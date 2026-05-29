モバイル質量分析計市場は2031年に28億7,000万米ドル規模へ（MarketsandMarkets予測）
MarketsandMarketsはモバイル質量分析計市場を分析・予測した市場調査報告書「モバイル質量分析計市場規模、シェア、動向、2031年までの世界予測 - Mobile Mass Spectrometers Market - Global Forecast to 2031」のプレスリリースにおいて、同市場が2026年中に16億8,000万米ドル規模となり、年平均成長率（CAGR）11.3%で成長し、2031年には28億7,000万米ドルに達するという予測結果を発表しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350716/images/bodyimage1】
MarketsandMarkets（マーケッツアンドマーケッツ）「モバイル質量分析計市場 - 用途別 [研究室（環境、食品、法医学、災害管理）、外部研究室（麻薬、CBRN、軍事、国土安全保障）、携帯型]、製品タイプ別（携帯型、現場展開型、卓上型）、コンポーネント別 - 2031年までの世界市場予測 - Mobile Mass Spectrometers Market by Application [Lab (Env, food, forensics, Disaster mngt), Outside lab (Narcotics, CBRN, Military, Homeland Security), Handheld], Product Type (Portable, Field Deployable, Benchtop) & Component Global Forecast to 2031」はモバイル質量分析計（ポータブル質量分析計）の世界市場を調査し、主要セグメント別に分析・予測を行っています。
調査対象セグメント
製品タイプ別モバイル質量分析計市場
● ハンドヘルド＆ポータブルプラットフォーム
● 現場配置型／バックパック型プラットフォーム
● ベンチトッププラットフォーム
● その他のプラットフォーム
構成要素別モバイル質量分析計市場
● イオン源
● 質量分析計
● 検出器
● イオンインターフェースと光学システム
● サンプル導入システム
● 真空システムとポンプ
● 電極と電磁石
● その他のコンポーネント
用途別モバイル質量分析計市場
研究所
所外施設
ハンドヘルド
● 国土安全保障＆国境警備
● 高速対応＆災害管理
● 軍用
● 環境試験
● CBRNミッションテスト
● 麻薬探知
● その他のハンドヘルド用途
地域別モバイル質量分析計市場
北米
● 米国
● カナダ
欧州
● ドイツ
● 英国
● フランス
● イタリア
● スペイン
● その他の欧州
アジア太平洋地域
● 中国
● 日本
● インド
● オーストラリア
● 韓国
● その他のアジア太平洋地域
ラテンアメリカ
● ブラジル
● メキシコ
● その他のラテンアメリカ
中東＆アフリカ
● GCC諸国
● その他の中東＆アフリカ
レポート概要
モバイル質量分析計市場 - 用途別 [研究室（環境、食品、法医学、災害管理）、外部研究室（麻薬、CBRN、軍事、国土安全保障）、携帯型]、製品タイプ別（携帯型、現場展開型、卓上型）、コンポーネント別 - 2031年までの世界市場予測
Mobile Mass Spectrometers Market by Application [Lab (Env, food, forensics, Disaster mngt), Outside lab (Narcotics, CBRN, Military, Homeland Security), Handheld], Product Type (Portable, Field Deployable, Benchtop) & Component Global Forecast to 2031
出版：MarketsandMarkets
出版年月：2026年05月
https://semabiz.co.jp/mnmast8004/
お問合せ先
株式会社SEMABIZ（セマビズ）
MarketsandMarkets正規販売代理店：問合せ・購入対応窓口
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MarketsandMarkets（マーケッツアンドマーケッツ）「モバイル質量分析計市場 - 用途別 [研究室（環境、食品、法医学、災害管理）、外部研究室（麻薬、CBRN、軍事、国土安全保障）、携帯型]、製品タイプ別（携帯型、現場展開型、卓上型）、コンポーネント別 - 2031年までの世界市場予測 - Mobile Mass Spectrometers Market by Application [Lab (Env, food, forensics, Disaster mngt), Outside lab (Narcotics, CBRN, Military, Homeland Security), Handheld], Product Type (Portable, Field Deployable, Benchtop) & Component Global Forecast to 2031」はモバイル質量分析計（ポータブル質量分析計）の世界市場を調査し、主要セグメント別に分析・予測を行っています。
調査対象セグメント
製品タイプ別モバイル質量分析計市場
● ハンドヘルド＆ポータブルプラットフォーム
● 現場配置型／バックパック型プラットフォーム
● ベンチトッププラットフォーム
● その他のプラットフォーム
構成要素別モバイル質量分析計市場
● イオン源
● 質量分析計
● 検出器
● イオンインターフェースと光学システム
● サンプル導入システム
● 真空システムとポンプ
● 電極と電磁石
● その他のコンポーネント
用途別モバイル質量分析計市場
研究所
所外施設
ハンドヘルド
● 国土安全保障＆国境警備
● 高速対応＆災害管理
● 軍用
● 環境試験
● CBRNミッションテスト
● 麻薬探知
● その他のハンドヘルド用途
地域別モバイル質量分析計市場
北米
● 米国
● カナダ
欧州
● ドイツ
● 英国
● フランス
● イタリア
● スペイン
● その他の欧州
アジア太平洋地域
● 中国
● 日本
● インド
● オーストラリア
● 韓国
● その他のアジア太平洋地域
ラテンアメリカ
● ブラジル
● メキシコ
● その他のラテンアメリカ
中東＆アフリカ
● GCC諸国
● その他の中東＆アフリカ
レポート概要
モバイル質量分析計市場 - 用途別 [研究室（環境、食品、法医学、災害管理）、外部研究室（麻薬、CBRN、軍事、国土安全保障）、携帯型]、製品タイプ別（携帯型、現場展開型、卓上型）、コンポーネント別 - 2031年までの世界市場予測
Mobile Mass Spectrometers Market by Application [Lab (Env, food, forensics, Disaster mngt), Outside lab (Narcotics, CBRN, Military, Homeland Security), Handheld], Product Type (Portable, Field Deployable, Benchtop) & Component Global Forecast to 2031
出版：MarketsandMarkets
出版年月：2026年05月
https://semabiz.co.jp/mnmast8004/
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