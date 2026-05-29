日本の肥満外科手術市場規模、2034年までに1億880万米ドルに到達――2026年～2034年の年平均成長率は7.13%
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日本の肥満外科手術市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「日本の肥満外科手術市場：製品タイプ別、エンドユーザー別、地域別の規模、シェア、動向、予測（2026年～2034年）」を発表しました。
本レポートによると、日本の肥満外科手術市場は2025年に5,850万米ドルに達し、2034年には1億880万米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は7.13%です。関東地方は、肥満外科手術専門クリニック、高度な肥満治療プログラムを備えた大学病院、そして日本で最も人口密度が高い地域が集中していることから、市場を牽引しています。これらの要因が相まって、肥満外科手術の対象となる患者数と治療を受ける患者数が最も多くなっています。病院は、包括的な医療インフラ、訓練を受けた肥満外科手術チーム、そしてほとんどの手術対象者に見られる重度の肥満に伴う複雑な肥満や代謝合併症を管理するために必要な技術設備を備えているため、主要なエンドユーザーセグメントとなっています。埋め込み型デバイスは、可逆的で低侵襲な体重管理オプションを提供する革新的な胃バンディングや電気刺激装置の採用が増加していることから、製品カテゴリーの中で成長しているセグメントです。
日本の肥満外科手術市場は、腹腔鏡下スリーブ状胃切除術、ルーワイ式胃バイパス術、調節式胃バンディング術、十二指腸スイッチを伴う胆膵バイパス術など、減量手術に使用されるあらゆる機器と手順を網羅しており、さらに、トロカール、縫合器具、ステープルシステム、血管シーリング器具、胃内バルーンなど、これらの手術を可能にする補助器具や埋め込み型手術器具の包括的なポートフォリオも含まれています。市場を牽引しているのは、日本の肥満率の上昇（現在、人口の約24%が日本のBMI基準値である25kg/m?以上で肥満に分類されている）、2型糖尿病、高血圧、心血管疾患などの肥満関連合併症の負担の増加、そして日本の国民健康保険制度が腹腔鏡下スリーブ状胃切除術と十二指腸空腸バイパス手術を保険適用対象に含めるという画期的な政策転換である。この重要な規制上の進展は、外科的介入の対象となる患者層を大幅に拡大すると期待されている。
市場は、日本の主要肥満外科センターへのロボット支援手術およびAI支援手術技術の導入、肥満外科手術が優れた体重管理介入であることを裏付ける臨床的エビデンスの蓄積（患者の減量成功率は、ライフスタイル介入の38％、薬物療法の45％に対し、肥満外科手術は65％）および、公衆衛生キャンペーンや医学会の提唱により、肥満外科手術が適格患者にとって臨床的に必要な介入として正常化されるにつれて、減量手術に対する文化的偏見が徐々に薄れていくことによっても形成されています。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-bariatric-surgery-market/requestsample
主要な市場推進要因
肥満の蔓延と健康保険適用範囲の拡大
座りがちな都市生活、食生活の欧米化、ストレスに関連した食習慣、高齢化に伴う代謝異常などが原因で、日本では肥満の負担が増大しており、減量手術の臨床的適応基準を満たす患者層が拡大しています。これらの患者の肥満は、未治療のまま放置されると、長期にわたる医療費負担の増大につながる深刻な合併症を引き起こしています。近年、日本の国民健康保険が腹腔鏡下スリーブ状胃切除術と十二指腸空腸バイパス手術を対象とするようになったことは、日本の減量手術分野の歴史において最も重要な市場発展の起爆剤の一つであり、これまで多くの対象患者が医師の勧めに従っても手術による減量治療を受けることを妨げていた自己負担の経済的障壁を大幅に軽減するものです。日本の肥満学会（JASSO）のガイドラインでは、重度の肥満患者において持続的な減量を達成するための最も効果的な介入として減量手術が認められており、臨床データでは減量手術を受けた患者の65%が3%以上の減量を達成していることが示されています。これは、生活習慣改善と薬物療法の成功率（それぞれ38%と45%）を大幅に上回っています。減量手術の成果データと、糖尿病性腎症に対する透析、肥満関連心血管疾患に対する心臓介入、肥満関連整形外科的悪化に対する関節置換術など、肥満に伴う高額な合併症の予防を重視する日本の医療制度との整合性が高まっていることから、手術治療の償還範囲拡大に対する医療経済的な根拠が強化されています。
日本の肥満外科手術市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「日本の肥満外科手術市場：製品タイプ別、エンドユーザー別、地域別の規模、シェア、動向、予測（2026年～2034年）」を発表しました。
本レポートによると、日本の肥満外科手術市場は2025年に5,850万米ドルに達し、2034年には1億880万米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は7.13%です。関東地方は、肥満外科手術専門クリニック、高度な肥満治療プログラムを備えた大学病院、そして日本で最も人口密度が高い地域が集中していることから、市場を牽引しています。これらの要因が相まって、肥満外科手術の対象となる患者数と治療を受ける患者数が最も多くなっています。病院は、包括的な医療インフラ、訓練を受けた肥満外科手術チーム、そしてほとんどの手術対象者に見られる重度の肥満に伴う複雑な肥満や代謝合併症を管理するために必要な技術設備を備えているため、主要なエンドユーザーセグメントとなっています。埋め込み型デバイスは、可逆的で低侵襲な体重管理オプションを提供する革新的な胃バンディングや電気刺激装置の採用が増加していることから、製品カテゴリーの中で成長しているセグメントです。
日本の肥満外科手術市場は、腹腔鏡下スリーブ状胃切除術、ルーワイ式胃バイパス術、調節式胃バンディング術、十二指腸スイッチを伴う胆膵バイパス術など、減量手術に使用されるあらゆる機器と手順を網羅しており、さらに、トロカール、縫合器具、ステープルシステム、血管シーリング器具、胃内バルーンなど、これらの手術を可能にする補助器具や埋め込み型手術器具の包括的なポートフォリオも含まれています。市場を牽引しているのは、日本の肥満率の上昇（現在、人口の約24%が日本のBMI基準値である25kg/m?以上で肥満に分類されている）、2型糖尿病、高血圧、心血管疾患などの肥満関連合併症の負担の増加、そして日本の国民健康保険制度が腹腔鏡下スリーブ状胃切除術と十二指腸空腸バイパス手術を保険適用対象に含めるという画期的な政策転換である。この重要な規制上の進展は、外科的介入の対象となる患者層を大幅に拡大すると期待されている。
市場は、日本の主要肥満外科センターへのロボット支援手術およびAI支援手術技術の導入、肥満外科手術が優れた体重管理介入であることを裏付ける臨床的エビデンスの蓄積（患者の減量成功率は、ライフスタイル介入の38％、薬物療法の45％に対し、肥満外科手術は65％）および、公衆衛生キャンペーンや医学会の提唱により、肥満外科手術が適格患者にとって臨床的に必要な介入として正常化されるにつれて、減量手術に対する文化的偏見が徐々に薄れていくことによっても形成されています。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-bariatric-surgery-market/requestsample
主要な市場推進要因
肥満の蔓延と健康保険適用範囲の拡大
座りがちな都市生活、食生活の欧米化、ストレスに関連した食習慣、高齢化に伴う代謝異常などが原因で、日本では肥満の負担が増大しており、減量手術の臨床的適応基準を満たす患者層が拡大しています。これらの患者の肥満は、未治療のまま放置されると、長期にわたる医療費負担の増大につながる深刻な合併症を引き起こしています。近年、日本の国民健康保険が腹腔鏡下スリーブ状胃切除術と十二指腸空腸バイパス手術を対象とするようになったことは、日本の減量手術分野の歴史において最も重要な市場発展の起爆剤の一つであり、これまで多くの対象患者が医師の勧めに従っても手術による減量治療を受けることを妨げていた自己負担の経済的障壁を大幅に軽減するものです。日本の肥満学会（JASSO）のガイドラインでは、重度の肥満患者において持続的な減量を達成するための最も効果的な介入として減量手術が認められており、臨床データでは減量手術を受けた患者の65%が3%以上の減量を達成していることが示されています。これは、生活習慣改善と薬物療法の成功率（それぞれ38%と45%）を大幅に上回っています。減量手術の成果データと、糖尿病性腎症に対する透析、肥満関連心血管疾患に対する心臓介入、肥満関連整形外科的悪化に対する関節置換術など、肥満に伴う高額な合併症の予防を重視する日本の医療制度との整合性が高まっていることから、手術治療の償還範囲拡大に対する医療経済的な根拠が強化されています。