日本の肥満外科手術市場規模、2034年までに1億880万米ドルに到達――2026年～2034年の年平均成長率は7.13%

日本の肥満外科手術市場規模、2034年までに1億880万米ドルに到達――2026年～2034年の年平均成長率は7.13%