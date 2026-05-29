プレスリリース：ICANN86政策フォーラムで世界のインターネット・コミュニティがセビリアに集結





ブリュッセル, 2026年5月28日 /PRNewswire/ -- Internet Corporation for Assigned Names and Numbers（ICANN ）は、第86回公開会合「ICANN86 Policy Forum」を2026年6月8日から11日までスペインのセビリアでセビリア会議展示センター（FIBES Conference and Exhibition Centre）で開催します。

スペインのデジタル変革・公務員省が主催するICANN86では、政府、市民社会、企業、技術コミュニティの各分野から参加者が一堂に会し、国境を越えてインターネットが機能するための政策、技術、ガバナンスに関する課題について協力を図ります。

ICANNは、ドメインネームシステム（DNS）やIPアドレスなど、インターネットのグローバルな運用に不可欠な主要技術システムを調整しています。ICANNの年次中間会合であるICANN86では、DNS悪用緩和、ドメイン名登録データへのアクセス、DNSのセキュリティとレジリエンス、ユニバーサルアクセプタンス、国際化ドメイン名（IDN）、およびインターネット番号資源のグローバルな調整を支えるシステムのガバナンスといった分野における、現在のコミュニティの取り組みに焦点が当てられます。

これらの問題は技術的な側面を持つものの、インターネット、そしてそれを利用する60億人の人々に広範な影響を及ぼしています。これらは、インターネットの安全性と安定性をいかに維持するか、不正利用にどう対処するか、多言語アクセスをいかに拡大するか、そしてインターネットがいかにして単一の、世界的に相互運用可能なシステムとして機能し続けるか、といった点に影響を与えています。

「ICANN86は、インターネットがどのように調整され、主要な技術システムが国境を越えてどのように運用されているのか、注目が高まっているときに開催されます」と、ICANN会長兼CEOのKurtis Lindqvistは述べています。「それゆえ、ICANNの合意形成に基づくマルチステークホルダー・モデルは、一層重要性を増しています。セビリアでは、インターネットの安定性、安全性、国際的な相互運用性を維持するためのプロセスを通じて、ICANNの権限に含まれる技術的および政策的な問題に対する取り組みを継続します。

ICANN86の期間中、ICANNの支援組織および諮問委員会は、ICANNの権限範囲内の問題に関する方針策定および助言のための活動を継続します。ICANNはまた、NextGen@ICANNやICANNフェローシップ・プログラムを通じて、学生や若い専門家にコミュニティへの参加を呼びかけています。注目すべきセッションには、政府諮問委員会のオープニング・プレナリー、DNSセキュリティ拡張機能に関するセキュリティワークショップ、および「DNS Women」セッションなどがあります。

「スペインは、ICANN86公開会合の開催にあたり、ICANNおよびそのコミュニティの皆様をセビリアにお迎えできることを嬉しく思います」と、スペイン・デジタル変革・公務員省デジタル化・人工知能担当国務長官を務めるMaría González Veracruz氏は述べています。「私たちは、この世界的な会合と、インターネットを機能させ、人々を接続し続けるためのシステムの調整に関する議論を主催できることを誇りに思います。」

ICANN86は、2018年のバルセロナに続き、ICANNにとって2回目のスペインでの公開会合となります。

本会議はハイブリッド形式で開催され、対面およびリモートでの参加が可能です。現在現地での登録受付を開始しており、受付は2026年6月7日（日）に締め切られます。オンライン登録は会議終了まで受け付けています。

詳細および登録については、ICANN86会合のウェブページをご覧ください。

ICANNについて

ICANNの使命は、安定した、安全で、統一されたグローバル・インターネットの確保を支援することです。インターネット上で人と連絡を取るには、コンピュータやその他のデバイスにアドレス（名前や番号）を入力する必要があります。その場合のアドレスは、コンピュータがお互いを見つけられる場所を認識できるよう、一意でなければなりません。ICANNは、世界中においてこれらの一意の識別子の調整および支援を行っています。ICANNは1998年に非営利の公益法人として設立され、世界中から集まるコミュニティを有しています。

ロゴ -https://mma.prnasia.com/media2/2988222/ICANN86_Policy_Forum_Logo.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

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