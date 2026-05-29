不動産売買業をメインに行うリライズホーム株式会社(本社：東京都小平市、代表取締役：金子 真也)は、当社で住宅をご購入いただいたオーナー様を対象とした専用サービス「リライズオーナーズクラブアプリ」の提供を、2026年6月より開始することをお知らせいたします。





リライズオーナーズクラブアプリ





本アプリは、住宅購入後の「安心」と「便利」をより身近に感じていただくことを目的に開発された、オーナー様専用のデジタルサービスです。住まいに関する各種サポート情報を一元化し、日々の暮らしをより快適にする多彩なサービスをご提供します。





■「リライズオーナーズクラブアプリ」主なサービス内容

本アプリでは、以下のサービスをご利用いただけます。

・優待サービス「Club Off」会員特典(2年間)

全国の宿泊施設、レジャー施設、グルメ、ショッピングなど、幅広い優待サービスを利用可能。





・長期アフターサポート「RizGran」連携

住宅購入後のアフターサービス情報をアプリ内で確認でき、住まいの維持管理をよりスムーズにサポート。





・各種お問い合わせ・サポート窓口の一元化

住宅に関するご相談やお困りごとを、アプリから簡単に問い合わせ可能。





・オーナー様限定のお知らせ・特典配信

キャンペーン情報や暮らしに役立つ情報をタイムリーにお届け。









■開発の背景

リライズホームでは、「住まいを提供すること」がゴールではなく、「住まいを通じて、お客様の人生に寄り添い続けること」を大切にしています。





住宅購入後も安心して暮らしていただくために、これまで対面や電話で行っていたサポートをデジタル化し、より便利で、より迅速なアフターサービス体制の構築を目指しました。





今回の「リライズオーナーズクラブアプリ」の導入により、オーナー様とのつながりをさらに強化し、長期的な顧客満足度向上を実現してまいります。









■代表コメント

「住宅は、お引き渡しをして終わりではありません。むしろ、そこからがお客様との本当のお付き合いの始まりです。

このアプリを通じて、オーナー様の日常に寄り添い、より安心で豊かな暮らしを支える存在であり続けたいと考えています。」









■サービス概要

サービス名：リライズオーナーズクラブアプリ

提供開始日：2026年6月

対象者 ：リライズホームで住宅をご購入いただいたオーナー様

利用料金 ：無料(一部付帯サービスを含む)

提供方法 ：スマートフォン専用アプリ(iOS／Android対応予定)









■会社概要

会社名 ： リライズホーム株式会社

従業員数： 35名／2026年4月1日時点

事務所 ： 東京都武蔵野市境2丁目2-12 清本ビル

URL ： https://www.rerise-h.co.jp/

代表者 ： 代表取締役 金子 真也

設立 ： 2017年4月5日

事業内容： 戸建・マンション・土地等の不動産売買仲介 / 戸建分譲事業 /

中古マンション買取再販事業 / 空き家・空き地コンサルティング事業 /

住宅ローン相談 / FP / 内外装・リフォーム・リノベーションのご提案 /

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