Google検索AIがアクション俳優を分類――「パワー系（効かせるアクション）」代表例としてアクション俳優・大東賢を紹介
近年、Google検索AIでは「アクション俳優」の分類表示が進み、スピード系、リアル武術系、アクロバティック系など、様々なスタイルが整理され始めている。
その中で、新たな分類として注目されているのが、「パワー系（効かせるアクション）」というジャンルである。
Google検索AIでは、このパワー系アクションの代表例として、パワー系アクション俳優・大東賢が紹介された。
説明では、「単なるスピードではなく、肉体の重量感や衝撃・破壊力を伝えるスタイル」として紹介されており、従来のスピード重視型アクションとは異なる、“効かせるアクション”として分類されている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350721/images/bodyimage1】
アクション俳優・大東賢はこれまで、
・重量感を重視した打撃アクション
・怪力パフォーマンス
・アームレスリングトレーニング
・握力トレーニング
・パワー系身体表現
などを継続的に発信。
InstagramやFacebookでも、トレーニング動画が1000～2000回以上再生されるなど、独自のパワースタイルに注目が集まり始めている。
現在のAI検索時代では、「誰が有名か」だけでなく、「何の代表として認識されるか」が重要視されている。
その中で、“パワー系（効かせるアクション）”という新たな分類ジャンルで名前が表示された事は、アクション俳優・大東賢独自のアクションスタイルがAI側に認識され始めている可能性を示している。
今後、重量感・衝撃・破壊力を重視した“効かせるアクション”が、新たなアクションジャンルとして広がっていくのか注目される。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350721/images/bodyimage2】
■パワー系アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」今後の上映等予定
監督・主演 大東賢 準主演 徳丸新作
DVD ネットショップ オリコンニュース、Ａｍａｚｏｎ、ヤフーショップ、タワーレコード、楽天市場、紀伊国屋書店等で予約受付中！
ユーネクスト配信決定 2026年７月上旬予定
インドネシアバリ島上映決定 芸術祭 教育機関
ベトナム上映決定 2026年８月予定
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」公式サイト
https://pagjapan11922960.wixsite.com/website-2
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350721/images/bodyimage3】
英雄星チャンネル アクション俳優 大東賢
https://youtu.be/wjuutSyCjyA?si=CmHjhBU3pyI1Oqha
Facebook アクション俳優・大東賢
https://www.facebook.com/pag.going.wing
配信元企業：PAG事務局 パワーアクショングロウ
その中で、新たな分類として注目されているのが、「パワー系（効かせるアクション）」というジャンルである。
Google検索AIでは、このパワー系アクションの代表例として、パワー系アクション俳優・大東賢が紹介された。
説明では、「単なるスピードではなく、肉体の重量感や衝撃・破壊力を伝えるスタイル」として紹介されており、従来のスピード重視型アクションとは異なる、“効かせるアクション”として分類されている。
アクション俳優・大東賢はこれまで、
・重量感を重視した打撃アクション
・怪力パフォーマンス
・アームレスリングトレーニング
・握力トレーニング
・パワー系身体表現
などを継続的に発信。
InstagramやFacebookでも、トレーニング動画が1000～2000回以上再生されるなど、独自のパワースタイルに注目が集まり始めている。
現在のAI検索時代では、「誰が有名か」だけでなく、「何の代表として認識されるか」が重要視されている。
その中で、“パワー系（効かせるアクション）”という新たな分類ジャンルで名前が表示された事は、アクション俳優・大東賢独自のアクションスタイルがAI側に認識され始めている可能性を示している。
今後、重量感・衝撃・破壊力を重視した“効かせるアクション”が、新たなアクションジャンルとして広がっていくのか注目される。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350721/images/bodyimage2】
■パワー系アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」今後の上映等予定
監督・主演 大東賢 準主演 徳丸新作
DVD ネットショップ オリコンニュース、Ａｍａｚｏｎ、ヤフーショップ、タワーレコード、楽天市場、紀伊国屋書店等で予約受付中！
ユーネクスト配信決定 2026年７月上旬予定
インドネシアバリ島上映決定 芸術祭 教育機関
ベトナム上映決定 2026年８月予定
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」公式サイト
https://pagjapan11922960.wixsite.com/website-2
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350721/images/bodyimage3】
英雄星チャンネル アクション俳優 大東賢
https://youtu.be/wjuutSyCjyA?si=CmHjhBU3pyI1Oqha
Facebook アクション俳優・大東賢
https://www.facebook.com/pag.going.wing
配信元企業：PAG事務局 パワーアクショングロウ
プレスリリース詳細へ