キャバ嬢 SNS運用代行が急成長--夜職特化プランで月8本以上のショート動画を一気通貫提供、指名・来店動線の設計まで支援
～～～TikTokをリアルに使いこなすZ世代クリエイターチームが、業種特性を理解した踏み込んだ運用で夜職店舗・キャスト個人の集客を支援～～～
キャバ嬢 SNS運用代行の専門プランを展開する株式会社キングプロテア（本社：北海道札幌市、代表取締役CEO：岸本一翔）は、2026年5月24日現在、夜職特化のSNS運用代行プランが好調に推移していることを発表します。TikTokをリアルに使いこなすZ世代クリエイターチームが、キャスト個人アカウントから店舗公式アカウントまで、企画・撮影・編集・TikTokライブ支援・ライバー育成を一気通貫で担い、指名アップと来店動線の設計を支援しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350245/images/bodyimage1】
キャバ嬢 SNS運用代行が好調な背景--夜職業界でTikTokが「集客インフラ」になりつつある現実
キャバ嬢や夜職キャストにとって、SNSはもはや「やっていると少し有利」なツールではなくなっています。総務省「令和6年版 情報通信白書」によれば、国内のTikTok利用率は30代以下の若年層で急速に伸長しており、特に20代女性における利用率は全SNSの中でも高水準を維持しています。夜職の主要顧客層である20～40代男性も、TikTokやInstagramで「通いたいキャスト」を探す行動が定着しつつあります。
こうした環境変化の中で、株式会社キングプロテアへのキャバ嬢 SNS運用代行に関する問い合わせが増加しています。同社代表の岸本一翔が現場の声として挙げるのは「TikTokに出てみたいけれど、何を投稿すればBANされないか分からない」「撮影も編集も全部自分でやっていて消耗している」という悩みです。夜職特有の規約リスク・BAN対策を理解したチームが伴走できる専門事業者は少なく、同社の夜職特化プランはその「空白地帯」を埋める存在として支持を集めています。
同社が運用中の26アカウントで蓄積したナレッジは、業種・投稿フォーマット・ハッシュタグ・投稿タイミングに至るまで細分化されており、夜職アカウントの初動設計から伸長フェーズまでを実戦データで支えています。「インストールしたけど何を投稿していいか分からない」という段階のキャストでも、台本・撮影・編集を全て代行することで、最短でアカウントを軌道に乗せることが可能です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350245/images/bodyimage2】
キャバ嬢 SNS運用代行サービスの全詳細--3プランの内容・費用・対象を公開
キャバ嬢 SNS運用代行を含む夜職特化プランは、「キャスト運用プラン」「店舗SNS運用プラン」「法人SNS運用プラン」の3本立てで構成されています。以下にそれぞれの詳細を示します。
【キャスト運用プラン：88,000円／月】
キャバ嬢・ホスト・ラウンジキャストなど個人アカウントの運用を代行するプランです。月4本のショート動画投稿を軸に、企画・撮影・編集・アカウント設計・TikTokライブ支援をセットで提供します。「投稿はしたいけど継続が難しい」「何を撮ればいいか分からない」というキャスト向けに、台本構成から入ることで投稿の心理的ハードルも下げます。指名アップ・フォロワー獲得を通じた来店動線の設計まで一括して担います。
【店舗SNS運用プラン：177,000円／月】
キャバクラ・ホストクラブ・スナック・ラウンジ・ガールズバー・コンカフェなど、夜職店舗の公式アカウント運用を代行するプランです。ショート動画月8本投稿・企画撮影編集・レポート分析・アカウント設計・TikTokライブ支援に加え、Meta広告配信・運用も含まれます。店舗の認知拡大・新規来店の増加・リピート率向上を目的とした動線全体を設計します。
キャバ嬢 SNS運用代行の専門プランを展開する株式会社キングプロテア（本社：北海道札幌市、代表取締役CEO：岸本一翔）は、2026年5月24日現在、夜職特化のSNS運用代行プランが好調に推移していることを発表します。TikTokをリアルに使いこなすZ世代クリエイターチームが、キャスト個人アカウントから店舗公式アカウントまで、企画・撮影・編集・TikTokライブ支援・ライバー育成を一気通貫で担い、指名アップと来店動線の設計を支援しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350245/images/bodyimage1】
キャバ嬢 SNS運用代行が好調な背景--夜職業界でTikTokが「集客インフラ」になりつつある現実
キャバ嬢や夜職キャストにとって、SNSはもはや「やっていると少し有利」なツールではなくなっています。総務省「令和6年版 情報通信白書」によれば、国内のTikTok利用率は30代以下の若年層で急速に伸長しており、特に20代女性における利用率は全SNSの中でも高水準を維持しています。夜職の主要顧客層である20～40代男性も、TikTokやInstagramで「通いたいキャスト」を探す行動が定着しつつあります。
こうした環境変化の中で、株式会社キングプロテアへのキャバ嬢 SNS運用代行に関する問い合わせが増加しています。同社代表の岸本一翔が現場の声として挙げるのは「TikTokに出てみたいけれど、何を投稿すればBANされないか分からない」「撮影も編集も全部自分でやっていて消耗している」という悩みです。夜職特有の規約リスク・BAN対策を理解したチームが伴走できる専門事業者は少なく、同社の夜職特化プランはその「空白地帯」を埋める存在として支持を集めています。
同社が運用中の26アカウントで蓄積したナレッジは、業種・投稿フォーマット・ハッシュタグ・投稿タイミングに至るまで細分化されており、夜職アカウントの初動設計から伸長フェーズまでを実戦データで支えています。「インストールしたけど何を投稿していいか分からない」という段階のキャストでも、台本・撮影・編集を全て代行することで、最短でアカウントを軌道に乗せることが可能です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350245/images/bodyimage2】
キャバ嬢 SNS運用代行サービスの全詳細--3プランの内容・費用・対象を公開
キャバ嬢 SNS運用代行を含む夜職特化プランは、「キャスト運用プラン」「店舗SNS運用プラン」「法人SNS運用プラン」の3本立てで構成されています。以下にそれぞれの詳細を示します。
【キャスト運用プラン：88,000円／月】
キャバ嬢・ホスト・ラウンジキャストなど個人アカウントの運用を代行するプランです。月4本のショート動画投稿を軸に、企画・撮影・編集・アカウント設計・TikTokライブ支援をセットで提供します。「投稿はしたいけど継続が難しい」「何を撮ればいいか分からない」というキャスト向けに、台本構成から入ることで投稿の心理的ハードルも下げます。指名アップ・フォロワー獲得を通じた来店動線の設計まで一括して担います。
【店舗SNS運用プラン：177,000円／月】
キャバクラ・ホストクラブ・スナック・ラウンジ・ガールズバー・コンカフェなど、夜職店舗の公式アカウント運用を代行するプランです。ショート動画月8本投稿・企画撮影編集・レポート分析・アカウント設計・TikTokライブ支援に加え、Meta広告配信・運用も含まれます。店舗の認知拡大・新規来店の増加・リピート率向上を目的とした動線全体を設計します。