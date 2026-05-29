全日本ぎょうざ祭り実行委員会は、2026年7月18日(土)～20日(月・祝)に、万代島多目的広場 大かま(新潟県新潟市中央区万代島4-2)にて『全日本ぎょうざ祭り』を開催いたします。





全日本ぎょうざ祭り in 新潟





■「全日本ぎょうざ祭り」とは？

「餃子とビールで乾杯！」は、サラリーマンたちの定番？いえいえ、もはや餃子＆ビールはサラリーマンだけのものではありません。昨今、テレビや雑誌などの多くのメディアにも取り上げられ、家庭の定番、女子の定番にもなっているのです。

そんな餃子を一堂に集めた、愛知開催で大好評を博している餃子のお祭り「全日本ぎょうざ祭り」第3弾を新潟市で開催。宇都宮や浜松といったメジャーエリアはもちろん、全国各地の人気店やご当地食材を取り入れたオリジナル餃子も登場。各地の食文化の普及にも貢献するとともに、新潟市に餃子旋風を巻き起こします！





様々な餃子が大集合！





■開催概要

開催日： 2026年7月18日(土)～20日(月祝) ※3日間

時間 ： 10：00～17：00(最終入場時間は16：30)

会場 ： 万代島多目的広場 大かま(新潟県新潟市中央区万代島4-2)

入場料： [前売入場券]

アソビュー！・チケットぴあ・ローソンチケット・イープラスにて

2026年6月27日(土)10：00～販売開始

大人1日券500円、大人ペア1日券800円、大人3名1日券1,200円

[当日入場券]

当日チケット販売所にて販売

大人1日券500円

※小学生以下は、無料です

主催 ： 全日本ぎょうざ祭り実行委員会

後援 ： 新潟市、公益社団法人新潟県観光協会、

公益財団法人新潟観光コンベンション協会、

万代島多目的広場にぎわい創出委員会









■アクセス

万代島多目的広場 大かま(新潟県新潟市中央区万代島4-2)

【バス】

・新潟駅バスターミナル

17番線「朱鷺メッセ・佐渡汽船線」乗車、朱鷺メッセバス停下車

・万代シテイバスセンター

6番線「佐渡汽船線」乗車、朱鷺メッセバス停下車

・万代シテイ(新潟日報メディアシップ前)

16番線「佐渡汽船線」乗車、朱鷺メッセバス停下車





【自動車】

・磐越自動車道 新潟中央インターチェンジより約25分

・新潟バイパス 紫竹山インターチェンジより約20分





施設専用駐車場はございません。お車でお越しの際は、周辺の「万代島駐車場」をご利用ください。

※万代島駐車場の料金は、入場から最初の60分は無料、以後30分ごとに100円です。

詳しくは、朱鷺メッセホームページ( https://www.tokimesse.com/visitor/parking/ )をご確認ください。









■コンテンツ

【餃子ブース】

みんな大好きな餃子が一堂に集結！宇都宮や浜松といったメジャーエリアはもちろん、全国各地のご当地食材を取り入れたオリジナル餃子など、アツアツでご提供します。

静岡県 駿河湾産桜えびと大葉の餃子 倭いち

東京都 ドラゴン小籠包 ドラゴン飯店

兵庫県 元祖神戸味噌だれ餃子 元祖ぎょうざ苑

※写真はイメージです





【フード＆スイーツブース】

餃子のほか、フード＆スイーツブースも！

名古屋名物・手羽先や別腹のスイーツなどをご用意。こちらも合わせてお楽しみください。

手羽先 世界の山ちゃん

※写真はイメージです





最新情報は、公式サイト( https://niigata.gyozamatsuri.jp/ )をご覧ください。