GAC AustraliaとSydney FCがパートナーシップを発表、オーストラリアにおける重要なマイルストーンに

シドニーおよび広州（中国）、2026年5月28日 /PRNewswire/ -- 2026年5月27日、GACはオーストラリア最大級で最も影響力のあるサッカークラブの1つであるSydney FCとの戦略的パートナーシップを発表しました。この合意は、GACのオーストラリア市場参入に続く重要なマイルストーンであり、「オーストラリアで、オーストラリアのために（In Australia, For Australia）」という長期的なコミットメントをさらに強化するものです。





中国のスマートモビリティとイノベーション駆動型の自動車産業を代表するGACは、オーストラリアのサッカー界で深い伝統と強い影響力を持つクラブであるSydney FCと手を組みます。このパートナーシップは、卓越した業績とイノベーション主導の成長に対する共通のコミットメントの上に築かれており、価値観と長期的ビジョンの強い一致を反映しています。Aリーグにおいて、Sydney FCは引き続き高い競技力を発揮し、忠実で広範なファン層を維持しており、同地域における主要なスポーツコンテンツとしての地位を強化しています。特に、5月24日に行われた2026年Aリーグ男子グランドファイナルでは、Sydney FCの男子チームが準優勝に輝き、最高レベルの大会におけるクラブの一貫した存在感をさらに際立たせました。

パートナーシップの一環として、GACはSydney FCのプレミアムパートナーとなります。このパートナーシップには、Allianz Stadiumでの試合当日のアクティベーション、ファンエンゲージメント体験、選手の出演、およびクラブのプラットフォーム全体でのデジタルコンテンツのコラボレーションが含まれます。

さらに、GACはSydney FCのSky Blue Pathwaysコミュニティイニシアチブを積極的に支援し、サッカーの発展と地域社会の取り組みに貢献します。このコラボレーションを通じて、GACは現地のサッカーエコシステムへさらに溶け込み、プロの競技からコミュニティやファミリーとの関わりへとその存在感を拡大することを目指しています。

GAC International AustraliaのCEOであるKevin Shu氏は次のように述べています。「このパートナーシップは、オーストラリアのサッカーファンにGACブランドを紹介するエキサイティングなプラットフォームを提供すると同時に、グラスルーツからプロレベルまでのサッカーの成長をサポートします。GACはSydney FCと長期的な関係を築き、ピッチの内外でサポーターの記憶に残る体験を創出していくことを楽しみにしています。」

スポーツはGACにとって、現地の文化と顧客エンゲージメントを結ぶ重要な架け橋となっています。今後、GACはグローバルスポーツマーケティング戦略を拡大し続け、サッカーを世界共通語として地域社会との感情的なつながりを強化し、世界中でブランドの共鳴を高めていきます。

GACについて詳しくは、https://www.gacgroup.com/enをご覧いただくか、ソーシャルメディアでフォローしてください。

（日本語リリース：クライアント提供）

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