人工股関節・膝関節置換術などの「骨インプラント用材料」市場について、 概要、推進要因、主要企業動向などを解説する無料ウェビナーをIDTechExが開催します。
IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）は、『新素材が股関節・膝関節置換術市場を再定義する』と題したウェビナーを、2026年6月11日（木）に開催します。
股関節および膝関節置換術は、主に重度の変形性関節症（OA）を外科的に治療するために用いられます。変形性関節症は、高齢化や肥満率の上昇に伴い増加傾向で、変形性関節症は先進国において最も身体機能を損なう疾患の一つであり、世界的に医療負担が増大しています。股関節および膝関節置換用インプラント市場は、2036年までに340億米ドル規模に達すると予測されています。
本ウェビナーでは、IDTechExのテクノロジーアナリストのDr Felix Weiが最新調査結果をもとに解説します。
＜開催概要＞
テーマ：『新素材が股関節・膝関節置換術市場を再定義する』
（Emerging Materials Redefining the Hip and Knee Replacement Market）
開催日時： 2026年6月11日(木） 10時もしくは18時から30分間
開催方法：オンライン
言語：英語
参加費：無料（事前登録制）：https://www.idtechex.co.jp/MatforBoneImplant
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350640/images/bodyimage1】
当日カバーする内容（予定）
- 関節置換用インプラントの概要
- 市場の主要推進要因
- 主要企業
- 置換用インプラント材料の概要
- 新たな市場動向
IDTechExは、本ウェビナーに関連する調査レポートを5月に発行しました。
『骨インプラント用材料 2026-2036年：トレンド、有力企業、予測』
https://www.idtechex.com/ja/research-report/materials-for-bone-implants/1156
人工股関節・膝関節置換術の10年間詳細市場予測、地域別分析、価格ベンチマーク、材料・設計のトレンド追跡。市場の有力企業へのインタビュー調査。
IDTechExは、その他にも先進技術に関連するウェビナーを開催しています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
https://www.idtechex.com/ja/research/webinars
【本件に関するお問合せは、下記まで】
アイディーテックエックス株式会社 （IDTechEx日本法人）
100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-2 新丸の内センタービル21階
URL: https://www.idtechex.com/ja
担当：村越美和子 m.murakoshi@idtechex.com
電話 : 03-3216-7209
配信元企業：アイディーテックエックス株式会社
股関節および膝関節置換術は、主に重度の変形性関節症（OA）を外科的に治療するために用いられます。変形性関節症は、高齢化や肥満率の上昇に伴い増加傾向で、変形性関節症は先進国において最も身体機能を損なう疾患の一つであり、世界的に医療負担が増大しています。股関節および膝関節置換用インプラント市場は、2036年までに340億米ドル規模に達すると予測されています。
本ウェビナーでは、IDTechExのテクノロジーアナリストのDr Felix Weiが最新調査結果をもとに解説します。
＜開催概要＞
テーマ：『新素材が股関節・膝関節置換術市場を再定義する』
（Emerging Materials Redefining the Hip and Knee Replacement Market）
開催日時： 2026年6月11日(木） 10時もしくは18時から30分間
開催方法：オンライン
言語：英語
参加費：無料（事前登録制）：https://www.idtechex.co.jp/MatforBoneImplant
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350640/images/bodyimage1】
- 関節置換用インプラントの概要
- 市場の主要推進要因
- 主要企業
- 置換用インプラント材料の概要
- 新たな市場動向
IDTechExは、本ウェビナーに関連する調査レポートを5月に発行しました。
『骨インプラント用材料 2026-2036年：トレンド、有力企業、予測』
https://www.idtechex.com/ja/research-report/materials-for-bone-implants/1156
人工股関節・膝関節置換術の10年間詳細市場予測、地域別分析、価格ベンチマーク、材料・設計のトレンド追跡。市場の有力企業へのインタビュー調査。
IDTechExは、その他にも先進技術に関連するウェビナーを開催しています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
https://www.idtechex.com/ja/research/webinars
【本件に関するお問合せは、下記まで】
アイディーテックエックス株式会社 （IDTechEx日本法人）
100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-2 新丸の内センタービル21階
URL: https://www.idtechex.com/ja
担当：村越美和子 m.murakoshi@idtechex.com
電話 : 03-3216-7209
配信元企業：アイディーテックエックス株式会社
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