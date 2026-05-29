京菓子・京佃煮の「永楽屋」を運営する株式会社永楽屋(本社所在地：京都府京都市、代表取締役：齋田 芳弘)は、琥珀糖「レモンの雫」をのせた夏限定かき氷「レモンの雫氷」を2026年6月1日より販売開始いたします。









■宝石みたいな琥珀糖をのせた「レモンの雫氷」が今年も登場

レモンの雫氷

レモンの雫

レモンカット





蒸し暑さの中にも涼を愛でる文化が息づく京都の夏。

永楽屋がこの夏提案するのは、“味わう涼”だけではなく、“目でも楽しむ涼”。

氷の上で宝石のように輝くのは、季節限定の琥珀糖「レモンの雫」。

外は薄くパリッと、中はしっとりした繊細な食感に仕上げた琥珀糖は、口に含むと瀬戸田産のエコレモンの爽やかな香りが広がります。

かき氷には、広島県瀬戸田産のエコレモンを使用。穏やかな海風と温暖な気候の中で育ったレモンの清々しい酸味に、ヨーグルトとクリームチーズのまろやかなコクを重ねました。さらにほんのり香るはちみつが全体をやさしくまとめ、後味は軽やかに仕上げました。

京菓子の技で磨き上げた琥珀糖と、夏の涼菓として親しまれているかき氷。二つの文化が出会い、京都らしい夏の一杯が完成しました。

観光の合間の涼やかなひとときに。自分へのご褒美に。

京都の夏を感じられる特別な味わいをお楽しみください。









■「レモンの雫」について

琥珀 レモンの雫

包装





「レモンの雫」は瀬戸田産エコレモンの果汁・果肉・果皮を一粒に閉じ込めた季節限定の琥珀糖です。

永楽屋では、琥珀糖特有の外はパリッと、中はしっとりとした食感を大切にし、職人が乾燥具合を細やかに見極めながら仕上げています。噛んだ瞬間に広がる瑞々しい香りと、爽やかな酸味。暑い季節に涼やかな余韻を届ける、夏限定の京菓子です。









【商品紹介】

琥珀 レモンの雫箱入

琥珀詰合せ3品入

和 なごみ6品入(杉箱)





販売期間： 2026年6月1日(月)～8月下旬

商品名 ： 「レモンの雫氷」

価格 ： 1,500円(税込)





商品名： 「レモンの雫」

価格 ： 1,200円(税込)





商品名： 琥珀詰合せ3品入

価格 ： 2,200円(税込)





商品名： 和 なごみ6品入(杉箱)

価格 ： 3,950円(税込)









■会社概要

永楽屋

1946年創業。あまいもの(京菓子)とからいもの(京佃煮)の両方を取り扱っております。

一見相対する組み合わせですが、どちらも日本人に欠かすことのできない「茶と米」に合う食の彩りです。

それぞれ、美しさにこだわった寒天菓子『琥珀』、国産原木栽培椎茸の佃煮『一と口椎茸』などの看板商品がございます。





社名 ： 株式会社永楽屋

所在地 ： 〒607-8355 京都府京都市山科区西野大鳥井町100

代表者 ： 代表取締役 齋田 芳弘

事業内容： 京菓子・京佃煮の製造販売／喫茶室の運営

店舗 ：

永楽屋 本店

(〒604-8026 京都府京都市中京区河原町通四条上る東側)

永楽屋 室町店

(〒604-8163 京都府京都市中京区室町通蛸薬師上る西側)

永楽屋 高島屋京都店(地下1階)

(〒600-8520 京都府京都市下京区四条通河原町西入真町52)

永楽屋 大丸京都店(地下1階)

(〒600-8511 京都府京都市下京区四条通高倉西入立売西町79)

永楽屋 本社工場・売店

(〒607-8355 京都府京都市山科区西野大鳥井町100)









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