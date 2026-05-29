夜職SNS運用代行の需要が急拡大--キングプロテアが業種特化プランの好調を初公開｜26アカウント運用・累計1,500本超の制作実績が裏付ける成長の全記録
～～～TikTokライブ支援・ライバー育成まで対応する夜職特化プランが拡大中--業種を理解したチームだから実現する「踏み込んだSNS運用」の全貌～～～
全国対応でSNS運用代行を展開する株式会社キングプロテア（代表取締役CEO：岸本一翔）は2026年5月24日、夜職特化のSNS運用代行プランが好調に推移していることを発表しました。キャバクラ・ホスト・ラウンジ・ガールズバー・コンカフェ等を対象に、TikTok・Instagramのショート動画起点の集客設計からTikTokライブ支援・ライバー育成まで一気通貫で提供。26アカウント・1,500本超の制作実績を持つZ世代クリエイターチームが、業種特有のBAN対策を含めた踏み込んだ運用を実行しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350243/images/bodyimage1】
夜職SNS運用代行が急成長する背景--業種特化の需要が顕在化した3つの理由
夜職SNS運用代行への需要が急速に高まっている。その背景には、夜職業界におけるSNS活用の構造的な変化がある。
第一の理由は、TikTokを中心としたショート動画プラットフォームが夜職業種の集客チャネルとして機能し始めていることだ。従来、夜職の集客は口コミ・チラシ・グルメサイト掲載が中心だったが、2024～2025年にかけてTikTokアルゴリズムが動画の「場所・業種・雰囲気」を精度高くレコメンドするようになったことで、店舗・キャスト個人のアカウントが集客に直結するケースが増加している。総務省「令和6年版 情報通信白書」によれば、国内のTikTok月間利用者数は3,400万人を超えており、20～30代の認知形成チャネルとしてテレビCMに匹敵する影響力を持つ段階に達している。
第二の理由は、「業種を理解している運用代行会社がほとんど存在しない」という供給側の空白だ。夜職業種の投稿には、プラットフォームの規約上グレーになりやすい表現が多く、一般的なSNS運用代行会社では受注を断るケースが多い。その結果、業種特性を理解した上でBAN対策・規約遵守ライティングができる代行会社への集中的な問い合わせが発生している。キングプロテア代表・岸本一翔は「相談の件数が増えたのは、他の代行会社に断られた経営者からの紹介が起点になることが多いです。業種を嫌がらず、むしろ専用プランを持っていることが、信頼に繋がっている」と話す。
第三の理由は、TikTokライブが夜職の収益化チャネルとして台頭してきたことだ。ライブ中のギフティング収益に加え、ライブ配信前後のショート動画投稿によって来店予約・指名が増加するケースが確認されており、「ライブ支援＋育成＋通常SNS運用」をセットで依頼できる代行会社の需要が生まれている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350243/images/bodyimage2】
夜職SNS運用代行プランの全詳細--3プランの構成・費用・対応範囲を一挙公開
夜職特化のSNS運用代行プランは、対象クライアントの形態に応じて3つに分類される。以下に全詳細を公開する。
【プラン1】キャスト運用プラン：月額88,000円
キャスト個人アカウントの育成・運用に特化したプラン。月4本の動画投稿を基本に、企画・撮影・編集・レポート・分析・アカウント設計・TikTokライブ支援を提供する。指名数の増加と個人ブランディングの確立を目的としており、「SNSで自分を知ってもらってから来店してもらう」流れを設計する。BAN対策を前提とした台本構成・テロップ表現の調整も含まれるため、アカウントの安定運用が実現しやすい。
全国対応でSNS運用代行を展開する株式会社キングプロテア（代表取締役CEO：岸本一翔）は2026年5月24日、夜職特化のSNS運用代行プランが好調に推移していることを発表しました。キャバクラ・ホスト・ラウンジ・ガールズバー・コンカフェ等を対象に、TikTok・Instagramのショート動画起点の集客設計からTikTokライブ支援・ライバー育成まで一気通貫で提供。26アカウント・1,500本超の制作実績を持つZ世代クリエイターチームが、業種特有のBAN対策を含めた踏み込んだ運用を実行しています。
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夜職SNS運用代行が急成長する背景--業種特化の需要が顕在化した3つの理由
夜職SNS運用代行への需要が急速に高まっている。その背景には、夜職業界におけるSNS活用の構造的な変化がある。
第一の理由は、TikTokを中心としたショート動画プラットフォームが夜職業種の集客チャネルとして機能し始めていることだ。従来、夜職の集客は口コミ・チラシ・グルメサイト掲載が中心だったが、2024～2025年にかけてTikTokアルゴリズムが動画の「場所・業種・雰囲気」を精度高くレコメンドするようになったことで、店舗・キャスト個人のアカウントが集客に直結するケースが増加している。総務省「令和6年版 情報通信白書」によれば、国内のTikTok月間利用者数は3,400万人を超えており、20～30代の認知形成チャネルとしてテレビCMに匹敵する影響力を持つ段階に達している。
第二の理由は、「業種を理解している運用代行会社がほとんど存在しない」という供給側の空白だ。夜職業種の投稿には、プラットフォームの規約上グレーになりやすい表現が多く、一般的なSNS運用代行会社では受注を断るケースが多い。その結果、業種特性を理解した上でBAN対策・規約遵守ライティングができる代行会社への集中的な問い合わせが発生している。キングプロテア代表・岸本一翔は「相談の件数が増えたのは、他の代行会社に断られた経営者からの紹介が起点になることが多いです。業種を嫌がらず、むしろ専用プランを持っていることが、信頼に繋がっている」と話す。
第三の理由は、TikTokライブが夜職の収益化チャネルとして台頭してきたことだ。ライブ中のギフティング収益に加え、ライブ配信前後のショート動画投稿によって来店予約・指名が増加するケースが確認されており、「ライブ支援＋育成＋通常SNS運用」をセットで依頼できる代行会社の需要が生まれている。
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夜職SNS運用代行プランの全詳細--3プランの構成・費用・対応範囲を一挙公開
夜職特化のSNS運用代行プランは、対象クライアントの形態に応じて3つに分類される。以下に全詳細を公開する。
【プラン1】キャスト運用プラン：月額88,000円
キャスト個人アカウントの育成・運用に特化したプラン。月4本の動画投稿を基本に、企画・撮影・編集・レポート・分析・アカウント設計・TikTokライブ支援を提供する。指名数の増加と個人ブランディングの確立を目的としており、「SNSで自分を知ってもらってから来店してもらう」流れを設計する。BAN対策を前提とした台本構成・テロップ表現の調整も含まれるため、アカウントの安定運用が実現しやすい。