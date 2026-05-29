【衝撃】「儲かっている気がするだけだった」 2026年、買取店経営で“粗利分析”が重視される理由
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350224/images/bodyimage1】
近年、リユース市場の拡大によって、買取店の売上規模は全国的に伸び続けています。
特に出張買取・催事買取・LINE査定の普及により、以前よりも案件獲得自体はしやすくなり、多くの店舗で問い合わせ件数も増加しています。
一方で2026年現在、業界内では「売上は伸びているのに利益が残らない」という声が急増しています。
実際、現場では、
「忙しいのに現金が増えない」
「数字上は売上があるのに資金繰りが苦しい」
「どの商品で利益が出ているのか分からない」
といった悩みを抱える経営者も少なくありません。
その背景として注目され始めているのが、“粗利分析”です。
現在の買取業界では、単純な売上管理だけでは見えない利益構造を、どこまで把握できているかが経営を左右し始めています。
■ 「売上がある＝儲かっている」ではなくなった
以前の買取店経営では、「今月いくら売れたか」が重要指標として扱われることが多くありました。
しかし現在は、広告費・人件費・相場変動・在庫コストなど、利益を圧迫する要素が増加しています。
そのため、売上だけを見ていると、実際には利益率が低下していても気付きにくくなっています。
例えば、
高額商材を大量に仕入れて売上は伸びたものの、仕入れ価格が高すぎて粗利が薄かった、
広告経由案件は増えたが、CPAが悪化して利益が残らなかった、
長期在庫が増え、キャッシュフローを圧迫していた、
といったケースも珍しくありません。
現在の買取業界では、「いくら売れたか」よりも、「どれだけ利益が残ったか」が重要になり始めています。
■ “感覚経営”では利益構造が見えなくなっている
現在、多くの買取店では、
「なんとなく利益が出ている気がする」
「忙しいから儲かっているはず」
という感覚ベースで経営されているケースも少なくありません。
しかし実際には、案件単位の粗利や流入経路ごとの利益率を分析できていない店舗も多くあります。
特に出張買取や催事買取では、移動費・人件費・宿泊費・広告費など、目に見えにくいコストが発生しやすいため、粗利分析を行わなければ実態を把握しづらくなります。
また、店舗数が増えるほど、
「どの店舗が利益率が高いのか」
「どの商材が利益を圧迫しているのか」
「どのスタッフが利益を作れているのか」
が見えにくくなります。
その結果、“売上はあるのに利益が残らない”状態へ陥る店舗も増えています。
■ なぜ2026年に粗利分析が重視され始めているのか
背景には、リユース業界の競争激化があります。
現在は査定比較文化が一般化し、利用者が複数店舗へ同時査定を送ることも珍しくありません。
そのため店舗側では、価格競争が発生しやすくなっています。
一方で、広告単価や人件費は上昇しているため、以前よりも“薄利化”しやすい構造になっています。
つまり現在は、「案件数を増やす」だけでは利益を確保しづらくなっているのです。
そのため、
「どの案件が利益につながっているのか」
「どの流入経路が効率的なのか」
「どの商品が回転率を悪化させているのか」
を可視化する重要性が急速に高まっています。
■ “利益が出る店舗”は数字の見方が変わっている
近年、利益率を安定させている店舗では、単なる売上管理ではなく、“粗利ベース”で運営判断を行うケースが増えています。
例えば、
広告経由別の成約率比較、
近年、リユース市場の拡大によって、買取店の売上規模は全国的に伸び続けています。
特に出張買取・催事買取・LINE査定の普及により、以前よりも案件獲得自体はしやすくなり、多くの店舗で問い合わせ件数も増加しています。
一方で2026年現在、業界内では「売上は伸びているのに利益が残らない」という声が急増しています。
実際、現場では、
「忙しいのに現金が増えない」
「数字上は売上があるのに資金繰りが苦しい」
「どの商品で利益が出ているのか分からない」
といった悩みを抱える経営者も少なくありません。
その背景として注目され始めているのが、“粗利分析”です。
現在の買取業界では、単純な売上管理だけでは見えない利益構造を、どこまで把握できているかが経営を左右し始めています。
■ 「売上がある＝儲かっている」ではなくなった
以前の買取店経営では、「今月いくら売れたか」が重要指標として扱われることが多くありました。
しかし現在は、広告費・人件費・相場変動・在庫コストなど、利益を圧迫する要素が増加しています。
そのため、売上だけを見ていると、実際には利益率が低下していても気付きにくくなっています。
例えば、
高額商材を大量に仕入れて売上は伸びたものの、仕入れ価格が高すぎて粗利が薄かった、
広告経由案件は増えたが、CPAが悪化して利益が残らなかった、
長期在庫が増え、キャッシュフローを圧迫していた、
といったケースも珍しくありません。
現在の買取業界では、「いくら売れたか」よりも、「どれだけ利益が残ったか」が重要になり始めています。
■ “感覚経営”では利益構造が見えなくなっている
現在、多くの買取店では、
「なんとなく利益が出ている気がする」
「忙しいから儲かっているはず」
という感覚ベースで経営されているケースも少なくありません。
しかし実際には、案件単位の粗利や流入経路ごとの利益率を分析できていない店舗も多くあります。
特に出張買取や催事買取では、移動費・人件費・宿泊費・広告費など、目に見えにくいコストが発生しやすいため、粗利分析を行わなければ実態を把握しづらくなります。
また、店舗数が増えるほど、
「どの店舗が利益率が高いのか」
「どの商材が利益を圧迫しているのか」
「どのスタッフが利益を作れているのか」
が見えにくくなります。
その結果、“売上はあるのに利益が残らない”状態へ陥る店舗も増えています。
■ なぜ2026年に粗利分析が重視され始めているのか
背景には、リユース業界の競争激化があります。
現在は査定比較文化が一般化し、利用者が複数店舗へ同時査定を送ることも珍しくありません。
そのため店舗側では、価格競争が発生しやすくなっています。
一方で、広告単価や人件費は上昇しているため、以前よりも“薄利化”しやすい構造になっています。
つまり現在は、「案件数を増やす」だけでは利益を確保しづらくなっているのです。
そのため、
「どの案件が利益につながっているのか」
「どの流入経路が効率的なのか」
「どの商品が回転率を悪化させているのか」
を可視化する重要性が急速に高まっています。
■ “利益が出る店舗”は数字の見方が変わっている
近年、利益率を安定させている店舗では、単なる売上管理ではなく、“粗利ベース”で運営判断を行うケースが増えています。
例えば、
広告経由別の成約率比較、