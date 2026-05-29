日本の海産物市場規模、2034年までに262億米ドルに到達――年平均成長率（CAGR）1.81%で拡大
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日本の海産物市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「日本の水産物市場：種類別、形態別、流通チャネル別、地域別の規模、シェア、動向、予測（2026年～2034年）」を発表しました。
本レポートによると、日本の水産物市場は2025年に223億米ドルに達し、2034年には262億米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は1.81%です。関東地方が市場を牽引しており、東京首都圏とその周辺には日本最大のフードサービス施設、高級水産物小売店、食品加工会社が集中しています。種類別では魚類が最大のセグメントを占めており、これは日本の食文化において、生食と加工食の両方で、特にサケ、マグロ、ブリ、サバといった魚類が中心的な役割を果たしていることを反映しています。形態別では、生鮮・冷蔵水産物がセグメントを牽引しており、これは刺身、寿司、そして自然な鮮度と風味を際立たせる最小限の加工水産物に対する日本の消費者の強い文化的嗜好と一致しています。流通チャネルはオフ・トレードが中心で、スーパーマーケット、ハイパーマーケット、水産物専門店が日本の国内水産物小売購入の大部分を占めています。
日本の水産物市場は、魚、エビ、その他の貝類や水生生物など、幅広い海洋製品を網羅しており、小売店や飲食店などの流通チャネルを通じて、生鮮・冷蔵、冷凍・缶詰、加工品といった様々な形態で提供されています。日本は世界有数の水産物市場であり、魚介類は日常の食事から特別な日の食事まで、あらゆる場面で中心的な役割を果たす、深く根付いた食文化を持っています。日常的な味噌汁や焼き魚から、高級な刺身、寿司のおまかせ、そして高級な海鮮懐石料理まで、その食文化は多岐にわたります。市場を牽引しているのは、文化的伝統に根ざした世帯当たりの持続的な海産物消費、特にクロマグロ、ウニ、カニといった和牛に匹敵する高級品カテゴリーを含む日本産海産物輸出に対する国際的な需要の高まり、そしてマルハニチロウ、日本水産株式会社（日水）、極洋、ニチレイといった日本の大手水産物企業による海外市場への進出と付加価値の高い製品開発の加速化である。
市場は、国内消費者の意識向上と国際輸出市場の要求の両方によって推進される、認証済みの持続可能な水産物調達の普及拡大、ますます制約が厳しくなる天然漁獲への依存度を低減する養殖水産物の拡大、そして円安、輸入コストの上昇、世界的な商品価格の圧力によって引き起こされる国内水産物価格の高騰という継続的な課題によって形成されており、これらの要因が消費者の購買パターンをより手頃な価格のタンパク質代替品へと徐々にシフトさせている。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-seafood-market/requestsample
主要な市場推進要因
1. 豊かな文化遺産と高級シーフードへの需要
日本の食文化は、他の主要な国民食と比べて、水産物とより深く結びついています。そのため、水産物は単なる食品カテゴリーではなく、何世紀にもわたる漁業の伝統、地域特産品の開発、そして海洋産物の調理と鑑賞に特化した卓越した調理技術によって支えられた文化的な存在となっています。こうした文化的深みが、水産物消費に対する強固で安定した需要を生み出し、他の多くの先進国市場で水産物のタンパク質摂取量に占める割合を低下させている食生活の多様化傾向の影響をほとんど受けていません。クロマグロ、ウニ、アワビ、高級カキ、ズワイガニ、そして地域認証を受けた特産品を中心とする日本の高級水産物市場は、2024年に8兆1400億円を消費した外国人観光客の記録的な増加からも恩恵を受けており、高級水産物料理は、日本を訪れる外国人観光客にとって最も人気の高い本格的な文化体験の一つとなっています。日本の農林水産省は、日本料理の世界的な人気と、国際的な高級食品市場における認証を受けた日本産水産物の高価格を背景に、2028年までに水産物輸出額を18億2000万米ドルにすることを目標に掲げている。これは、国内の一人当たり消費量が人口動態上のわずかな逆風に直面しているにもかかわらず、輸出収入の勢いを生み出し、国内水産業を支えるものとなる。
日本の海産物市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「日本の水産物市場：種類別、形態別、流通チャネル別、地域別の規模、シェア、動向、予測（2026年～2034年）」を発表しました。
本レポートによると、日本の水産物市場は2025年に223億米ドルに達し、2034年には262億米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は1.81%です。関東地方が市場を牽引しており、東京首都圏とその周辺には日本最大のフードサービス施設、高級水産物小売店、食品加工会社が集中しています。種類別では魚類が最大のセグメントを占めており、これは日本の食文化において、生食と加工食の両方で、特にサケ、マグロ、ブリ、サバといった魚類が中心的な役割を果たしていることを反映しています。形態別では、生鮮・冷蔵水産物がセグメントを牽引しており、これは刺身、寿司、そして自然な鮮度と風味を際立たせる最小限の加工水産物に対する日本の消費者の強い文化的嗜好と一致しています。流通チャネルはオフ・トレードが中心で、スーパーマーケット、ハイパーマーケット、水産物専門店が日本の国内水産物小売購入の大部分を占めています。
日本の水産物市場は、魚、エビ、その他の貝類や水生生物など、幅広い海洋製品を網羅しており、小売店や飲食店などの流通チャネルを通じて、生鮮・冷蔵、冷凍・缶詰、加工品といった様々な形態で提供されています。日本は世界有数の水産物市場であり、魚介類は日常の食事から特別な日の食事まで、あらゆる場面で中心的な役割を果たす、深く根付いた食文化を持っています。日常的な味噌汁や焼き魚から、高級な刺身、寿司のおまかせ、そして高級な海鮮懐石料理まで、その食文化は多岐にわたります。市場を牽引しているのは、文化的伝統に根ざした世帯当たりの持続的な海産物消費、特にクロマグロ、ウニ、カニといった和牛に匹敵する高級品カテゴリーを含む日本産海産物輸出に対する国際的な需要の高まり、そしてマルハニチロウ、日本水産株式会社（日水）、極洋、ニチレイといった日本の大手水産物企業による海外市場への進出と付加価値の高い製品開発の加速化である。
市場は、国内消費者の意識向上と国際輸出市場の要求の両方によって推進される、認証済みの持続可能な水産物調達の普及拡大、ますます制約が厳しくなる天然漁獲への依存度を低減する養殖水産物の拡大、そして円安、輸入コストの上昇、世界的な商品価格の圧力によって引き起こされる国内水産物価格の高騰という継続的な課題によって形成されており、これらの要因が消費者の購買パターンをより手頃な価格のタンパク質代替品へと徐々にシフトさせている。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-seafood-market/requestsample
主要な市場推進要因
1. 豊かな文化遺産と高級シーフードへの需要
日本の食文化は、他の主要な国民食と比べて、水産物とより深く結びついています。そのため、水産物は単なる食品カテゴリーではなく、何世紀にもわたる漁業の伝統、地域特産品の開発、そして海洋産物の調理と鑑賞に特化した卓越した調理技術によって支えられた文化的な存在となっています。こうした文化的深みが、水産物消費に対する強固で安定した需要を生み出し、他の多くの先進国市場で水産物のタンパク質摂取量に占める割合を低下させている食生活の多様化傾向の影響をほとんど受けていません。クロマグロ、ウニ、アワビ、高級カキ、ズワイガニ、そして地域認証を受けた特産品を中心とする日本の高級水産物市場は、2024年に8兆1400億円を消費した外国人観光客の記録的な増加からも恩恵を受けており、高級水産物料理は、日本を訪れる外国人観光客にとって最も人気の高い本格的な文化体験の一つとなっています。日本の農林水産省は、日本料理の世界的な人気と、国際的な高級食品市場における認証を受けた日本産水産物の高価格を背景に、2028年までに水産物輸出額を18億2000万米ドルにすることを目標に掲げている。これは、国内の一人当たり消費量が人口動態上のわずかな逆風に直面しているにもかかわらず、輸出収入の勢いを生み出し、国内水産業を支えるものとなる。