株式会社Ryuki Designは、株式会社シンギが提供するファン向けオリジナルフード提案サービス「ファンフード」のランディングページを制作しました。 ファンフードは、スポーツ施設、イベント会場、キャラクターコラボ、企業キャンペーンなどで活用できるオリジナルフードを、食品とパッケージの両面から提案するサービスです。LPでは、サービスの特徴を一方的に説明するのではなく、導入を検討する企業や施設の担当者が「自社でも活用できそう」と感じられる流れを意識しました。 特に今回のLPでは、オリジナルフードを作る目的を「食品の提供」だけに限定せず、来場者の体験価値を高める施策として伝えることを重視しています。会場限定の商品、キャラクターやブランドの世界観を反映したメニュー、持ち帰りやSNS投稿につながるパッケージなど、ファンとの接点を広げる企画であることが伝わるように構成しました。 また、食品、包材、売場、納品まで関係する情報が多いサービスのため、LP全体では情報の順番にも配慮しています。まず活用イメージを示し、その後に課題、解決策、強み、メニュー例、導入の流れへと展開することで、初めて閲覧する方でもサービス内容を段階的に理解できる設計にしています。

導入を検討する担当者の不安に寄り添う構成

https://www.shingi.co.jp/funfood/

今回制作したLPでは、オリジナルフードの導入を検討する企業や施設の担当者が、サービス内容を自分ごととして捉えられるように構成しました。 ファン向けのフード企画では、商品アイデアの検討、パッケージの見せ方、販売現場での運用、コスト面、製造に関する確認事項など、検討段階で整理すべき内容が多くあります。 そのためLPでは、最初からサービスの特徴だけを伝えるのではなく、担当者が抱えやすい悩みや検討ポイントに触れたうえで、株式会社シンギ様に相談できる領域へ自然につながる流れを意識しています。 また、食品とパッケージを別々に考えるのではなく、企画全体としてまとめて検討できる点が伝わるようにしました。これにより、イベントや店舗、キャンペーンなどで「オリジナルフードを導入したいが、どこから進めればよいか分からない」という段階の担当者にも、問い合わせまでの心理的なハードルを下げられる構成にしています。 LP全体では、課題の提示から解決策、具体的な活用イメージへと順を追って展開し、サービスの理解を深めながら相談につながる情報設計を行っています。

サービスの強みを短時間で把握できる見せ方

今回制作したLPでは、株式会社シンギ様のファンフードが持つ強みを、検討者が短時間で把握できるように整理しました。 オリジナルフードの企画では、食品の見た目や味だけでなく、パッケージ、販売場所、提供方法、数量、コストなど、複数の要素を同時に検討する必要があります。そのためLPでは、ファンフードがどのような課題に対応できるのかを、視覚的に理解しやすい構成にしています。 特に意識したのは、サービスの強みを「できることの一覧」として見せるのではなく、導入後のイメージにつながる内容として伝えることです。たとえば、イベントの限定感を出したい場合、キャラクターやブランドの世界観を表現したい場合、販売現場で扱いやすい商品にしたい場合など、具体的な検討シーンを想起しやすい流れにしています。 また、食品とパッケージをまとめて相談できることが自然に伝わるよう、LP内の各コンテンツの順番や情報量にも配慮しました。説明を詰め込みすぎず、写真や余白を活かしながら、サービス内容を段階的に理解できる構成にしています。

商品イメージが広がるビジュアル設計

今回制作したLPでは、ファンフードで実現できる商品の幅が伝わるよう、食品の具体例を視覚的に見せる構成にしています。 オリジナルフードは、言葉だけで説明すると完成イメージが伝わりにくい商材です。そのためLPでは、見た目の楽しさや企画の自由度が分かるように、写真や商品イメージを活用しながら、検討者が自社のイベントや店舗での展開を想像しやすいレイアウトにしました。 特に、ファン向けの商品では「その場で食べたい」「写真に残したい」「誰かに共有したい」と思える要素が重要になります。LPでは、食品そのものの魅力に加えて、パッケージや販売シーンとの組み合わせによって、ブランドやイベントの印象を高められることが伝わるようにしています。 また、商品例を見せるエリアでは情報を詰め込みすぎず、ひとつひとつのメニューの特徴が直感的に伝わるように調整しています。食品LPとしての分かりやすさと、ファン向けサービスとしての楽しさを両立させることを意識しました。

導入検討を後押しする進行イメージの整理

今回制作したLPでは、オリジナルフードの相談から形になるまでの流れを、検討者がイメージしやすいように整理しました。 ファン向けの食品企画は、アイデアを考えるだけでなく、販売場所、提供方法、数量、パッケージ、製造面、納品スケジュールなど、確認すべき項目が多いサービスです。そのため、LPでは導入までの全体像がつかみやすくなるよう、必要な情報を段階的に配置しています。 また、まだ企画が固まっていない段階でも相談できることが伝わるようにし、問い合わせ前の心理的な負担を下げる構成にしました。 すでにメニューや企画の方向性がある場合にも、食品やパッケージの具体化に向けて相談できる印象を持ってもらえるように設計しています。 食品関連のLPでは、見た目の楽しさだけでなく、実際に導入するまでの安心感も重要です。今回のLPでは、商品イメージと進行イメージの両方を伝えることで、検討者が次の行動に移りやすい情報設計を意識しました。

株式会社シンギについて

株式会社シンギは、食品パッケージの企画・製造・販売を中心に、食品関連機械販売、食品検査事業、食品販売事業を展開する企業です。紙器容器製造から事業をスタートし、メーカーとしてのものづくりの知識と、商社としての情報網や調達力を活かして、食品に関わる幅広い提案を行っています。 今回LPを制作した「ファンフード」は、同社が持つ食品と包材に関する知見を活かしたサービスです。ファン向けの商品企画では、食品そのものの魅力に加えて、パッケージの見え方や販売場所での展開、ブランドやイベントの世界観との相性も重要になります。 LPでは、株式会社シンギ様の事業領域や提案力が自然に伝わるよう、サービス内容を整理し、初めて閲覧する担当者にも理解しやすい流れにまとめました。食品とパッケージの両面から企画を支援できる企業であることを、過度な表現に頼らず、具体的な情報設計とビジュアルで伝える構成にしています。

株式会社Ryuki Designについて

株式会社Ryuki Designは、LP制作を中心に、ECサイト向けデザイン、広告バナー制作、写真撮影、コーディングなどを行う制作会社です。 今回の「ファンフード」LP制作では、食品、パッケージ、売場展開という複数の要素を持つサービスを、検討者が理解しやすいように整理しました。情報量の多いサービスでも、内容を順番に分解し、視覚的に伝わるデザインへ落とし込むことで、問い合わせ前の理解を深められるLPを目指しています。 株式会社Ryuki Designが運営するLP制作.jpでは、ECやLPに特化した制作体制を整え、外注を使わない完全内製のワンストップ体制で制作を行っています。 今後も株式会社Ryuki Designは、企業やサービスの特徴を正確に捉え、ユーザーに伝わりやすいLP制作を支援してまいります。

会社概要

会社名：株式会社Ryuki Design（リューキデザイン） 代表取締役：緒方隆二 設立年月：2009年9月 所在地：〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町1-7-7 WAKITA堺筋本町ビル2階 事業内容：デザイン事業・レンタルスタジオ事業・システムサービス事業 LP制作実績：累計5,000本以上、年間600本、累計取引社数4,000社以上 ※2026年4月現在の実績となります URL：https://rdlp.jp/

運営サイト

LP制作.jp：https://rdlp.jp/ 広告バナー制作.jp：https://rdbnr.jp/ SwipeLP+：https://swipelp.jp/ 楽天市場のデザイン制作：https://ryuki-design.jp/ ヤフーショッピング制作.jp：https://yahoo.ryuki-design.jp/ LPアーカイブ：https://rdlp.jp/lp-archive/ バナーアーカイブ：https://rdbnr.jp/archive/