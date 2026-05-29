プリンと一緒に川越愛を届けたい 川越のまちとともにこれからもひと瓶ずつ 『川越プリン ２号店』オープン！!
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2018年7月11日の開業以来、お陰様で常に多くのお客様で賑わう『川越プリン』に、ついに２号店が2026年5月16日にオープンいたしました。
小江戸川越のシンボル“蔵造りの町並み”の入り口「仲町」交差点付近に店舗を構え、お客様に店内でゆっくりとお過ごしいただけるようイートインコーナーを設け、小江戸川越の歴史や文化に触れながらご当地食材の魅力を存分に生かした当店自慢のスイーツをお楽しみいただける『本店とは違った新しい店舗』です。
☆『川越プリン 2号店』とは
お陰様で『川越プリン』は、「川越いも」や「河越抹茶」といった地域の特産品の魅力を存分に引き立てた
ご当地プリンを通して、２０１８年７月１１日の開業以来、多くのお客様にご愛顧いただいて参りました。
振り返れば、２０１８年のオープン当初は、『なめらか・川越いも・河越抹茶』の定番３種に加え、『ゆず
ゼリー』を載せたプリンと『プリンソフトクリーム・川越芋のモンブランソフトクリーム』の２種の食べ歩き商品との合計６品でスタートいたしました当店も、『どんだけ～芋プリン・紫芋プリン・どんだけ～紫芋プリン・いちごゼリー・チョコ・マンゴー＆マンゴー・小江戸レトロ・小江戸コーヒーゼリー・白桃・お芋パフェ』を加えるなど、成長させていただくことができました。
これも偏に、地域の皆様をはじめ、川越を訪れる多くの方々に支えられご支持いただけたことによるものと感謝いたしております。
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2号店のコンセプト
《川越の魅力案内人》
私共『川越プリン 2号店』は、店舗は勿論、スタッフ一人ひとり全員が「川越の魅力を広く発信し一人でも多くの方々にその魅力を感じていただく」ことを目的とした『川越の魅力案内人』として、日頃より店舗運営を通じて活動して参ります。
《新しいひと休みの場所》
店内には、川越の文化や歴史を知っていただき、感じていただけるよう様々な仕掛けを施して、当店自慢のご当地スイーツを楽しみながらゆっくりとお過ごしいただけるよう、内装やレイアウトにはとことんこだわりました。川越へお越しの際の『新しいひと休みの場所』としてぜひお立ち寄りください。
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☆商品紹介
《いもプリンの至福パフェ》※２号店限定
川越ならではのご当地スイーツを楽しんでいただきたいとの
想いで開発した、カップの上から下まで様々な “さつまいも
スイーツ” で埋め尽くされた「いもづくし」のパフェです。
川越の特産品であるさつまいも「川越いも」を使用した見た目
も華やかなこちらのパフェは、川越ならではの仕掛けが施された
店内で、また川越散策のお供としてお召し上がりいただけば素敵な
思い出になること間違いなしです。
究極の『THE 川越スイーツ』をぜひご堪能ください。
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《抹茶プリンの至福パフェ》※２号店限定
川越ならではのご当地スイーツを楽しんでいただきたいとの
想いで開発した、カップの上から下まで様々な “抹茶スイーツ”で
埋め尽くされた「抹茶づくし」のパフェです。
川越の特産品である「河越抹茶」を使用した見た目も華やかな
こちらのパフェは、川越ならではの仕掛けが施された店内で、また
川越散策のお供としてお召し上がりいただけば素敵な思い出になる
こと間違いなしです。
究極の『THE 川越スイーツ』をぜひご堪能ください。
《店舗概要》
【川越プリン 2号店】
住所：〒350-0063 埼玉県川越市仲町6-2
電話番号：049-299-4290
営業時間：10:00～17:00（季節や地元行事によって変動あり）
【川越プリン 1号店】
住所：〒350-0063 埼玉県川越市幸町1-13
電話番号：049-277-5762
営業時間：10:00～17:00（季節や地元行事によって変動あり）
【共用】
公式ホームページ ： https://www.kawagoe-purin.com/
ネットショップ ： https://kawagoepurin.theshop.jp/
Facebook ： https://www.facebook.com/kawagoepudding/
Instagram ： https://www.instagram.com/kawagoepudding/
X ： https://x.com/kawagoepudding/
YOUTUBE ： https://www.youtube.com/channel/UCWGkAtoFdZeNUjFuiGhQUlg
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350556/images/bodyimage5】
配信元企業：株式会社スマイルーリンク
2018年7月11日の開業以来、お陰様で常に多くのお客様で賑わう『川越プリン』に、ついに２号店が2026年5月16日にオープンいたしました。
小江戸川越のシンボル“蔵造りの町並み”の入り口「仲町」交差点付近に店舗を構え、お客様に店内でゆっくりとお過ごしいただけるようイートインコーナーを設け、小江戸川越の歴史や文化に触れながらご当地食材の魅力を存分に生かした当店自慢のスイーツをお楽しみいただける『本店とは違った新しい店舗』です。
☆『川越プリン 2号店』とは
お陰様で『川越プリン』は、「川越いも」や「河越抹茶」といった地域の特産品の魅力を存分に引き立てた
ご当地プリンを通して、２０１８年７月１１日の開業以来、多くのお客様にご愛顧いただいて参りました。
振り返れば、２０１８年のオープン当初は、『なめらか・川越いも・河越抹茶』の定番３種に加え、『ゆず
ゼリー』を載せたプリンと『プリンソフトクリーム・川越芋のモンブランソフトクリーム』の２種の食べ歩き商品との合計６品でスタートいたしました当店も、『どんだけ～芋プリン・紫芋プリン・どんだけ～紫芋プリン・いちごゼリー・チョコ・マンゴー＆マンゴー・小江戸レトロ・小江戸コーヒーゼリー・白桃・お芋パフェ』を加えるなど、成長させていただくことができました。
これも偏に、地域の皆様をはじめ、川越を訪れる多くの方々に支えられご支持いただけたことによるものと感謝いたしております。
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2号店のコンセプト
《川越の魅力案内人》
私共『川越プリン 2号店』は、店舗は勿論、スタッフ一人ひとり全員が「川越の魅力を広く発信し一人でも多くの方々にその魅力を感じていただく」ことを目的とした『川越の魅力案内人』として、日頃より店舗運営を通じて活動して参ります。
《新しいひと休みの場所》
店内には、川越の文化や歴史を知っていただき、感じていただけるよう様々な仕掛けを施して、当店自慢のご当地スイーツを楽しみながらゆっくりとお過ごしいただけるよう、内装やレイアウトにはとことんこだわりました。川越へお越しの際の『新しいひと休みの場所』としてぜひお立ち寄りください。
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☆商品紹介
《いもプリンの至福パフェ》※２号店限定
川越ならではのご当地スイーツを楽しんでいただきたいとの
想いで開発した、カップの上から下まで様々な “さつまいも
スイーツ” で埋め尽くされた「いもづくし」のパフェです。
川越の特産品であるさつまいも「川越いも」を使用した見た目
も華やかなこちらのパフェは、川越ならではの仕掛けが施された
店内で、また川越散策のお供としてお召し上がりいただけば素敵な
思い出になること間違いなしです。
究極の『THE 川越スイーツ』をぜひご堪能ください。
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《抹茶プリンの至福パフェ》※２号店限定
川越ならではのご当地スイーツを楽しんでいただきたいとの
想いで開発した、カップの上から下まで様々な “抹茶スイーツ”で
埋め尽くされた「抹茶づくし」のパフェです。
川越の特産品である「河越抹茶」を使用した見た目も華やかな
こちらのパフェは、川越ならではの仕掛けが施された店内で、また
川越散策のお供としてお召し上がりいただけば素敵な思い出になる
こと間違いなしです。
究極の『THE 川越スイーツ』をぜひご堪能ください。
【川越プリン 2号店】
住所：〒350-0063 埼玉県川越市仲町6-2
電話番号：049-299-4290
営業時間：10:00～17:00（季節や地元行事によって変動あり）
【川越プリン 1号店】
住所：〒350-0063 埼玉県川越市幸町1-13
電話番号：049-277-5762
営業時間：10:00～17:00（季節や地元行事によって変動あり）
【共用】
公式ホームページ ： https://www.kawagoe-purin.com/
ネットショップ ： https://kawagoepurin.theshop.jp/
Facebook ： https://www.facebook.com/kawagoepudding/
Instagram ： https://www.instagram.com/kawagoepudding/
X ： https://x.com/kawagoepudding/
YOUTUBE ： https://www.youtube.com/channel/UCWGkAtoFdZeNUjFuiGhQUlg
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