暑さ対策アイテムを展開するLAMA Store 楽天市場店は、2026年夏の猛暑シーズンに向け、実容量10000mAhバッテリー搭載の多機能腰掛け扇風機の販売を開始しました。 近年、日本では35℃を超える猛暑日が全国的に増加しており、2026年夏も平年を上回る“酷暑傾向”が予測されています。その一方で、市場には「大容量表記でも実際は容量不足」「使用時間が短い」といった携帯ファンも多く、“本当に長時間使えるか”が新たな選定基準となっています。 「LAMA Store」の腰掛け扇風機は、第三者機関による厳格なテストを実施し、実測済み5000mAhセル×2基＝実容量10000mAhを採用。最大約45時間の長時間稼働を実現し、さらにPSE認証も取得済み。性能・安全性の両面にこだわった、2026年夏の新定番モデルです。

楽天市場商品情報：https://item.rakuten.co.jp/la-ma/j100589/ Yahooショッピングの商品情報：https://store.shopping.yahoo.co.jp/lama/j100589.html

“容量表記だけでは選ばれない時代”へ

近年、携帯扇風機市場では「10000mAh表記」でありながら、実際には容量不足のバッテリーが使用されているケースも問題視されています。 特に猛暑日の長時間外出や屋外作業では、「途中で止まる」「思ったより持たない」といった不満が増加。単なるスペック表記ではなく、“実際にどれだけ使えるか”が重視されるようになっています。 「LAMA Store」の腰掛け扇風機は、実容量にこだわり、実測済み5000mAhセルを2基搭載。長時間使用・安定出力・安全性を重視した設計により、真夏の通勤・通学・屋外作業・アウトドア・防災シーンまで幅広く対応します。

商品の5つの特長

10000mAh大容量搭載。最大45時間連続稼働

本製品は10000mAhの大容量バッテリーを搭載し、弱風モード時で最大約45時間の連続使用が可能です。一般的な携帯ファンよりも長時間使用できるため、通勤・通学はもちろん、フェス・キャンプ・屋外作業など長時間の外出シーンでも安心して使用できます。 また、USB Type-C充電対応で約4時間の急速充電を実現。LEDディスプレイ搭載により、バッテリー残量や風量レベルも一目で確認できます。

腰掛け・首掛け・卓上対応の5WAY設計

本製品は、腰掛け・首掛け・卓上・手持ちなど複数の使用方法に対応した多機能モデルです。 特に腰掛けスタイルでは、服の中へ風を送り込むことで効率よく体を冷却。両手を自由に使えるため、屋外作業やイベント時にも快適に使用できます。 さらに卓上ファンとしても使えるため、自宅やオフィスなど室内シーンにも対応します。

5段階風量調整＆パワフル送風

5段階の風量調整機能を搭載し、シーンに合わせた細かな風量コントロールが可能です。 高効率モーターを採用することで、小型ながらパワフルな送風を実現。シャツ内部へしっかり風を送り込み、汗による蒸れや不快感を軽減します。 静音性にも配慮されているため、通勤電車やオフィスでも使いやすい仕様です。

モバイルバッテリー＆LEDライト機能搭載

10000mAhバッテリーを活かし、スマートフォンなどへの給電にも対応。外出時の充電切れ対策としても活躍します。 さらにLEDライトやSOS点滅機能も搭載しており、停電時や災害時、防災用途としても使用可能。“暑さ対策＋防災”を兼ね備えた実用モデルです。

約289gの軽量コンパクト設計

大容量モデルながら約289gの軽量設計を実現。バッグに入れてもかさばりにくく、毎日の持ち運びにも適しています。 シンプルなデザインで、通勤・通学・アウトドアなど幅広いシーンになじみやすく、女性ユーザーにも使いやすいサイズ感となっています。

■ 比較ポイント

項目 バッテリー容量 最大使用時間 使用方式 風量調整 防災機能 給電機能 PSE認証

本製品 実容量10000mAh 約45時間 4WAY対応 5段階 LEDライト搭載 搭載 あり

一般的な携帯ファン 2000～4000mAh前後 約20～30時間 4WAY対応 2～3段階が主流 非搭載が多い 非搭載が多い なし

■ 利用シーン

・通勤・通学時の猛暑対策 ・花火大会・夏祭り・フェス ・万博・スポーツ観戦 ・建設現場・物流・倉庫作業 ・農作業・屋外イベント ・キャンプ・登山・釣り ・ベビーカー・屋外待機列 ・停電・防災備蓄用途

■ 価格・販売情報

商品名：腰掛け扇風機 販売店舗：LAMA Store 楽天市場店/Yahoo 参考価格：3,980円（税込）前後 ※販売時期により変動 カラー展開：グレー グリーン オレンジ バッテリー容量：10000mAh 連続使用時間：最大約45時間 充電時間：約4時間 重量：約289g 充電方式：USB Type-C 主な機能：腰掛け／首掛け／卓上／手持ち／LEDライト／SOS点滅／モバイルバッテリー機能／5段階風量調整/PSE認証済み 販売ページ： 楽天市場商品情報：https://item.rakuten.co.jp/la-ma/j100589/ Yahooショッピングの商品情報：https://store.shopping.yahoo.co.jp/lama/j100589.html

会社概要

L&Lライブリーライフ株式会社は2015年に創業。スマートウォッチ、イヤホン、スマホアクセサリー、小型家電、アウトドア用品などを展開するライフスタイルテクノロジー企業です。日本・欧米・東南アジアで販売し、累計1,000万人以上が利用。最新技術と市場ニーズを捉え、高品質で便利な製品を提供しています。 会社名：L&Lライブリーライフ株式会社 代表者：志田英知 所在地：東京都立川市錦町3-1-13立川ASビル3F 電話：042-512-8274 URL：https://livelylife.jp/