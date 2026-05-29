【日本初上陸！】韓国発ライフスタイルブランド『VAKUEN（バクエン）』が銀座三越で期間限定POP UPを開催！

韓国発のライフスタイルブランド『VAKUEN(バクエン)』は、忙しい現代人の食生活を豊かにし、フードロス削減に貢献する革新的な真空保存容器を展開しています。この度、日本初のポップアップを銀座三越にて開催いたします。

＜バクエン ＞の魅力：鮮度を約5倍*長持ちさせる特許技術

VAKUENの最大の特徴は、専用の電動真空ポンプを用いた強力な脱気技術にあります。

真空状態をつくり、食材の酸化・腐敗を防止することで通常の保存方法に比べ最大5倍*の鮮度保持期間を実現しました。

傷みやすい野菜や果物、開封したお菓子、作り置きの保存など、あらゆる生活シーンで活躍いたします。

＊保存環境・個体差により食品の劣化速度は異なります。画像は保存状態の一部であり、食用の安全を保証するものではありません。食品衛生上、安全に食べられるかどうかは、状態をよくご確認の上ご判断ください。

■ワンタッチで真空化

電動ポンプを蓋に置くだけ。数秒で最適な真空状態を検知し自動停止します。

■BPAフリーの安心素材

健康への悪影響が指摘されるBPAを一切含まない安全な素材を使用。国際的な安全基準の試験にも合格しています。（FDA認証・LFGB基準適合・FCC認証）

■デザインと機能の両立

スタッキング可能なミニマルデザイン。冷蔵庫を美しく整え、そのまま食卓へ。

■便利ですぐれた機能性

冷凍、冷蔵OK、熱湯消毒OK(約30秒)、食洗器OK （標準モードのみ）

＜バクエン ＞を直接体験できる唯一のチャンス

本ポップアップでは、ブランドの全製品ラインナップが一堂に会します。 真空状態がもたらす驚きの密閉力や、手に馴染む質感、そして全サイズを実際に比較しながら選べるのは、このイベントだけ。ぜひ店頭でVAKUENのある暮らしをイメージしてみてください。

ポップアップの注目トピックス

数量限定・新色「ROSE」先行発売

今回のポップアップを記念して、上品で華やかな限定色「ROSE（ロゼ）」をどこよりも早く先行販売いたします。キッチンを華やかに彩る愛らしいピンクカラーが手に入るチャンスです。

■お得なセット販売

電動ポンプと人気サイズの容器を組み合わせたお得な限定セットをご用意いたしました。初めて真空保存容器を取り入れる方にも、すでに愛用されている方の買い足しにも、非常にお得な内容となっております。

■おすすめセット購入の方へプレゼント

「おすすめ7点セット」をご購入の方へ＜バクエン ＞オリジナルショッパーをプレゼント。

※数に限りがございます。なくなり次第終了。

開催概要

期間：2026年5月20日（水）～6月2日（火）

場所：銀座三越 本館5階 GINZAステージ

時間：10:00～20:00（銀座三越の営業時間に準じます）

公式サイトおよびSNS、公式販売サイト

■ブランド公式サイト（韓国）：https://www.vakuen.com/

■Rakuten 公式ショップ：https://item.rakuten.co.jp/kitchenavi/2498-001010/

■日本公式Instagram：https://www.instagram.com/vakuen.jp/

本件に関するお問合せ

ミヤボトレーディング株式会社

主催：ミヤボトレーディング株式会社

制作：株式会社アートフリーク

［企業情報］

本社：MAKERVIL CO., LTD.

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