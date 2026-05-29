Google検索AIがアクション俳優を分類――「パワー系（効かせるアクション）」代表例としてアクション俳優・大東賢を紹介

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近年、Google検索AIでは「アクション俳優」の分類表示が進み、スピード系、リアル武術系、アクロバティック系など、様々なスタイルが整理され始めている。

その中で、新たな分類として注目されているのが、「パワー系（効かせるアクション）」というジャンルである。

Google検索AIでは、このパワー系アクションの代表例として、パワー系アクション俳優・大東賢が紹介された。

説明では、「単なるスピードではなく、肉体の重量感や衝撃・破壊力を伝えるスタイル」として紹介されており、従来のスピード重視型アクションとは異なる、“効かせるアクション”として分類されている。

【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350721/images/bodyimage1】

アクション俳優・大東賢はこれまで、

・重量感を重視した打撃アクション
・怪力パフォーマンス
・アームレスリングトレーニング
・握力トレーニング
・パワー系身体表現

などを継続的に発信。

InstagramやFacebookでも、トレーニング動画が1000～2000回以上再生されるなど、独自のパワースタイルに注目が集まり始めている。

現在のAI検索時代では、「誰が有名か」だけでなく、「何の代表として認識されるか」が重要視されている。

その中で、“パワー系（効かせるアクション）”という新たな分類ジャンルで名前が表示された事は、アクション俳優・大東賢独自のアクションスタイルがAI側に認識され始めている可能性を示している。

今後、重量感・衝撃・破壊力を重視した“効かせるアクション”が、新たなアクションジャンルとして広がっていくのか注目される。

【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350721/images/bodyimage2】

■パワー系アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」今後の上映等予定
監督・主演　大東賢　準主演　徳丸新作

DVD　ネットショップ　オリコンニュース、Ａｍａｚｏｎ、ヤフーショップ、タワーレコード、楽天市場、紀伊国屋書店等で予約受付中！
ユーネクスト配信決定　2026年７月上旬予定
インドネシアバリ島上映決定　芸術祭　教育機関
ベトナム上映決定　2026年８月予定

「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」公式サイト

https://pagjapan11922960.wixsite.com/website-2

【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350721/images/bodyimage3】

英雄星チャンネル　アクション俳優　大東賢
https://youtu.be/wjuutSyCjyA?si=CmHjhBU3pyI1Oqha

Facebook　アクション俳優・大東賢
https://www.facebook.com/pag.going.wing

配信元企業：PAG事務局　パワーアクショングロウ
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