【銀座 蔦屋書店】グローバルに活動するアーティストたちの作品を猪瀬直哉がキュレーション。ジュリアン・ヴィネ、近藤正勝、石井亨との４人展「AFTERMATH」を6月13日（土）より開催。











銀座 蔦屋書店（東京都 中央区 GINZA SIX 6F）では、国内外で多様な活躍を見せるアーティスト、猪瀬直哉、ジュリアン・ヴィネ、近藤正勝、石井亨によるグループ展「AFTERMATH」を、店内アートスペースFOAM CONTEMPORARYにて、2026年6月13日（土）〜 7月12日（日）の期間に開催します。