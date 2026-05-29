店舗・介護施設・オフィスの防犯対策に役立つAI顔認証システム「フェイスアラート」のホワイトペーパーを無料公開／AIカメラのトリニティー

店舗・介護施設・オフィスの防犯対策に役立つAI顔認証システム「フェイスアラート」のホワイトペーパーを無料公開／AIカメラのトリニティー