店舗・介護施設・オフィスの防犯対策に役立つAI顔認証システム「フェイスアラート」のホワイトペーパーを無料公開／AIカメラのトリニティー
AIカメラを手がける株式会社トリニティー(代表取締役:兼松拓也、本社:愛知県名古屋市)は、2026年5月29日(金)、AIカメラが登録した人物を検知しアラートなどで通知するAIカメラソリューション、AI顔認証システム「フェイスアラート」の業界別活用事例や機能・料金をまとめたホワイトペーパーの無料公開しました。
▼AI顔認証システム「フェイスアラート」ダウンロードURL
https://www.trinity4e.com/document/wp-form05.html?utm_source=dreamnews&utm_medium=release&utm_campaign=20260529
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350112/images/bodyimage1】
■本ホワイトペーパー公開の背景
AI顔認証システム「フェイスアラート」へのご相談が増えるなかで、「具体的にどんな現場で使えるのか」「自社の課題解決につながるのか」といったお問い合わせを多くいただいておりました。
そこで、業界別の活用事例や機能、料金プランをわかりやすくまとめ、導入イメージを掴んでいただきやすいホワイトペーパーを公開いたしました。
店舗・オフィス・マンション・介護施設など、さまざまな現場での活用シーンをご紹介しています。
■ホワイトペーパーの概要
本資料では、AI顔認証システム「フェイスアラート」の導入検討に必要な情報を一冊にまとめています。
・「フェイスアラート」のサービス概要と基本機能
・業界別の主な活用シーン(店舗・オフィス・マンション・介護施設など)
・通知方法の種類(アラート音・回転灯・スマートフォン通知)
・主な使用機器(AI顔認証カメラ・レコーダーなど)
・料金プラン・費用例
・導入までの流れ
「自社の課題にどう活かせるか知りたい」「導入費用の目安を把握したい」といった方に役立つ内容となっています。
ぜひダウンロードのうえご活用ください。
■ こんな方におすすめ
・店舗での万引きやカスタマーハラスメント対策を強化したい方
・オフィスや工場で関係者以外の入退室を管理したい方
・介護施設で利用者の離設事故を防止したい方
・AI顔認証システムの導入費用や活用イメージを知りたい方
▼AI顔認証システム「フェイスアラート」ダウンロードURL
https://www.trinity4e.com/document/wp-form05.html?utm_source=dreamnews&utm_medium=release&utm_campaign=20260529
■無料の現地調査で、課題に合わせた最適なご提案
トリニティーでは、無料の現地調査・お見積りを実施しております。
防犯対策はもちろん、業務効率化や顧客管理など、現場ごとのニーズに合わせた最適なプランをご提案いたします。
また、顔認証だけでなく、侵入検知・転倒検知などさまざまなAIカメラソリューションを取り扱っているのも強みです。
設計から保守まで自社一貫体制で、導入後も安心してご利用いただけます。
オンラインでのご相談も可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
お電話でのお問い合わせ： 0120-988-551
（月～金 9:00～18:00／土日祝・夏季休業日・年末年始等を除く）
メールでのお問い合わせ：https://www.trinity4e.com/contact/?dreamnews
トリニティーは今後も、AI顔認証システム「フェイスアラート」をはじめとするAIカメラソリューションを通じて、防犯対策や業務効率化に役立つ情報発信とサポートに努めてまいります。
お役に立つ資料も随時無料公開してまいりますので、ぜひご活用ください。
■このリリースに関するお問い合わせ先
株式会社トリニティー（日本防犯カメラセンター）
本社所在地：愛知県名古屋市中区錦2-14-21 円山ニッセイビル1F
公式サイト：https://www.office-trinity.com/?utm_source=dreamnews&utm_medium=release&utm_campaign=20260529
お電話でのお問い合わせ： 052-684-7110
（月～金 9:00～18:00 土日祝・夏季休業日・年末年始等を除く）
メールでのお問い合わせ：https://www.trinity4e.com/contact/?dreamnews
－事業内容－
・法人・個人向け防犯カメラの製造・販売・設置・メンテナンス
・AIカメラ・IoTサービスの開発
・サイバーセキュリティ
・その他各種防犯システムの販売・設置・メンテナンス
配信元企業：株式会社トリニティー
▼AI顔認証システム「フェイスアラート」ダウンロードURL
https://www.trinity4e.com/document/wp-form05.html?utm_source=dreamnews&utm_medium=release&utm_campaign=20260529
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350112/images/bodyimage1】
■本ホワイトペーパー公開の背景
AI顔認証システム「フェイスアラート」へのご相談が増えるなかで、「具体的にどんな現場で使えるのか」「自社の課題解決につながるのか」といったお問い合わせを多くいただいておりました。
そこで、業界別の活用事例や機能、料金プランをわかりやすくまとめ、導入イメージを掴んでいただきやすいホワイトペーパーを公開いたしました。
店舗・オフィス・マンション・介護施設など、さまざまな現場での活用シーンをご紹介しています。
■ホワイトペーパーの概要
本資料では、AI顔認証システム「フェイスアラート」の導入検討に必要な情報を一冊にまとめています。
・「フェイスアラート」のサービス概要と基本機能
・業界別の主な活用シーン(店舗・オフィス・マンション・介護施設など)
・通知方法の種類(アラート音・回転灯・スマートフォン通知)
・主な使用機器(AI顔認証カメラ・レコーダーなど)
・料金プラン・費用例
・導入までの流れ
「自社の課題にどう活かせるか知りたい」「導入費用の目安を把握したい」といった方に役立つ内容となっています。
ぜひダウンロードのうえご活用ください。
■ こんな方におすすめ
・店舗での万引きやカスタマーハラスメント対策を強化したい方
・オフィスや工場で関係者以外の入退室を管理したい方
・介護施設で利用者の離設事故を防止したい方
・AI顔認証システムの導入費用や活用イメージを知りたい方
▼AI顔認証システム「フェイスアラート」ダウンロードURL
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■無料の現地調査で、課題に合わせた最適なご提案
トリニティーでは、無料の現地調査・お見積りを実施しております。
防犯対策はもちろん、業務効率化や顧客管理など、現場ごとのニーズに合わせた最適なプランをご提案いたします。
また、顔認証だけでなく、侵入検知・転倒検知などさまざまなAIカメラソリューションを取り扱っているのも強みです。
設計から保守まで自社一貫体制で、導入後も安心してご利用いただけます。
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株式会社トリニティー（日本防犯カメラセンター）
本社所在地：愛知県名古屋市中区錦2-14-21 円山ニッセイビル1F
公式サイト：https://www.office-trinity.com/?utm_source=dreamnews&utm_medium=release&utm_campaign=20260529
お電話でのお問い合わせ： 052-684-7110
（月～金 9:00～18:00 土日祝・夏季休業日・年末年始等を除く）
メールでのお問い合わせ：https://www.trinity4e.com/contact/?dreamnews
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・AIカメラ・IoTサービスの開発
・サイバーセキュリティ
・その他各種防犯システムの販売・設置・メンテナンス
配信元企業：株式会社トリニティー
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