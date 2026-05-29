企業のAI活用に必要な知識を網羅。全社員の基礎リテラシーを底上げする「組織向けAI学習サイト」を無償公開
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350731/images/bodyimage1】
株式会社ジット（本社：三重県、代表取締役：石崎 一之進）は、企業が生成AIを安全かつ効果的に業務利用するために必要な「専門用語」「セキュリティ基準」「業務での活用イメージ」などの基礎知識をまとめた『組織向けAI学習サイト』を完全無償で公開いたしました。
組織向けAI学習サイト
https://ai.z-it.jp/
１．サイト公開の背景
生成AIの普及に伴い、「業務を効率化したい」と考える企業が増える一方で、「情報漏洩が漠然と不安」「社員が勝手に使っているかもしれないが、どんなルールを作ればいいのか分からない」といった悩みを抱える経営者やご担当者様は少なくありません。
AIを組織で安全かつ効果的に導入するためには、単にプロンプトなどの便利な使い方だけを学ぶのではなく、並行して「専門用語の正しい理解」「情報漏洩を防ぐ守りのリテラシー」、そして「自社でどう活用していくかという全体イメージ」を全社員がバランスよく身につけることが不可欠です。
そこで当社は、企業が知っておくべきこれらの必須知識を網羅し、誰でも迷わず学習できる環境として、本サイトを制作・公開いたしました。
２．本サイトの3つの特長
(1) 「守り」と「攻め」を並行して学べるサイト
難解なAIの専門用語の解説から始まり、最も重要な「情報セキュリティ（機密情報の入力禁止など）」、そして「実務での活用イメージ」まで。企業がAIを使う際に並行して学ぶべき事柄を、6つの大項目で分かりやすく体系化しています。
(2) 学習に集中できる「広告なし」のクリーンな設計
全社員向けの学習教材としてそのままご活用いただけるよう、サイト内にはバナー広告や不要なポップアップを一切配置していません。知りたい情報にすぐアクセスできる、シンプルで読みやすい構成にこだわりました。
(3) 経営視点を持つ「中小企業診断士」による監修
年間50回以上の登壇実績を持ち、中小企業の現場でDX推進を支援する中小企業診断士・石崎一之進がコンテンツを監修。「単なるITツール」としてではなく、組織の業務効率化にどう安全に組み込むかという実務的な視点で解説しています。
３．主な学習カリキュラム（抜粋）
AIの基本知識：専門用語の理解と、個人利用・組織利用の決定的な違い
情報管理とセキュリティ：企業にとって最大の脅威である「情報漏洩」を防ぐルール
リスクとコンプライアンス：ハルシネーション（もっともらしい嘘）と人間の責任
提供環境の理解：企業向けの安全なAI環境について
業務での実践的活用：安全な使い方を前提とした業務効率化のヒントと活用イメージ
４．こんな企業・ご担当者様におすすめ
・社員のIT・AIリテラシーにばらつきがあり、底上げを図りたい企業様
・AIの社内ルール（ガイドライン）を作りたいが、何から手をつけるべきか迷っている方
・広告などが表示されない、全社員向けのクリーンな学習コンテンツを探している人事・教育担当者様
５．これまでのDX推進・AI導入支援事例
当社では、AI研修だけでなく、企業のDX推進に伴走する実践的な支援を行っております。これまでの具体的な支援事例については、以下のページよりご覧いただけます。
▼DX支援事例（一部）
https://z-it.jp/case-studies
６．会社概要
当社では、本サイトによる無償の情報提供に加え、企業の実情に合わせた「対面型・実践型AI研修（人材開発支援助成金対応）」など、企業のDX推進に直接伴走する支援を行っております。
会社名：株式会社ジット
代表者：代表取締役 石崎 一之進（中小企業診断士）
事業内容：DX推進コンサルティング事業、AI活用実践研修、Web・B2Bマーケティング支援、セミナー研修事業 等
企業URL：https://z-it.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350731/images/bodyimage2】
配信元企業：株式会社ジット
株式会社ジット（本社：三重県、代表取締役：石崎 一之進）は、企業が生成AIを安全かつ効果的に業務利用するために必要な「専門用語」「セキュリティ基準」「業務での活用イメージ」などの基礎知識をまとめた『組織向けAI学習サイト』を完全無償で公開いたしました。
組織向けAI学習サイト
https://ai.z-it.jp/
生成AIの普及に伴い、「業務を効率化したい」と考える企業が増える一方で、「情報漏洩が漠然と不安」「社員が勝手に使っているかもしれないが、どんなルールを作ればいいのか分からない」といった悩みを抱える経営者やご担当者様は少なくありません。
AIを組織で安全かつ効果的に導入するためには、単にプロンプトなどの便利な使い方だけを学ぶのではなく、並行して「専門用語の正しい理解」「情報漏洩を防ぐ守りのリテラシー」、そして「自社でどう活用していくかという全体イメージ」を全社員がバランスよく身につけることが不可欠です。
そこで当社は、企業が知っておくべきこれらの必須知識を網羅し、誰でも迷わず学習できる環境として、本サイトを制作・公開いたしました。
２．本サイトの3つの特長
(1) 「守り」と「攻め」を並行して学べるサイト
難解なAIの専門用語の解説から始まり、最も重要な「情報セキュリティ（機密情報の入力禁止など）」、そして「実務での活用イメージ」まで。企業がAIを使う際に並行して学ぶべき事柄を、6つの大項目で分かりやすく体系化しています。
(2) 学習に集中できる「広告なし」のクリーンな設計
全社員向けの学習教材としてそのままご活用いただけるよう、サイト内にはバナー広告や不要なポップアップを一切配置していません。知りたい情報にすぐアクセスできる、シンプルで読みやすい構成にこだわりました。
(3) 経営視点を持つ「中小企業診断士」による監修
年間50回以上の登壇実績を持ち、中小企業の現場でDX推進を支援する中小企業診断士・石崎一之進がコンテンツを監修。「単なるITツール」としてではなく、組織の業務効率化にどう安全に組み込むかという実務的な視点で解説しています。
３．主な学習カリキュラム（抜粋）
AIの基本知識：専門用語の理解と、個人利用・組織利用の決定的な違い
情報管理とセキュリティ：企業にとって最大の脅威である「情報漏洩」を防ぐルール
リスクとコンプライアンス：ハルシネーション（もっともらしい嘘）と人間の責任
提供環境の理解：企業向けの安全なAI環境について
業務での実践的活用：安全な使い方を前提とした業務効率化のヒントと活用イメージ
４．こんな企業・ご担当者様におすすめ
・社員のIT・AIリテラシーにばらつきがあり、底上げを図りたい企業様
・AIの社内ルール（ガイドライン）を作りたいが、何から手をつけるべきか迷っている方
・広告などが表示されない、全社員向けのクリーンな学習コンテンツを探している人事・教育担当者様
５．これまでのDX推進・AI導入支援事例
当社では、AI研修だけでなく、企業のDX推進に伴走する実践的な支援を行っております。これまでの具体的な支援事例については、以下のページよりご覧いただけます。
▼DX支援事例（一部）
https://z-it.jp/case-studies
６．会社概要
当社では、本サイトによる無償の情報提供に加え、企業の実情に合わせた「対面型・実践型AI研修（人材開発支援助成金対応）」など、企業のDX推進に直接伴走する支援を行っております。
会社名：株式会社ジット
代表者：代表取締役 石崎 一之進（中小企業診断士）
事業内容：DX推進コンサルティング事業、AI活用実践研修、Web・B2Bマーケティング支援、セミナー研修事業 等
企業URL：https://z-it.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350731/images/bodyimage2】
配信元企業：株式会社ジット
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