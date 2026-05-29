エッジ人工知能（AI）スマートグリッド市場、リアルタイム電力分析需要拡大で2030年まで480億ドル超・年平均26%成長へ
電力会社は分散型AI、リアルタイムグリッド分析、自律型エネルギー管理への投資を加速
世界のエッジ人工知能（AI）スマートグリッド市場は、電力会社やエネルギー事業者によるスマートグリッド近代化投資拡大を背景に急速に成長しています。
従来型の集中型電力管理システムとは異なり、エッジAIは変電所、送電設備、分散型電源、ローカルグリッド上でリアルタイムにデータ処理を行います。これにより、低遅延分析、障害検知、自動制御、再生可能エネルギー統合、電力最適化が可能になっています。
市場は2030年までに480億ドルを超え、予測期間中に26%のCAGRで成長すると見込まれています。
分散型電力システム拡大が市場構造を変革
世界の電力インフラは、太陽光発電、蓄電池、EV充電設備、マイクログリッド、地域型再生可能エネルギー導入拡大によって大きく変化しています。
その結果、電力会社は以下の分野でエッジAI導入を加速しています。
● リアルタイム電力監視
● 自動障害検知
● 予知保全
● 分散型電力制御
● エネルギーフロー最適化
● 自律型電力運用
分散型電力システム拡大は、2030年まで年間約2.8%の市場成長に寄与すると予測されています。
ハードウェア分野が最大市場セグメントへ
ハードウェア分野は、2030年までにエッジAIスマートグリッド市場最大セグメントになると予測されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350623/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350623/images/bodyimage2】
ハードウェア市場統計
● 市場シェア予測：37%
● 市場規模予測（2030年）：約180億ドル
● 2025年～2030年の市場機会増加額：約120億ドル
成長は以下の導入拡大によって支えられています。
● スマートセンサー
● AIゲートウェイ
● エッジサーバー
● IoT型送配電設備
● AI変電所
● 高度計量インフラ（AMI）
ソフトウェアとサービス分野も急成長
市場では、AI分析ソフトウェアや運用支援サービス需要も急拡大しています。
ソフトウェア・サービス市場統計
● ソフトウェア分野市場機会増加額：約110億ドル
● サービス分野市場機会増加額：約100億ドル
電力会社は以下の需要を強めています。
● リアルタイムグリッド分析
● AI予知保全
● 自動制御システム
● グリッドサイバーセキュリティ
● AI統合・保守サービス
リアルタイムグリッドインテリジェンス需要が拡大
電力網が高度化する中、リアルタイム状況把握能力は電力会社にとって重要な競争要素となっています。
エッジAIは以下を支援しています。
● 異常即時検知
● 障害予測
● 電力需要予測
● 負荷分散最適化
● ダウンタイム削減
● グリッド耐障害性向上
リアルタイムグリッドインテリジェンス需要は、年間約2.5%の市場成長に寄与すると予測されています。
アジア太平洋地域と中国が市場を主導
アジア太平洋地域は、2030年までに最大市場になると予測されています。
アジア太平洋市場統計
● 市場規模予測（2030年）：約200億ドル
● CAGR（2025年～2030年）：27%
中国は最大国市場になると予測されています。
中国市場統計
● 市場規模予測（2030年）：約110億ドル
● CAGR（2025年～2030年）：26%
スマートグリッド、超高圧送電、AI半導体、再生可能エネルギー統合投資が市場拡大を支えています。
自律型・自己修復型グリッドへの移行が加速
世界の電力業界は、自律型・自己最適化型グリッドへの移行を進めています。
市場では以下への投資が拡大しています。
● AI変電所
● 分散型電力制御
● デジタルグリッド基盤
● エッジ分析プラットフォーム
● デジタルツイン
● AI型グリッドセキュリティ
エッジAIは、次世代スマートグリッドの基盤技術として重要性を高めています。
エッジ人工知能（AI）スマートグリッド市場レポートの無料サンプルはこちら
http://www.thebusinessresearchcompany.com/sample_request?id=32599&type=smp
エッジ人工知能（AI）スマートグリッド市場レポート全文はこちら
http://www.thebusinessresearchcompany.com/report/edge-artificial-intelligence-ai-in-smart-grids-market-report
配信元企業：The Business research company
世界のエッジ人工知能（AI）スマートグリッド市場は、電力会社やエネルギー事業者によるスマートグリッド近代化投資拡大を背景に急速に成長しています。
従来型の集中型電力管理システムとは異なり、エッジAIは変電所、送電設備、分散型電源、ローカルグリッド上でリアルタイムにデータ処理を行います。これにより、低遅延分析、障害検知、自動制御、再生可能エネルギー統合、電力最適化が可能になっています。
市場は2030年までに480億ドルを超え、予測期間中に26%のCAGRで成長すると見込まれています。
分散型電力システム拡大が市場構造を変革
世界の電力インフラは、太陽光発電、蓄電池、EV充電設備、マイクログリッド、地域型再生可能エネルギー導入拡大によって大きく変化しています。
その結果、電力会社は以下の分野でエッジAI導入を加速しています。
● リアルタイム電力監視
● 自動障害検知
● 予知保全
● 分散型電力制御
● エネルギーフロー最適化
● 自律型電力運用
分散型電力システム拡大は、2030年まで年間約2.8%の市場成長に寄与すると予測されています。
ハードウェア分野が最大市場セグメントへ
ハードウェア分野は、2030年までにエッジAIスマートグリッド市場最大セグメントになると予測されています。
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【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350623/images/bodyimage2】
ハードウェア市場統計
● 市場シェア予測：37%
● 市場規模予測（2030年）：約180億ドル
● 2025年～2030年の市場機会増加額：約120億ドル
成長は以下の導入拡大によって支えられています。
● スマートセンサー
● AIゲートウェイ
● エッジサーバー
● IoT型送配電設備
● AI変電所
● 高度計量インフラ（AMI）
ソフトウェアとサービス分野も急成長
市場では、AI分析ソフトウェアや運用支援サービス需要も急拡大しています。
ソフトウェア・サービス市場統計
● ソフトウェア分野市場機会増加額：約110億ドル
● サービス分野市場機会増加額：約100億ドル
電力会社は以下の需要を強めています。
● リアルタイムグリッド分析
● AI予知保全
● 自動制御システム
● グリッドサイバーセキュリティ
● AI統合・保守サービス
リアルタイムグリッドインテリジェンス需要が拡大
電力網が高度化する中、リアルタイム状況把握能力は電力会社にとって重要な競争要素となっています。
エッジAIは以下を支援しています。
● 異常即時検知
● 障害予測
● 電力需要予測
● 負荷分散最適化
● ダウンタイム削減
● グリッド耐障害性向上
リアルタイムグリッドインテリジェンス需要は、年間約2.5%の市場成長に寄与すると予測されています。
アジア太平洋地域と中国が市場を主導
アジア太平洋地域は、2030年までに最大市場になると予測されています。
アジア太平洋市場統計
● 市場規模予測（2030年）：約200億ドル
● CAGR（2025年～2030年）：27%
中国は最大国市場になると予測されています。
中国市場統計
● 市場規模予測（2030年）：約110億ドル
● CAGR（2025年～2030年）：26%
スマートグリッド、超高圧送電、AI半導体、再生可能エネルギー統合投資が市場拡大を支えています。
自律型・自己修復型グリッドへの移行が加速
世界の電力業界は、自律型・自己最適化型グリッドへの移行を進めています。
市場では以下への投資が拡大しています。
● AI変電所
● 分散型電力制御
● デジタルグリッド基盤
● エッジ分析プラットフォーム
● デジタルツイン
● AI型グリッドセキュリティ
エッジAIは、次世代スマートグリッドの基盤技術として重要性を高めています。
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