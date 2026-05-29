お風呂上がりを、もっと心地よく。popomiの「4重ガーゼバスローブ」が新登場
子育て関連アイテムを展開する株式会社A-YO商事（よみ：エイヨショウジ／本社：埼玉県川口市／代表取締役：全 心赫）は、自社ブランド「popomi（ポポミ）」より、「4重ガーゼバスローブ」を発売いたしました。本商品は、やさしい肌ざわりの4重ガーゼ素材を使用し、お風呂上がりの赤ちゃんをふんわり包み込むバスローブです。吸水性と使いやすさにこだわり、毎日の育児時間をやさしくサポートします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350729/images/bodyimage1】
【慌ただしいお風呂上がりに、さっと包める安心感】
赤ちゃんとのお風呂時間は、身体を拭いて着替えさせて、自分のことは後回しになってしまうことも少なくありません。
popomiの4重ガーゼバスローブは、お風呂上がりにさっと羽織れるデザインを採用。頭まですっぽり包めるフード付き仕様で、水分をやさしく吸収しながら、湯冷めしやすい時間にも寄り添います。
【羽織るだけで、もっとラクに。毎日使いやすい工夫】
全身をすっぽり包み込める設計で、お風呂上がりに動き回るお子さまにも使いやすく、バスタオル代わりとしても活躍します。
動いてもはだけにくいため、スキンケアや着替えの間もそのまま過ごしやすく、慌ただしいお風呂上がりの時間をサポートします。また、季節を問わず使いやすい4重ガーゼ素材を採用し、おうち時間だけでなく、プールや水遊びシーンにもおすすめです。
【毎日使うものだから。見た目にもやさしさを】
素材には、ふんわりやわらかな4重ガーゼ生地を採用。洗濯を重ねるほどやわらかさが増し、デリケートなお子さまの肌にもやさしく寄り添います。
デザインには、popomiらしいやさしい色合いとオリジナル柄を採用。フード部分には、ふんわり立体的なくま耳デザインをあしらい、よりかわいらしく演出します。
機能性だけでなく、毎日手に取りたくなる見た目にもこだわりました。
■商品概要
商品名：4重ガーゼ バスローブ
価格：2,380円（税込）
サイズ・重量・推奨年齢：
・Sサイズ（57×57cm／約212g／0～3歳目安）
・Mサイズ（67×75cm／約305g／4～6歳目安）
カラー：リトルスター、ブルーベリー、popomiベア、オリーブ、ムーンスター
販売サイト：https://www.popomi.co.jp/SHOP/ppm-4bathrobe-js.html
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350729/images/bodyimage2】
■株式会社A-YO商事について
「子どもたちの未来を豊かに子育ての時間をより楽しく」をスローガンに掲げ、2009年に創業。子育て家庭の悩みを、様々な視点からサポートできるアイテムを世界中から開拓しています。現在は自社ブランド『popomi（ポポミ）』の開発・製造販売をはじめ、授乳後の吐き戻し防止クッション（ロトトクッション）のROTOTO bebe(ロトトべべ)の日本総代理を行いながら、子育てに関する負担や悩みを軽減し、子育ての時間がより楽しくなるアイテムを提供しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350729/images/bodyimage3】
【会社概要】
社名：株式会社A-YO商事
代表：全 心赫（ゼン シンカク）
本社：埼玉県川口市栄町3丁目10－3みどりビルディング３F
TEL：048-424-4778
FAX：048-430-7158
A-YO商事 公式HP：https://www.a-yocorp.com
popomi 公式shop：https://www.popomi.co.jp/
popomi 公式Instagram：https://www.instagram.com/popomi.official/
事業内容：ベビー用品の総合自社ブランドpopomi、吐き戻し防止クッションのROTOTObebe日本総代理、韓国子供服 自社ブランドJoliBebe、その他子ども用品の輸入販売や卸販売
本リリースに関するお問い合わせ
株式会社A-YO商事 担当：大池
TEL：048-424-4778 FAX：048-430-7158 e-mail：pr@a-yocorp.com
配信元企業：株式会社A-YO商事
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350729/images/bodyimage1】
【慌ただしいお風呂上がりに、さっと包める安心感】
赤ちゃんとのお風呂時間は、身体を拭いて着替えさせて、自分のことは後回しになってしまうことも少なくありません。
popomiの4重ガーゼバスローブは、お風呂上がりにさっと羽織れるデザインを採用。頭まですっぽり包めるフード付き仕様で、水分をやさしく吸収しながら、湯冷めしやすい時間にも寄り添います。
【羽織るだけで、もっとラクに。毎日使いやすい工夫】
全身をすっぽり包み込める設計で、お風呂上がりに動き回るお子さまにも使いやすく、バスタオル代わりとしても活躍します。
動いてもはだけにくいため、スキンケアや着替えの間もそのまま過ごしやすく、慌ただしいお風呂上がりの時間をサポートします。また、季節を問わず使いやすい4重ガーゼ素材を採用し、おうち時間だけでなく、プールや水遊びシーンにもおすすめです。
【毎日使うものだから。見た目にもやさしさを】
素材には、ふんわりやわらかな4重ガーゼ生地を採用。洗濯を重ねるほどやわらかさが増し、デリケートなお子さまの肌にもやさしく寄り添います。
デザインには、popomiらしいやさしい色合いとオリジナル柄を採用。フード部分には、ふんわり立体的なくま耳デザインをあしらい、よりかわいらしく演出します。
機能性だけでなく、毎日手に取りたくなる見た目にもこだわりました。
■商品概要
商品名：4重ガーゼ バスローブ
価格：2,380円（税込）
サイズ・重量・推奨年齢：
・Sサイズ（57×57cm／約212g／0～3歳目安）
・Mサイズ（67×75cm／約305g／4～6歳目安）
カラー：リトルスター、ブルーベリー、popomiベア、オリーブ、ムーンスター
販売サイト：https://www.popomi.co.jp/SHOP/ppm-4bathrobe-js.html
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■株式会社A-YO商事について
「子どもたちの未来を豊かに子育ての時間をより楽しく」をスローガンに掲げ、2009年に創業。子育て家庭の悩みを、様々な視点からサポートできるアイテムを世界中から開拓しています。現在は自社ブランド『popomi（ポポミ）』の開発・製造販売をはじめ、授乳後の吐き戻し防止クッション（ロトトクッション）のROTOTO bebe(ロトトべべ)の日本総代理を行いながら、子育てに関する負担や悩みを軽減し、子育ての時間がより楽しくなるアイテムを提供しています。
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【会社概要】
社名：株式会社A-YO商事
代表：全 心赫（ゼン シンカク）
本社：埼玉県川口市栄町3丁目10－3みどりビルディング３F
TEL：048-424-4778
FAX：048-430-7158
A-YO商事 公式HP：https://www.a-yocorp.com
popomi 公式shop：https://www.popomi.co.jp/
popomi 公式Instagram：https://www.instagram.com/popomi.official/
事業内容：ベビー用品の総合自社ブランドpopomi、吐き戻し防止クッションのROTOTObebe日本総代理、韓国子供服 自社ブランドJoliBebe、その他子ども用品の輸入販売や卸販売
本リリースに関するお問い合わせ
株式会社A-YO商事 担当：大池
TEL：048-424-4778 FAX：048-430-7158 e-mail：pr@a-yocorp.com
配信元企業：株式会社A-YO商事
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