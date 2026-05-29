ELEMOs株式会社(本社：千葉県千葉市)は、免許不要で公道走行が可能な特定小型EV四輪の新シリーズ「エレキャリーシリーズ」の先行予約受付を開始しました。





ホワイトとブルーの2色展開、バッテリー1基搭載モデル、2基搭載「MAX」モデル、さらに全天候対応の「SUPER」モデルを加えた計6ラインナップで、メーカー希望小売価格は458,000円～668,000円(税込)。先日発表したフラグシップライン「ELEGRANシリーズ」の高い走行性能を継承しつつ、より若々しくフレンドリーなデザインへと再構築。





エレキャリーのイメージ画像





ELEMOsオリジナルの改良シートと拡張後カゴで、新世代モビリティの新たな選択肢を提案します。









■ "上質"のELEGRANと、"自由"のエレキャリー ── 広がるELEMOsの世界観

ELEMOsは2026年4月20日に最上位フラグシップ「ELEGRAN(エレグラン)シリーズ」を発表。約220Lのクローズドボックスとアーバンメタリックブロンズの上質なボディで、特定小型EV四輪に"ラグジュアリー"という新しい価値を提示しました。

一方、今回発表する「エレキャリーシリーズ」は、ELEGRANのDNAを受け継ぎながら、まったく異なる方向性を追求した姉妹シリーズ。鮮やかなホワイトとブルーのカラーリング、軽やかで親しみやすいフォルム、そして「もっと気軽に楽しく乗れる」という思想を全面に押し出しました。

"乗り心地と所有する歓びを極めた一台"が欲しい方にはELEGRANを、"日常をもっと自由に、もっと楽しく"したい方にはエレキャリーを。

ELEMOsはユーザーの暮らしに寄り添う2つのシリーズで、特定小型EV四輪の可能性を広げてまいります。









■ ELEMOsオリジナル(1) ── 体にフィットする改良シート

エレキャリーシリーズは、市場に流通する同型プラットフォームをベースとしながら、ELEMOsが独自に改良を加えた点が大きな特徴です。

その一つが「シート」。肉厚で適度な反発力のあるクッション。背もたれを高めに設定し、長時間の走行でも腰への負荷を軽減する設計に。さらに人間工学に基づいた形状により、座面と背もたれが自然に体にフィット。走行時に身体がブレにくく、安定した姿勢を保てるようになりました。

"気軽に乗れる"カラフルキャリーでありながら、シートのつくりにはELEMOsらしいこだわりが息づいています。





エレキャリーのシート





■ ELEMOsオリジナル(2) ── 拡張デザインの後カゴで積載量120L

もう一つの大きな特徴が、ELEMOsオリジナルデザインの「拡張後カゴ」です。

一般的なプラットフォームでは前カゴが標準装備されていますが、前カゴは荷物を入れる事でヘッドライトを覆い隠してしまうケースがあり、道路交通法違反となるリスクをはらんでいます。

ELEMOsはこの安全上の懸念を解消するため、前カゴを廃し、後ろカゴを大幅に拡張するという独自の設計判断を採用しました。





エレキャリーのデザインと積載力





この拡張後カゴにより、積載量120Lを実現。フレームサイズは縦700mm×横580mm×高さ200mm以上で、80L～284Lの荷物に対応。更に足元シート下のスペースには買い物カゴがすっぽり収まります。

十分な積載力があるからこそ、買い物用途から趣味、お仕事まで幅広いシーンで活躍。安全と利便性を両立した、ELEMOsならではの設計思想です。





エレキャリー後ろカゴ





■ ツインバッテリーシステム(航続距離最大約130km)

27Ahバッテリーを最大2基まで同時接続が可能。2基搭載の「MAX」モデルでは、航続距離約130kmという特定小型EV四輪の最長クラスを実現しています。





エレキャリー足元のバッテリースペース





■ 500Wツインモーター＆勾配30％走破

特定小型最高レベルの後輪500Wモーターを搭載。滑らかな走り出しと、勾配30％の坂道を走破するパワーを両立。リアデフ構造により、自動車に近い駆動品質を実現しました。









■ HSAシステム(坂道発進補助装置)

停車時に車両が後ろへ下がらないよう自動でブレーキがかかり、アクセルをひねればスムーズに発進。坂道発進時の不安を解消します。









■ RBシステム(回生ブレーキ)

アクセルを離すと回生ブレーキが作動。エンジンブレーキのような役割を果たし、自動車やバイクに近い自然な乗り心地を実現します。下り坂でもスピードが出づらい設計で、安全性を高めます。









■ 13インチタイヤ＆油圧式オイルブレーキ

既存モデルの11インチから13インチへサイズアップ。走行安定性能が向上し、油圧式オイルブレーキとの組み合わせで、少ない力で確実な制動が可能です。





エレキャリー足回り





■ エレキャリーシリーズ ラインナップ

【エレキャリー ブルー】【エレキャリー ホワイト】

27Ahバッテリー1基搭載、航続距離約55～65km。爽やかで清潔感のあるボディデザイン。

メーカー希望小売価格：458,000円(税込)





【エレキャリー ブルーMAX】【エレキャリー ホワイトMAX】

27Ahバッテリー2基標準装備、航続距離約110～130km。ロングランを実現するMAXモデル。

メーカー希望小売価格：568,000円(税込)





【SUPERエレキャリー ブルー】【SUPERエレキャリー ホワイト】

MAXモデルにルーフ構造とウインドスクリーンを装備した雨や風を軽減する快適性特化モデル。

メーカー希望小売価格：668,000円(税込)





エレキャリーシリーズ





■ エレキャリー発売記念「決める夏2026」キャンペーン実施中

発売開始を記念し、エレキャリーシリーズの最大40,000円OFF＋35,000円相当のオプション無料プレゼントという2大特典を実施中です。





【特典(1)】決める夏2026キャンペーン

対象：エレキャリー MAXとSUPER

内容：各モデル通常価格より40,000円OFF

期間：2026年5月25日(月)から2026年8月31日(月)まで





【特典(1)】決める夏2026キャンペーン





【特典(2)】エレキャリー発売キャンペーン

対象：エレキャリーシリーズ全車種

内容：35,000円相当のオプションを無料プレゼント

期間：当面の間





【特典(2)】エレキャリー発売キャンペーン





※予告なしにプレゼント内容の変更、もしくは終了する場合がございます。









■ 代表コメント「選べる楽しさ。もっと自由に」

特定小型EV四輪というジャンルは、まだまだ新しい乗り物です。だからこそ"上質に乗りこなしたい方"と"気軽に楽しみたい方"、双方のニーズに応える車両を用意することが大切だと考えてきました。

先日リリースしたELEGRAN(エレグラン)では上質な世界を提案。今回追加リリースとなるエレキャリーでは若さと自由さを前面に。

高性能プラットフォームをベースにしながら、ELEMOsらしいシート設計と拡張後カゴで安全性と実用性を両立させています。色を選ぶ楽しさから始まる、新しい移動体験をお届けできれば幸いです。





エレキャリー ホワイトMAX





【会社概要】

会社名 ： ELEMOs株式会社

所在地 ： 千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目3 幕張テクノガーデンB棟9階

代表 ： 伊藤 京子

設立 ： 2023年10月

事業内容： 総合モビリティメーカー

URL ： https://elemos.jp/









【メーカー希望小売価格】

エレキャリー ブルー ：458,000円(税込)

エレキャリー ホワイト ：458,000円(税込)

エレキャリー ブルーMAX ：568,000円(税込)

エレキャリー ホワイトMAX ：568,000円(税込)

SUPERエレキャリー ブルー ：668,000円(税込)

SUPERエレキャリー ホワイト：668,000円(税込)









【購入方法】

日本全国対応、ELEMOs公式ストアにて販売中( https://elemos.jp/officialstore/ )

※公式ストアでの購入がわかりづらい場合は電話やメールでもサポート可能です。

エレキャリー特設詳細ページはこちら( https://elemos.jp/elecarry/ )