上級ウェブ解析士／上級ウェブ広告マネージャー
大阪市立大学（現大阪公立大学）卒業後、不動産会社での広報・採用業務を経てウェブ制作の道へ。2017年にm-pixel laboを設立。
現在は一般社団法人ウェブ解析士協会認定のチーフSNSマネージャーとしてInstagramを中心に企業・団体のSNS運用、SNS広告、アクセス解析（GA4）を横断した支援を行っている。「投稿・広告・分析を分断しないSNS運用」を強みとし、予算や体制に制約のある中小企業のSNS担当者に向けて、現場で再現できる実践的なノウハウを提供。
カメラはオフでも大丈夫です。お気軽にご参加ください。
マイクは常時ミュートでお願いします。
一般参加者へのアーカイブ配信・資料配付はございません。
※SNSマネージャー資格保有者は、SNSマネージャー限定Facebookグループでアーカイブをご覧いただけます。
■主催
一般社団法人ウェブ解析士協会
■SNSマネージャーとは
日本のすべての企業担当者がSNSの基本知識を持ち、運用できることを目的として創設された資格です。2026年4月30日現在の有資格者は1092人。資格レベルは初級・上級・チーフと3段階あり、企業内で働くSNS運用者はもちろん、SNSコンサルタントや経営者・フリーランスなど幅広い職種の人が受講しています。運営は一般社団法人ウェブ解析士協会（東京都新宿区、https://www.waca.associates/jp/）。
本件に関するお問合わせ先
一般社団法人 ウェブ解析士協会
seminar@waca.or.jp
関連リンク
ウェブ解析士協会とは
https://www.waca.or.jp/association/
SNSマネージャーとは
https://www.waca.or.jp/snsmanager/
SNSマネージャー養成講座開催日程
https://membership.waca.or.jp/course/sns-beginner/
フォロワー11.6万超！ファンが自然と集まる “ゼンリン流” SNS運用とは？ 一般社団法人ウェブ解析士協会（WACA）は2026年6月16日（火）、企業のSNS運用担当者向けオンラインセミナー「ゼンリン流“つながり”を生み出すBtoB企業のX運用」を開催します。SNSマネージャーがゼンリンアカウントの”中の人”池田祐太氏にお願いし、本セミナーが実現しました。
▼詳細・申し込み
https://web-mining.doorkeeper.jp/events/197238
▼詳細・申し込み
https://web-mining.doorkeeper.jp/events/197238
■概要
「BtoB企業のX運用は、商品紹介ばかりになって伸びない……」。そんな方に聞いてほしい！
SNSマネージャーがゼンリンアカウントの”中の人”にお願いし、本セミナーが実現しました。
地図情報事業の株式会社ゼンリン（北九州市）。BtoB企業ですが、Xではユーザーを巻き込んだ企画が話題を呼び、2025年にはKADOKAWAから書籍化されました（『#クイズ空から見たら 日本地図に強くなる頭の体操』今尾恵介氏と共著）。
BtoB企業のX運用現場担当者の視点から、運用の工夫や課題、伝える力の大切さを教えていただきます。単なるバズの狙い方ではなく、いいねやインプレッションといった”数字”の向こう側にいるユーザーとどう向き合い、社内の理解を得ながらビジネスに貢献するつながりをどう作ってきたのか。専門知識とぬくもりを両立させるプロの技やSNSマネージャーの視点から見ても目からウロコの戦略を教えていただくとともに、これから運用に臨む方へのメッセージもお伝えします。
BtoB企業でSNS運用に関わる方、ヒントを探している方はぜひご参加ください。
https://digitalpr.jp/table_img/2934/135455/135455_web_1.png
■登壇者
池田祐太（いけだ・ゆうた）氏
株式会社ゼンリン コーポレート本部 コーポレートコミュニケーション部
金融システム会社、市場調査会社を経て2017年ゼンリン入社。マーケティング部で製品プロモーションに従事する傍ら、2018年からゼンリン公式X（旧Twitter）運用を担当。広報職に異動した現在も、SNSをはじめとした幅広いコミュニケーション戦略を実施している。
モデレーター
毛利美佳（もうり・みか）
m-pixel labo 代表
チーフSNSマネージャー／上級ウェブ解析士／上級ウェブ広告マネージャー
大阪市立大学（現大阪公立大学）卒業後、不動産会社での広報・採用業務を経てウェブ制作の道へ。2017年にm-pixel laboを設立。
現在は一般社団法人ウェブ解析士協会認定のチーフSNSマネージャーとしてInstagramを中心に企業・団体のSNS運用、SNS広告、アクセス解析（GA4）を横断した支援を行っている。「投稿・広告・分析を分断しないSNS運用」を強みとし、予算や体制に制約のある中小企業のSNS担当者に向けて、現場で再現できる実践的なノウハウを提供。
カメラはオフでも大丈夫です。お気軽にご参加ください。
マイクは常時ミュートでお願いします。
一般参加者へのアーカイブ配信・資料配付はございません。
※SNSマネージャー資格保有者は、SNSマネージャー限定Facebookグループでアーカイブをご覧いただけます。
■主催
一般社団法人ウェブ解析士協会
■SNSマネージャーとは
日本のすべての企業担当者がSNSの基本知識を持ち、運用できることを目的として創設された資格です。2026年4月30日現在の有資格者は1092人。資格レベルは初級・上級・チーフと3段階あり、企業内で働くSNS運用者はもちろん、SNSコンサルタントや経営者・フリーランスなど幅広い職種の人が受講しています。運営は一般社団法人ウェブ解析士協会（東京都新宿区、https://www.waca.associates/jp/）。
本件に関するお問合わせ先
一般社団法人 ウェブ解析士協会
seminar@waca.or.jp
関連リンク
ウェブ解析士協会とは
https://www.waca.or.jp/association/
SNSマネージャーとは
https://www.waca.or.jp/snsmanager/
SNSマネージャー養成講座開催日程
https://membership.waca.or.jp/course/sns-beginner/