iPhone修理アイサポ【越谷店】が令和8年5月29日(金)OPEN！
株式会社ギア（本社：東京都新宿区、運営代表者：望月弘晃）はiPhone修理フランチャイズ事業において、アイサポ越谷店を令和8年5月29日(金)にOPENしました。
■アイサポについて
アイサポは「最短30分！即日スピード修理」「高品質かつリーズナブルな修理」でお客様のiPhoneトラブルをサポートする身近なリペアショップです。
iPhone修理のエキスパートとして、修理実績150万台以上の豊富な経験から様々な故障事例の「原因の切り分け」を行い「必要な箇所のみ」を部品単位で修理、余計な修理は一切致しませんので適正価格で修理サービスをご提供いたします。
お客様の大切なiPhoneを、ネジの1本1本までこだわり修理することをお約束致します。
アイサポはiPhoneに関する地域一番店、お客様の笑顔がたくさん集まるお店を目指して参ります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349977/images/bodyimage1】
■アイサポ越谷店より皆様へ
この度、5月29日(金)に『iPhone修理アイサポ越谷店』がOPENしました。
当店は、埼玉県越谷市相模町にあるアポロステーションマイセルフ流通団地SS店内にございます。
県道52号線（越谷流山線）沿い、流通団地エリアにあり、お車でのアクセスがしやすく、駐車場も完備しておりますので安心してご来店いただけます。越谷市内はもちろん、草加市・吉川市・八潮市など周辺エリアからもアクセスしやすい立地です。
画面割れ・バッテリー交換・充電できない・電源が入らない・カメラ故障・水没など、iPhoneのさまざまなトラブルに対応しております。
画面修理やバッテリー交換は即日対応が可能で、データはそのままで修理いたします。
他にもスマホやタブレットへのガラスコーティングも行っております。
厳選した高品質パーツを使用し、安心して長くご使用いただける修理をご提供しております。
「修理が初めてで不安」「できるだけ早く直したい」といった方も、お気軽にご相談ください。
越谷市相模町をはじめ、越谷市全域・草加市・吉川市・八潮市の皆様のiPhone修理は、地域に根ざしたアイサポ越谷店にお任せください。
お客様のご来店をスタッフ一同心よりお待ち致しております。
【アイサポ越谷店店舗概要】
所 在 地：〒343-0823
埼玉県越谷市相模町1-337-1 apollostationマイセルフ流通団地SS内
営業時間：9時～19時まで営業中（最終受付18時）
電話番号：0120-264-045
iPhone修理アイサポ越谷店公式HP：
https://www.iphone-support.jp/tenpokoshigaya/
アクセス方法：
●県道52号線（越谷流山線）沿い／流通団地エリア apollostationマイセルフ流通団地SS内
●JR武蔵野線 南越谷駅／東武スカイツリーライン 新越谷駅から車で約8分
●最寄りバス停「流通団地一丁目」より徒歩約5分
【駐車場】無料駐車場あり
■iPhone修理アイサポ公式HP
https://www.iphone-support.jp/
配信元企業：株式会社ギア
■アイサポについて
アイサポは「最短30分！即日スピード修理」「高品質かつリーズナブルな修理」でお客様のiPhoneトラブルをサポートする身近なリペアショップです。
iPhone修理のエキスパートとして、修理実績150万台以上の豊富な経験から様々な故障事例の「原因の切り分け」を行い「必要な箇所のみ」を部品単位で修理、余計な修理は一切致しませんので適正価格で修理サービスをご提供いたします。
お客様の大切なiPhoneを、ネジの1本1本までこだわり修理することをお約束致します。
アイサポはiPhoneに関する地域一番店、お客様の笑顔がたくさん集まるお店を目指して参ります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349977/images/bodyimage1】
■アイサポ越谷店より皆様へ
この度、5月29日(金)に『iPhone修理アイサポ越谷店』がOPENしました。
当店は、埼玉県越谷市相模町にあるアポロステーションマイセルフ流通団地SS店内にございます。
県道52号線（越谷流山線）沿い、流通団地エリアにあり、お車でのアクセスがしやすく、駐車場も完備しておりますので安心してご来店いただけます。越谷市内はもちろん、草加市・吉川市・八潮市など周辺エリアからもアクセスしやすい立地です。
画面割れ・バッテリー交換・充電できない・電源が入らない・カメラ故障・水没など、iPhoneのさまざまなトラブルに対応しております。
画面修理やバッテリー交換は即日対応が可能で、データはそのままで修理いたします。
他にもスマホやタブレットへのガラスコーティングも行っております。
厳選した高品質パーツを使用し、安心して長くご使用いただける修理をご提供しております。
「修理が初めてで不安」「できるだけ早く直したい」といった方も、お気軽にご相談ください。
越谷市相模町をはじめ、越谷市全域・草加市・吉川市・八潮市の皆様のiPhone修理は、地域に根ざしたアイサポ越谷店にお任せください。
お客様のご来店をスタッフ一同心よりお待ち致しております。
【アイサポ越谷店店舗概要】
所 在 地：〒343-0823
埼玉県越谷市相模町1-337-1 apollostationマイセルフ流通団地SS内
営業時間：9時～19時まで営業中（最終受付18時）
電話番号：0120-264-045
iPhone修理アイサポ越谷店公式HP：
https://www.iphone-support.jp/tenpokoshigaya/
アクセス方法：
●県道52号線（越谷流山線）沿い／流通団地エリア apollostationマイセルフ流通団地SS内
●JR武蔵野線 南越谷駅／東武スカイツリーライン 新越谷駅から車で約8分
●最寄りバス停「流通団地一丁目」より徒歩約5分
【駐車場】無料駐車場あり
■iPhone修理アイサポ公式HP
https://www.iphone-support.jp/
配信元企業：株式会社ギア
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