“床上浸水から住まいを守る”　ヤマト住建、「耐水害住宅仕様」を発売　地盤面から最大1mの浸水を想定



















実験の様子









これらの対策により、建物外部において地盤面から1m以上の水位に達した場合でも、建物内部への浸水を防ぐ構造としています。本仕様が対象とする水位を「地盤面から1mまで」としている理由は、一般財団法人日本建築防災協会が2021年に公表した資料(※1)に基づいています。同資料によると、直近20年間で発生した被災家屋は約81万棟、年間平均約4万棟にのぼり、そのうち約9割が床上100cm未満の浸水となっています。また、木造住宅は比較的軽量であるため、水位が約1m程度に達すると、建物が浮き上がるリスクがあることから、実質的な浸水対策として有効な範囲を「地盤面から1mまで」と設定しています。





・エコキュート、ガス給湯器、エアコン室外機などを地盤面から1m以上の高さへ設置