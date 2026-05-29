宮古島の洞窟のような異空間で楽しむ陶芸体験と器との出会い。「Laboratorio Arcadia」で香りの空間演出がスタートです♪
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349600/images/bodyimage1】
＜概要＞
株式会社ゴタス（本社：沖縄県）は、「Laboratorio Arcadia」（宮古島）の店舗内において、2026年6月1日（月）より香りを用いた空間演出サービスを開始します。
＜サービス内容＞
「ARTIGIANO」が手がける「Laboratorio Arcadia」は、宮古島の自然と呼応する洞窟のような異空間で、光と影に包まれながら陶芸体験や器との出会いを楽しめる特別な空間です。宮古島の海や大地から着想を得たオリジナル作品や、沖縄で選び抜かれた作品を通じて、旅の記憶を日常へとつなぐ体験を提供しています。
店舗内に流れる香りは、穏やかな気品のなかに、宮古島の海と風を思わせる透き通るような軽やかさが調和する、心地よい開放感のある香り。空間にやさしく溶け込みながら、陶芸体験や器との出会いに心地よい余韻を添えます。
洞窟のような静けさ、器と向き合うひととき、そして宮古島の自然を感じる香りが重なり合う「Laboratorio Arcadia」ならではの没入感のある時間をお楽しみください。
特定の香りがその香りにまつわる記憶を呼び起こす「プルースト効果」に着目し、楽しい旅の思い出と香りを結びつけるリゾートならではのサービスを目指します。
＜施設情報＞
Laboratorio Arcadia
〒906-0015
沖縄県宮古島市平良久貝 アゲタ550-7
ヒルトン宮古島キャノピーエリア
＜日時＞
2026月年6月1日（月）より演出開始
＜香りについて＞
スイートオレンジの柔らかな甘みが広がる穏やかな香りをベースに
スペアミントの清涼感を掛け合わせました。
シダーウッドやゼラニウムが醸し出す穏やかな気品はそのままに
ミント特有の透き通るような軽やかさが加わることで
心地よい抜け感と爽やかさが広がる空間を演出します。
＜会社情報＞
株式会社Gotas
〒903-0825
沖縄県那覇市首里山川町1-80-301
098-943-0120
http://gotas.jp/
株式会社ゴタスは、ホテルへ香りのサービスを提供する企業です。
2013年の法人設立以降、沖縄のリゾートホテルをメインに
国内で100件を超える施設にて香りの演出を展開しています。
空間演出だけではなく、ホテルオリジナルのアメニティや香りのギフト制作など、
「ホテルのための香り屋」として、多くの宿泊施設のサポートを行なっています。
配信元企業：株式会社Gotas
＜概要＞
株式会社ゴタス（本社：沖縄県）は、「Laboratorio Arcadia」（宮古島）の店舗内において、2026年6月1日（月）より香りを用いた空間演出サービスを開始します。
＜サービス内容＞
「ARTIGIANO」が手がける「Laboratorio Arcadia」は、宮古島の自然と呼応する洞窟のような異空間で、光と影に包まれながら陶芸体験や器との出会いを楽しめる特別な空間です。宮古島の海や大地から着想を得たオリジナル作品や、沖縄で選び抜かれた作品を通じて、旅の記憶を日常へとつなぐ体験を提供しています。
店舗内に流れる香りは、穏やかな気品のなかに、宮古島の海と風を思わせる透き通るような軽やかさが調和する、心地よい開放感のある香り。空間にやさしく溶け込みながら、陶芸体験や器との出会いに心地よい余韻を添えます。
洞窟のような静けさ、器と向き合うひととき、そして宮古島の自然を感じる香りが重なり合う「Laboratorio Arcadia」ならではの没入感のある時間をお楽しみください。
特定の香りがその香りにまつわる記憶を呼び起こす「プルースト効果」に着目し、楽しい旅の思い出と香りを結びつけるリゾートならではのサービスを目指します。
＜施設情報＞
Laboratorio Arcadia
〒906-0015
沖縄県宮古島市平良久貝 アゲタ550-7
ヒルトン宮古島キャノピーエリア
＜日時＞
2026月年6月1日（月）より演出開始
＜香りについて＞
スイートオレンジの柔らかな甘みが広がる穏やかな香りをベースに
スペアミントの清涼感を掛け合わせました。
シダーウッドやゼラニウムが醸し出す穏やかな気品はそのままに
ミント特有の透き通るような軽やかさが加わることで
心地よい抜け感と爽やかさが広がる空間を演出します。
＜会社情報＞
株式会社Gotas
〒903-0825
沖縄県那覇市首里山川町1-80-301
098-943-0120
http://gotas.jp/
株式会社ゴタスは、ホテルへ香りのサービスを提供する企業です。
2013年の法人設立以降、沖縄のリゾートホテルをメインに
国内で100件を超える施設にて香りの演出を展開しています。
空間演出だけではなく、ホテルオリジナルのアメニティや香りのギフト制作など、
「ホテルのための香り屋」として、多くの宿泊施設のサポートを行なっています。
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