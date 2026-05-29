日本5Gインフラ市場は31.28% CAGRで成長し、2034年までに65.8 十億米ドルに達すると予測されています
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日本5Gインフラ市場レポート2026-2034
IMARCグループの最新レポートによると、日本の5Gインフラ市場規模は2025年に57億米ドルに達した。今後、市場規模は2034年までに658億米ドルに達すると予測されており、2026年から2034年にかけて年平均成長率（CAGR）は31.28%となる見込みだ。
調達および投資評価のためのビジネスサンプルレポートをリクエスト: https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-5g-infrastructure-market/requestsample
日本の5Gインフラ市場の動向と推進要因
高速かつ信頼性の高い接続に対する需要の急増：日本の消費者の間でオンラインゲーム、高画質動画配信、モバイルインターネットの人気が高まるにつれ、現在の4G LTEインフラでは十分に対応できない5Gネットワーク性能への強い需要が生まれています。また、日本におけるリモートワークへの移行は、家庭環境と企業環境の両方において、高品質かつ低遅延の接続性へのニーズをさらに高めています。個人と企業が同時に高速ダウンロード、シームレスなクラウドアプリケーションアクセス、そして信頼性の高いビデオ会議性能を求める中、こうしたニーズに大規模に応えるため、日本の主要通信事業者ネットワーク全体で5Gインフラへの投資が加速しています。
スマートシティ開発とIoTデバイスの統合：日本のスマートシティ開発への国家的な取り組みは、コネクテッドな都市システムに必要な堅牢な5Gインフラへの需要を直接的に押し上げています。東京、横浜、福岡などの都市では、交通管理、エネルギー効率、公共安全、環境モニタリングといった様々なアプリケーションにIoTデバイスを統合しており、これら全てにおいて、都市規模で高速・低遅延・高密度な接続性は5Gネットワークでしか実現できません。テクノロジーを社会・人口動態上の課題解決の手段として捉える日本のSociety 5.0政策枠組みは、5Gインフラを国家戦略能力として位置づけ、予測期間を通じて政府による継続的な投資を支えています。
コネクテッドカーと自動運転の統合：5G技術の日本自動車産業への統合は、日本の5Gインフラ市場において最も商業的に重要な応用動向の一つです。コネクテッドカーや自動運転システムは、安全な走行、交通インフラとの連携、リアルタイムの環境データの交換のために、超低遅延かつ高信頼性の車車間通信ネットワークを必要とします。トヨタ、ホンダ、日産をはじめとする世界トップクラスの自動車OEMエコシステムは、商用自動運転展開に必要な性能レベルで機能するために5G接続に依存するコネクテッドカープラットフォームを積極的に開発しており、5Gネットワークインフラ投資に対する持続的な高付加価値需要を生み出しています。
日本の5Gインフラ市場の成長要因
都市部および産業環境における5Gネットワーク展開の加速を支える、超高速・低遅延接続に対する消費者および企業の高い需要
スマートシティ開発と社会5.0国家政策フレームワーク：大規模な高密度5G接続を必要とするIoT統合を推進
コネクテッドカーと自動運転技術の開発により、極めて信頼性の高い5Gネットワークインフラに対するミッションクリティカルな需要が生まれている。
高齢化社会とデジタルヘルス政策への投資、遠隔医療と遠隔患者モニタリングの拡大、5Gアプリケーションの展開
日本5Gインフラ市場レポート2026-2034
IMARCグループの最新レポートによると、日本の5Gインフラ市場規模は2025年に57億米ドルに達した。今後、市場規模は2034年までに658億米ドルに達すると予測されており、2026年から2034年にかけて年平均成長率（CAGR）は31.28%となる見込みだ。
調達および投資評価のためのビジネスサンプルレポートをリクエスト: https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-5g-infrastructure-market/requestsample
日本の5Gインフラ市場の動向と推進要因
高速かつ信頼性の高い接続に対する需要の急増：日本の消費者の間でオンラインゲーム、高画質動画配信、モバイルインターネットの人気が高まるにつれ、現在の4G LTEインフラでは十分に対応できない5Gネットワーク性能への強い需要が生まれています。また、日本におけるリモートワークへの移行は、家庭環境と企業環境の両方において、高品質かつ低遅延の接続性へのニーズをさらに高めています。個人と企業が同時に高速ダウンロード、シームレスなクラウドアプリケーションアクセス、そして信頼性の高いビデオ会議性能を求める中、こうしたニーズに大規模に応えるため、日本の主要通信事業者ネットワーク全体で5Gインフラへの投資が加速しています。
スマートシティ開発とIoTデバイスの統合：日本のスマートシティ開発への国家的な取り組みは、コネクテッドな都市システムに必要な堅牢な5Gインフラへの需要を直接的に押し上げています。東京、横浜、福岡などの都市では、交通管理、エネルギー効率、公共安全、環境モニタリングといった様々なアプリケーションにIoTデバイスを統合しており、これら全てにおいて、都市規模で高速・低遅延・高密度な接続性は5Gネットワークでしか実現できません。テクノロジーを社会・人口動態上の課題解決の手段として捉える日本のSociety 5.0政策枠組みは、5Gインフラを国家戦略能力として位置づけ、予測期間を通じて政府による継続的な投資を支えています。
コネクテッドカーと自動運転の統合：5G技術の日本自動車産業への統合は、日本の5Gインフラ市場において最も商業的に重要な応用動向の一つです。コネクテッドカーや自動運転システムは、安全な走行、交通インフラとの連携、リアルタイムの環境データの交換のために、超低遅延かつ高信頼性の車車間通信ネットワークを必要とします。トヨタ、ホンダ、日産をはじめとする世界トップクラスの自動車OEMエコシステムは、商用自動運転展開に必要な性能レベルで機能するために5G接続に依存するコネクテッドカープラットフォームを積極的に開発しており、5Gネットワークインフラ投資に対する持続的な高付加価値需要を生み出しています。
日本の5Gインフラ市場の成長要因
都市部および産業環境における5Gネットワーク展開の加速を支える、超高速・低遅延接続に対する消費者および企業の高い需要
スマートシティ開発と社会5.0国家政策フレームワーク：大規模な高密度5G接続を必要とするIoT統合を推進
コネクテッドカーと自動運転技術の開発により、極めて信頼性の高い5Gネットワークインフラに対するミッションクリティカルな需要が生まれている。
高齢化社会とデジタルヘルス政策への投資、遠隔医療と遠隔患者モニタリングの拡大、5Gアプリケーションの展開