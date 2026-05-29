KUMONの英語環境に“どっぷり浸かる”６日間 「グローバルイマージョンキャンプ 2026」参加申込受付中

KUMONの英語環境に“どっぷり浸かる”６日間 「グローバルイマージョンキャンプ（GIC）2026」参加申込受付中 ―申込締切6/17、海外出身キャンプリーダーと英語で挑む、共同生活×探究―

株式会社公文教育研究会〔代表取締役社長：田中三教、以下、KUMON〕は、英語環境に“どっぷり浸かる（＝immersion）”プログラム「グローバルイマージョンキャンプ（GIC）2026」を実施いたします。（開催時期：2026年8月 ／場所：滋賀県守山市 ／ 企画・実施：東武トップツアーズ株式会社）

このGICは、海外出身のキャンプリーダーや全国から集まる仲間との共同生活・対話・発表を、6日間通じて英語で行うプログラムです。多様性に触れながら、英語を「世界の人とつながり、自分の考えを伝え合うためのことば」として使う経験を積み重ねます。

申込概要

•対象：小学3年生～6年生（公文生以外も参加可／応募時点で所定の英語力を満たすこと）

•申込締切：2026年6月17日（水）

•申込方法：以下のGICサイト上「参加申込はこちら」ボタンより申し込みサイト※に移動し、ユーザー登録後、オンライン申込

https://kumon-eia.com/gic/

※本キャンプは東武トップツアーズ株式会社が 企画・実施 するものであり、ご参加にあたっては同社との間で旅行契約を締結いただきます。旅行案件および個人情報の取扱いについては、同社の申し込みサイトをご確認ください。

参加で得られる力・経験

•英語を「勉強」ではなく「ことば」として使い、相手の意図を理解しながら自分の考えを伝える力

•多様な文化・価値観をもつ仲間やキャンプリーダーと協働し、合意形成しながらやり抜く力

•英語でのディスカッションや発表を通して、考える力・表現する力・自信を育む体験

•共同生活の中で主体性や責任感を高め、次の挑戦につながる行動のきっかけ

プログラムの概要

チームづくり（Team Building）から世界の文化や社会課題をテーマにした活動、そしてその日の活動の振り返りまで、キャンプで用いられる言語はすべて英語です。はじめは戸惑まっている子どもたちも、キャンプリーダーたちの献身的なサポートを受けながら活動に参加する中で、英語でのコミュニケーションを次第に楽しめるようになります。最終日に行われる発表（Presentation）では、キャンプでの経験や学びを英語で堂々と発表する子どもたちの姿を見ることができるでしょう。

【開催概要】

名称： グローバルイマージョンキャンプ（GIC）2026

企画・実施：東武トップツアーズ株式会社

企画・運営： 株式会社公文教育研究会

協力： 立命館アジア太平洋大学、 ホテル琵琶湖プラザ

第1日程： 2026年8月3日（月）～ 8日（土）

第2日程： 2026年8月10日（月）～ 15日（土）

会場： ホテル琵琶湖プラザ （滋賀県守山市水保町2892-2）

申込期間： 2026年4月18日（土）～ 6月17日（水）

【対象者／申込条件】

対象：小学3年生～6年生（公文式教室に通われていない方もお申込みいただけます）

条件：応募時点で、以下①～③のいずれかの英語力を満たすこと：

① 公文式英語 HⅡ教材以上を学習

② TOEFL Primary® スコア208以上／TOEFL Junior® スコア625以上

③ 英検4級以上

※詳細はGIC公式サイトをご参照ください：https://kumon-eia.com/gic/

※GICパンフレット：https://shorturl.at/Rap23

取材のご案内

☆取材をご希望の方は、問い合わせ先まで事前にご連絡・ご相談ください。

キャンプ開催期間中は、子どもたちが英語でやり取りしながら挑戦するリアルな学びの場面を取材いただけます。取材時は日本語対応可能なスタッフが取材をサポートいたします。撮影・取材可能な時間帯は、当日のプログラムに応じて個別にご案内します。

・英語で行われるアクティビティ、ゲーム、ディスカッション

・キャンプリーダーと子どもたちが協働し、考えを伝え合う場面

・英語での共同生活やルールづくりに挑む姿

・最終日の成果発表（Presentation）

GICプログラムの詳細

キャンプ期間中、参加者は「Team Building」「Traveling around the World」「Wonderland」など、多様なプログラムに取り組みます。

世界の文化や社会課題について英語で学び、考え、仲間と意見を伝え合う体験を通して、子どもたちは英語力だけでなく、協働する力や主体的に挑戦する姿勢を育みます。

また、「Meeting Alumni」では過去の参加者やキャンプリーダーとの交流機会も設けられており、GICならではの“期間を超えたつながり”も生まれています。

最終日には、「My next challenge」で自らの挑戦したいことについて考え、「Showbiz」では仲間とともに英語でパフォーマンスを行うなど、6日間の学びを形にして発信します。