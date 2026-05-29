レバーをひっぱってはじくアナログ操作とデジタル画面が連動！ 光のキャラクターがチューブを駆け巡る液晶トイ 「PixTube (ピクチューブ)」 2026年7月18日（土）発売 “Ado”の楽曲『阿修羅ちゃん』を商品CMに起用・“寺田てら”描き下ろしキャラクター登場

株式会社タカラトミー（代表取締役社長：富山彰夫／所在地：東京都葛飾区）は、レバー操作と連動して光のキャラクターがチューブを駆け巡る液晶トイ「PixTube (ピクチューブ)」（全2種：希望小売価格：各7,150円／税込)を2026年7月18日（土）から全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売り場、オンラインストア、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」（takaratomymall.jp/）等にて発売します。本商品は日本を含むアジア各地域でも順次展開する予定です。

CM楽曲にはZ世代・α世代※から高い支持を集めるAdoの『阿修羅ちゃん』を起用し、本商品の発売に先駆けて７月１日（水）以降、全国で順次放映します。スピード感あふれる楽曲が「PixTube (ピクチューブ)」のネオンが走る世界観とシンクロし、商品のワクワク感を演出するCMに仕上がっています。







「PixTube (ピクチューブ)」は、アナログな操作がそのままデジタル表現へとつながる仕掛けが特徴の液晶トイです。レバーをひっぱってはじく方向と連動して光のキャラクターがチューブ内を駆け巡り、お世話やミニゲームが楽しめます。

光のキャラクター「ピクメイト」は、 Z 世代を中心に高い支持を集めるイラストレーター・寺田てらによる描き下ろしのオリジナルキャラクターです。 アイスや動物などをモチーフにした、ポップで個性豊かな 20 種類以上のキャラクターがレバー操作に連動して現れます。



寺田てら描き下ろしオリジナルキャラクター



【開発者コメント】平成レトロやY2Kのトレンドを背景に、α世代・Z世代を中心に再び関心が高まっているネオンカラーに着目し、「PixTube (ピクチューブ)」を開発しました。チューブの中をキャラクターが本当に通っているような光の演出にこだわりました。レバーをひっぱってはじく操作があらゆる遊びと連動する、デジタルでありながら手触りのある新しいコミュニケーション体験をお楽しみください。

※α世代（アルファ世代）:2010年以降に生まれた世代

Z世代：1990年代半ばから2010年頃に生まれた世代のことを本リリースでは表現しています。

「PixTube (ピクチューブ)」 商品ポイント

■アナログ×デジタルのくせになるギミックでお世話やミニゲームを楽しめる

「ごはん」「おふろ」「おでかけ」などの“お世話遊び”と、６種類のミニゲームを搭載しています。“お世話遊び”は、「ごはん」や「おふろ」といった基本的な触れ合い要素に加え、「おでかけ」「もようがえ」「アイテム」などキャラクターと仲良くなるための遊びが充実しています。ミニゲームはアームやクレーンを操作してアイテムを獲得する「ピククレーン」や、DJプレイを楽しめる「ピクリズム」などがあります。ミニゲームで獲得したピクコインを使ってピクマートで食材を買い、ごはんを作ったり、家の家具をそろえたりと、ひと手間をかけることでキャラクターとの距離が縮まっていきます。









ごはん



おふろ



もようがえ





おでかけ



ミニゲーム



■寺田てら描き下ろしオリジナルキャラクター「ピクメイト」

20種類以上のオリジナルキャラクター「ピクメイト」は、アイスや動物などをモチーフにした、ポップで個性豊かなキャラクターです。“ベビピク”“ミニピク”“ピクメイト”の3段階でキャラクターが成長し、おとなの「ピクメイト」に成長すると、次のキャラクターを育てるために「お別れする（はい／いいえ）」を選択することができます。日々のお世話を通して、遊ぶほどに愛着が深まり、大切なパートナーへと育っていきます。



べビピク



ミニピク



ピクメイト



3段階の成長

■CM楽曲にAdo『阿修羅ちゃん』を起用

7 月 1 日（水）以降、全国で順次放映予定の CM には、唯一無二の存在感で幅広い世代から支持を集めるアーティスト Ado の楽曲『阿修羅ちゃん』を起用しています。 YouTube 、タカラトミー公式 SNS でも 7 月 1 日（水）以降、放送予定です。スピード感とエネルギーにあふれた楽曲が、レバー操作でチューブに光が走る「 PixTube ( ピクチューブ ) 」ならではの世界観とシンクロし、商品のワクワク感を演出しています。楽曲の力強さと映像表現が重なり合うことで、子どもから大人まで、幅広い世代の心に残る CM に仕上げています。

＜ 商 品 概 要＞

商 品 名： 「PixTube (ピクチューブ)」 (全２種：クリアピンク／クリアパープル)

希 望小売価格： 各7,150円 （税込）

発 売 日： 2026年7月18日（土）

対象年齢 ： ６歳以上

商品内容： ピクチューブ本体、取り扱い説明書

商品サイズ：（W）80mm×（H））103.6mm×（D）26.3mm（本体サイズ）

使用電 池 ： 単４形アルカリ乾電池３本（別売）

取扱場所： 全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売り場、

オンラインストア、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」（takaratomymall.jp/）等

著作権表記：© ＴＯＭＹ Character Design By Terada Tera/S Crear

協力(キャラクター使用):株式会社スゴイクレアル

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：www.takaratomy.co.jp/products/pixtube







商品パッケージ

◆◆◆寺田てら（デジタルクリエイター/イラストレーター）◆◆◆

ドイツ生まれ、10年間をドイツで過ごす。独自の色彩感覚と独特な世界観が評価されている、Z世代のデジタルクリエイター。音楽分野アーティストとのMVアートワークからヨウジヤマモト、anna sui nyc.とのアパレル・コラボなど幅広い分野で活躍している。ナナヲアカリ『チューリングラブfeat.Sou』やAdo『阿修羅ちゃん』など数多くのMVイラストを担当している。Hello Kitty 50th Anniversaryのためにサンリオピューロランドとのコラボアートを担当。寺田てらの世界が国境を越えて拡がっていくと期待されている！

◆◆◆Ado楽曲提供 『阿修羅ちゃん』◆◆◆

『阿修羅ちゃん』は作詞・作曲・編曲をボカロP・Neruが担当し、ジャケットやMVのイラストは寺田てらが担当している。