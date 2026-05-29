京都の夏に、ひんやり輝く“目で楽しむ涼” 永楽屋、琥珀糖「レモンの雫」をのせた夏限定かき氷「レモンの雫氷」、期間限定琥珀糖「レモンの雫」を6月1日より販売開始
京菓子・京佃煮の「永楽屋」を運営する株式会社永楽屋(本社所在地：京都府京都市、代表取締役：齋田 芳弘)は、琥珀糖「レモンの雫」をのせた夏限定かき氷「レモンの雫氷」を2026年6月1日より販売開始いたします。
■宝石みたいな琥珀糖をのせた「レモンの雫氷」が今年も登場
レモンの雫氷
レモンの雫
レモンカット
蒸し暑さの中にも涼を愛でる文化が息づく京都の夏。
永楽屋がこの夏提案するのは、“味わう涼”だけではなく、“目でも楽しむ涼”。
氷の上で宝石のように輝くのは、季節限定の琥珀糖「レモンの雫」。
外は薄くパリッと、中はしっとりした繊細な食感に仕上げた琥珀糖は、口に含むと瀬戸田産のエコレモンの爽やかな香りが広がります。
かき氷には、広島県瀬戸田産のエコレモンを使用。穏やかな海風と温暖な気候の中で育ったレモンの清々しい酸味に、ヨーグルトとクリームチーズのまろやかなコクを重ねました。さらにほんのり香るはちみつが全体をやさしくまとめ、後味は軽やかに仕上げました。
京菓子の技で磨き上げた琥珀糖と、夏の涼菓として親しまれているかき氷。二つの文化が出会い、京都らしい夏の一杯が完成しました。
観光の合間の涼やかなひとときに。自分へのご褒美に。
京都の夏を感じられる特別な味わいをお楽しみください。
■「レモンの雫」について
琥珀 レモンの雫
包装
「レモンの雫」は瀬戸田産エコレモンの果汁・果肉・果皮を一粒に閉じ込めた季節限定の琥珀糖です。
永楽屋では、琥珀糖特有の外はパリッと、中はしっとりとした食感を大切にし、職人が乾燥具合を細やかに見極めながら仕上げています。噛んだ瞬間に広がる瑞々しい香りと、爽やかな酸味。暑い季節に涼やかな余韻を届ける、夏限定の京菓子です。
【商品紹介】
琥珀 レモンの雫箱入
琥珀詰合せ3品入
和 なごみ6品入(杉箱)
販売期間： 2026年6月1日(月)～8月下旬
商品名 ： 「レモンの雫氷」
価格 ： 1,500円(税込)
商品名： 「レモンの雫」
価格 ： 1,200円(税込)
商品名： 琥珀詰合せ3品入
価格 ： 2,200円(税込)
商品名： 和 なごみ6品入(杉箱)
価格 ： 3,950円(税込)
■会社概要
永楽屋
1946年創業。あまいもの(京菓子)とからいもの(京佃煮)の両方を取り扱っております。
一見相対する組み合わせですが、どちらも日本人に欠かすことのできない「茶と米」に合う食の彩りです。
それぞれ、美しさにこだわった寒天菓子『琥珀』、国産原木栽培椎茸の佃煮『一と口椎茸』などの看板商品がございます。
社名 ： 株式会社永楽屋
所在地 ： 〒607-8355 京都府京都市山科区西野大鳥井町100
代表者 ： 代表取締役 齋田 芳弘
事業内容： 京菓子・京佃煮の製造販売／喫茶室の運営
店舗 ：
永楽屋 本店
(〒604-8026 京都府京都市中京区河原町通四条上る東側)
永楽屋 室町店
(〒604-8163 京都府京都市中京区室町通蛸薬師上る西側)
永楽屋 高島屋京都店(地下1階)
(〒600-8520 京都府京都市下京区四条通河原町西入真町52)
永楽屋 大丸京都店(地下1階)
(〒600-8511 京都府京都市下京区四条通高倉西入立売西町79)
永楽屋 本社工場・売店
(〒607-8355 京都府京都市山科区西野大鳥井町100)
▼永楽屋 公式HP
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