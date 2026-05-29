テクニカルドキュメント制作を中心にグローバル事業を展開する株式会社クレステック(本社：静岡県浜松市中央区東三方町69、代表取締役社長執行役員：栗沢 威臣、以下 クレステック)は、取扱説明書の企画・制作・改訂を長年担ってきた実務経験と業界団体における評価基準の構築で培ったノウハウを活かし、生成AIを活用したマニュアル評価システム「Ai-RU(アイル)」を用いた「マニュアルAI評価サービス」の提供を2026年5月29日から開始しました。





本サービスは、取扱説明書などのマニュアルをAIで解析し、使用説明の国際規格IEC/IEEE 82079-1を基準に、当社が培ってきた知見を反映して作成された評価項目に基づいて評価するものです。

整理された評価観点をAIで運用することで、観点の抜け漏れや判断のブレを抑え、一定の基準でサービスを提供します。

(URL： https://www.crestec.co.jp/ai-ru/ )





お手元のマニュアルのレベル、気になりませんか？





■Ai-RU(アイル)について

Ai-RUは、クレステックが開発した、生成AIを活用するマニュアル評価システムです。IEC/IEEE 82079-1と、当社が長年培ってきたマニュアル制作・評価の知見を基にした評価項目に沿って、マニュアルに必要な情報の充足度や、利用者にとって理解しやすく行動につながる形で提示されているかを、AIが確認します。

評価結果は、マニュアルの現状を把握できる点数、評価項目ごとのバランスを示すレーダーチャート、評価の根拠を文章化したレポートとして提供します。





PDFをアップするだけで即座に評価を開始！





■サービスの特長

1. 国際規格に基づく評価項目で、一定の視点から評価

AIが独自に評価基準を作るのではなく、IEC/IEEE 82079-1を基にした評価項目を用いることで、品質確認の視点を一定に保ちます。





2. スコア・レポートで可視化

スコアでは、評価点数で現状のレベルを把握し、レーダーチャートで評価項目ごとの強み・弱みを確認できます。また、レポートでは、評価の根拠を文章で把握することもできます。





3. PDFをアップロードするだけで、短期間で評価

依頼方法は、PDFをアップロードするだけ。無料プランでは、1～2営業日(目安)で評価点数とレーダーチャートを取得できます。





4. 改善提案・実制作まで接続

お手軽プランでは、スコアとレポートに加えて担当者による解説を提供します。評価後は、必要に応じて改善提案、構成見直し、原稿作成、改訂支援まで一貫して対応します。





5. 40年の実務知見を反映し、継続的に進化

クレステックは40年にわたり世界各国のマニュアル制作に携わってきました。Ai-RUはVer.1.0として提供を開始し、今後も精度向上や対象データ形式の拡大に向けて開発を継続します。





想定される活用場面

・マニュアルの品質基準がわからず、現状を客観的に把握したい

・国際規格の観点から、必要な情報が揃っているか確認したい

・既存マニュアルの状態を短期間・低コストで診断したい

・モデル更新や仕様変更に伴う改訂の必要性や優先順位を整理したい

・評価結果を、改善計画や関係部門との共有に活用したい





クレステックは、Ai-RUによるマニュアル品質の可視化と、改善提案から制作・改訂支援までの実務対応を通じて、より良い使用情報の提供に貢献してまいります。









■関連サイト

マニュアルAI評価サービス「Ai-RU」： https://www.crestec.co.jp/ai-ru/









■会社概要

商号 ： 株式会社クレステック

設立年月日： 1984年9月17日

本社所在地： 静岡県浜松市中央区東三方町69

代表者 ： 代表取締役社長執行役員 栗沢 威臣

資本金 ： 2億1,540万円

事業内容 ： マニュアルをはじめ、さまざまなコンテンツの企画・開発から、

原稿執筆、翻訳、さらに印刷・キッティング、

再販代行まで一貫したサービスを世界規模で展開

会社HP ： https://www.crestec.co.jp