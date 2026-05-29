



ロンドン, 2026年5月28日 /PRNewswire/ -- フランスのプレミアムビールブランド1664は、本物志向がかつてないほど重視される現代において、自己検閲の文化が広がりを見せている実態を明らかにする最新のグローバル調査を発表しました。



センスは死んでいないが、自己表現を恐れている：1664の最新グローバル調査で明らかになった自己表現の危機



自分にはセンスがあると考える人は83％に上る一方で、センスの意味について共通認識を持つ人は31％にとどまり、多くの人が自分の考えを率直に表現することを恐れている実態が明らかになりました。

これは、1664が委託した大規模グローバル調査「良いセンスをめぐる問い（A Question of Good Taste）」における主要な調査結果です。その結論はシンプルでありながらも考えさせられるものであり、センスは死んでいないものの、それを表現することを恐れているのです。

本調査では、個性や自分らしさがこれまで以上に重視される一方で、多くの人々がそうした自分らしさを抑制している実態も明らかになりました。

・82％が「初対面の相手の前では自分を抑えるのが礼儀だ」と回答

・52％が「対立につながるような話題は避けたい」と回答

・67％が「周囲に合わせる方が楽だ」と回答

その一方で、77％が「人々がもっと率直かつ正直になれば、社会はより良くなる」と考えていることが明らかになりました。

人々が意見を持たなくなったわけではありません。 それを表現することに不安を感じているのです。キャンセルカルチャーから自己不信に至るまで、現代のグローバル文化では、個性は既存の枠組みに沿う限りにおいて受け入れられていることが明らかになりました。

テクノロジーは、この緊張関係をさらに加速させています。 回答者の50％超が、「アルゴリズムによって自分の好みを見つけやすくなった」と答える一方で、アルゴリズムへの依存が高まるほど、人々のセンスの独自性が失われていくことも明らかになりました。

・47％が「AIはすでに自分のセンスを形づくる上で役割を果たしている」と認める

・77％が「AIによって何が本物なのかを見極めることが難しくなっている」と回答

・その一方で、81％が「良いセンスは本質的に人間的なものである」と主張

「良いセンスをめぐる問い（A Question of Good Taste）」ではまた、現代におけるセンスを形作る要因を探るため、カルチャーやライフスタイルに関するプレッシャーについても掘り下げています。 その調査結果から見えてきた明確な結論は、良いセンスとは、他者との一致を意味するものではない、ということです。それは、自分自身の視点を持つ自信であり、他者の価値観を尊重する姿勢であり、そして意見の違いを受け入れる成熟さにあるのです。

「違いがあることがますます許容されにくくなっている現代において、自分自身のセンスを貫くことは、静かな抵抗とも言えます。1664は、良いセンスを定義するために存在しているのではありません。自らのセンスを信じ、それを貫く姿勢を称えるために存在しているのです。」

Carlsbergのプレミアムブランド担当グローバル・バイスプレジデントであるSeva Nikolaev

揺るぎない良いセンス

これらの調査結果の発表にあわせて、1664はグローバルアンバサダーであるRobert Pattinsonとともに、Brady Corbetが監督を務めた新たなショートフィルムを公開しました。 同作品では、Pattinsonが自分こそが究極の良いセンスを体現していると信じる3つのキャラクターを演じています。意見がぶつかり合う中にあっても、1664だけは、誰もが間違いなく良いセンスの象徴として認める唯一の存在であり続けています。

研究論文：https://www.1664blanc.com/media/b0dnq13i/1664_a_question_of_good_taste_report_220526.pdf

報道関係者連絡先：1664global@wearefullfat.com

インフォグラフィック：https://mma.prnasia.com/media2/2988925/1664.jpg?p=medium600

ロゴ：https://mma.prnasia.com/media2/2785634/1664_Logo.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

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