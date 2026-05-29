CordenPharmaがAmbioPharmを買収し、ペプチド原薬のグローバル生産能力を拡大

買収により米国のペプチド製造能力を強化 し、複雑なペプチド原薬におけるグローバルな専門知識を拡大

・CordenPharmaは、米国サウスカロライナ州ノースオーガスタと中国上海に拠点を持つペプチドCDMO企業のAmbioPharmを買収する契約を締結しました。



・本買収により、CordenPharmaは複雑なペプチド・プログラムに対応するペプチド原薬の開発・製造能力を拡大します。





・本取引により、 CordenPharmaの上流および下流のペプチド製造拠点が拡大され、米国を拠点とするペプチド原薬供給能力がさらに増強されるとともに、上海を拠点とする製造オプションがグローバル顧客向けのネットワークに加わることになります。・本契約により、 CordenPharmaのペプチドCDMO能力が強化され、顧客は製造ライン、スケールアップの道筋、および地域・グローバルな供給モデルにおいて、より幅広い選択肢を得ることになります。

バーゼル（スイス）, 2026年5月28日 /PRNewswire/ -- 世界有数の医薬品開発製造受託機関（CDMO）であるCordenPharmaは、米国に本社を置くペプチド原薬CDMOのAmbioPharmを買収する契約を締結したと発表しました。



(AmbioPharm Photos) - CordenPharma to Acquire AmbioPharm’s two peptide API manufacturing



補完的なペプチドAPI機能の追加

サウスカロライナ（米国）と上海（中国）に2つの拠点を持つAmbioPharmは、CordenPharmaの既存のペプチド・プラットフォームと専門知識に、差別化されたペプチド製造能力をもたらします。これらが組み合わさることで、柔軟な固相ペプチド合成（SPPS）、液相ペプチド合成（LPPS）、ハイブリッド合成、コーデンファーマのタグ支援ペプチド合成（TAPS）によってサポートされる高度な直鎖およびフラグメントベースのペプチドアプローチが可能となります。買収完了後、顧客は複雑で長い高純度ペプチド原薬の特定の製造要件に適合する柔軟な選択肢を得ることになります。

CordenPharmaの施設ネットワークの拡大

AmbioPharmは2つの事業所で約400人を雇用しています。今回の買収は、CordenPharmaの欧州と北米の11拠点からなるグローバルな施設ネットワークに加え、米国のペプチド製造能力を拡大し、上海を拠点とするペプチド供給を同社の事業拠点に加えるものです。

CordenPharmaの米国2番目のペプチド施設として、AmbioPharmのノース・オーガスタ（サウスカロライナ州）施設を買収することで、ペプチド原薬の精製と凍結乾燥に焦点を当てた重要な能力を追加することになります。今回の買収は、CordenPharma Colorado（米国）の既存の能力を補完するもので、 CordenPharmaは大規模な商業ペプチド・プロジェクトに対する顧客のニーズに応えるため、完全に米国を拠点としたペプチド原薬供給オプションを提供できるようになります。

CordenPharmaは、 AmbioPharmの上海キャンパスにおいて、SPPS、LPPS、ハイブリッド合成、および厳選された下流工程の能力を備えた最新鋭のペプチド製造施設を活用し、臨床用および商業用のグローバルなペプチド供給をサポートします。

CordenPharma'のグローバルなペプチドCDMO能力の拡大

ノース・オーガスタと上海の拠点を統合することにより、CordenPharmaは3大陸にまたがるグローバルなペプチド・プラットフォームを拡大し、顧客にエンド・ツー・エンドのペプチド開発と製造サポートを提供します。

CordenPharmaが2022年に Astorgに買収されて以来、同社は戦略的投資と製造能力の拡大を通じて、グローバルなペプチド・プラットフォームの拡大を続けてきました。本取引の一環として、AmbioPharmの株主は統合後の事業に再投資することになります。今回の再投資は、拡大したペプチド・プラットフォームの能力と長期的な成長可能性に対する株主の信頼を反映したものです。この取引は、慣例的な完了条件に従って行われます。金銭的条件は明らかにされていません。

CordenPharma Groupの社長兼CEOである Michael Quirmbach博士は次のようにコメントしています。「今回の買収により、CordenPharmaのペプチド・プラットフォームは相互補完的な機能によって大幅に強化され、ペプチド製造のリーディングパートナーとなるという当社の戦略的目標の達成に向けた取り組みが前進します。ペプチド開発プログラムがますます複雑かつ高度化するなか、顧客は、上流工程における科学的経路の選定やプロセスの堅牢性を提供できるだけでなく、下流工程における製造規模の拡大や地理的な柔軟性も兼ね備えたCDMOパートナーを重視するようになっています。AmbioPharmの能力は、当社の既存のペプチドに関する専門知識を完全に補完するものであり、開発から商業化まで顧客をサポートする方法を広げるのに役立ちます。

「CordenPharmの一員となることは、AmbioPharmにとってエキサイティングな章の始まりとなります。両社が協力することで、ペプチド医薬品の開発・商業化をサポートする幅広い技術力、グローバルな生産能力、信頼性の高いペプチド・プラットフォームを、完全に統合されたグローバルな施設ネットワークを通じて顧客に提供することができます。重要なのは、私たちがこれらの医薬品に頼っている患者に引き続き注力しているという点です」と、AmbioPharの最高経営責任者（CEO）であるBrian Gregg氏は述べています。

「今回の買収は CordenPharmaの成長の旅路における重要なステップであり、会社の戦略的位置づけを強化し、ペプチドにおける長期的な重要な成長機会を支援するものです」と、Astorgでディレクターを務めるAntoine Thomas氏は述べています。CordenPharmaのPaul Perreault取締役会長は、次のようにコメントしています。「ペプチドが世界中の患者を救うことが期待される今、CordenPharmaは、パートナーのためにこの約束を実現するための能力を強化しています。」

「AmbioPharmに投資して以来、戦略的株主として同社と緊密に協力し、事業の強化とグローバルな事業展開の拡大を図ってきました。我々は、 AmbioPharmが成し遂げてきたことを非常に誇りに思っており、そのペプチド・プラットフォームと専門知識の幅広さを考えると、CordenPharmaとの合併に非常に期待しています。「私たちは、世界のペプチドCDMO市場の力強い成長の可能性に引き続き確信を持っており、次のレベルの成功を目指す統合後の事業を引き続き支援していくことを楽しみにしています」と、Carlyle Asiaのパートナー兼ヘルスケア部門責任者のLing Yangは述べています。

BNP ParibasはAmbioPharmの独占的財務アドバイザーを務めました。

CordenPharmaについて

CordenPharmaは、バイオテクノロジーおよび製薬分野のイノベーターが複雑なモダリティの医薬品開発ライフサイクルを進展させることを支援するCDMOパートナーです。CordenPharmaは、グローバルに統合された施設ネットワークにおけるチームの総合的な専門知識を活用し、初期の臨床試験段階から商業化に至るまで、サプライチェーン全体にわたるオーダーメイドのアウトソーシングサービスを提供しています。

科学的専門知識とパートナーシップを核に、CordenPharmaは、ペプチド、オリゴヌクレオチド、カスタマイズされた脂質賦形剤、脂質ナノ粒子（LNP）、無菌注射剤、および低分子化合物（高力価および通常力価）の広範な供給に戦略的に焦点を当てた、価値の高いエンドツーエンドのサービスをお客様に提供しています。

CordenPharmaは、欧州および北米にまたがる11の施設で構成されています。2025年度には、同組織は9億6,000万ユーロの売上を達成し、従業員数は3,000人を超えました。2022年、Astorg は 開発を加速させ、 CDMO分野における能力をさらに強化するため、CordenPharma を 買収 しました。

詳細については、cordenpharma.comをご覧ください。LinkedInでCordenPharmaをフォローしてください。

AmbioPharmについて

AmbioPharmは2005年に設立され、米国サウスカロライナ州ノースオーガスタに本社を置く世界的な受託合成ペプチドCDMO企業です。同社は、臨床および商業段階のペプチドベースの原薬（API）の高効率製造プロセスの開発を専門としています。米国サウスカロライナ州と中国上海市にある製造施設では、cGMPの下、世界中の顧客のために新規化学物質（NCE）を製造しています。両施設は、FDAをはじめとする世界的な規制機関から複数回の査察を受けており、いずれも良好な結果を得ています。私たちの使命は、お客様のペプチドを患者の元へいち早く届けることです。

AmbioPharmの詳細については、こちらをご覧ください。www.ambiopharm.com ｜LinkedInでAmbioPharmをフォローしてください。

Astorgについて

Astorgは、240億ユーロを超える運用資産を有する汎欧州の大手プライベート・エクイティ・ファームです。Astorgは、ヘルスケア、テクノロジー、ビジネス・サービスに深い専門性を持つマルチスペシャリスト投資家です。ヘルスケア分野において、Astorgは、医薬品サービス・テクノロジー、医療機器および医療機器サービス、ライフサイエンス用機器、ならびに診断薬という、限られたサブセクターに注力しています。Astorgは、起業家精神に溢れ、株主の視点に立ち、無駄のない意思決定を行っています。Astorgは、創業者、起業家、経営陣と協力し、国際的な優良B2Bビジネスを買収し、戦略的ポジショニングを強化し、財務目標を達成するための戦略的ガイダンス、ガバナンス、資本を提供しています。ルクセンブルクに本社を置くAstorgは、ロンドン、パリ、ニューヨーク、フランクフルト、ミラノにオフィスを構えています。

Astorgの詳細はこちら：www.astorg.com ｜LinkedInでAstorg をフォローしてください。



CordenPharma is a CDMO partner supporting biotech and pharma innovators of complex modalities in the advancement of their drug development lifecycle. Harnessing the collective expertise of the teams across its globally integrated facility network, CordenPharma provides bespoke outsourcing services spanning the complete supply chain, from early clinical-phase development to commercialization. With scientific expertise and partnership at its core, CordenPharma provides customers high-value, end-to-end services with a strategic focus on Peptides, Oligonucleotides, customized Lipid Excipients, Lipid NanoParticles (LNPs), sterile Injectables, and the extensive supply of Small Molecules (both Highly Potent and Regular Potency).



写真 -https://mma.prnasia.com/media2/2988248/CordenPharma_and_AmbioPharm.jpg?p=medium600

ロゴ -https://mma.prnasia.com/media2/1173757/CordenPharma_Logo_New.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

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